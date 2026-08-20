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Kadın Voleybol Milli Takımımız, Akdeniz Oyunları'na Süper Bir Başlangıç Yaptı: 3-0

Kadın Voleybol Milli Takımımız, Akdeniz Oyunları'na Süper Bir Başlangıç Yaptı: 3-0

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.08.2026 - 19:12
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21 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında İtalya’nın Taranto kentinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 Akdeniz Oyunları’nda Kadın Milli Takımımız da mücadele ediyor.

Turnuvada B Grubu’nda yer alan Kadın Milli Takımımız; Yunanistan, Cezayir, Kosova ve Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Millilerimizin ilk maçtaki rakibi Kuzey Makedonya oldu. 

Turnuvaya millilerimiz 3-0'lık başlangıç yaptı.

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Kuzey Makedonya karşısında zorlanmadık.

Kuzey Makedonya karşısında zorlanmadık.

Kadın Milli Takımımızın kadrosunda pasör olarak Arelya Karasoy Koçaş ve Dilay Özdemir yer alıyor. Smaçör pozisyonunda ise Tuğba İvegin, Liza Safronova, İdil Naz Kanbur, Aylin Uysalcan, Beren Yeşilırmak ve Defne Başyolcu bulunuyor. Orta oyuncu kadrosunda Berka Buse Özden, Merve Atlıer ve Begüm Kaçmaz görev yapacak. Liberolar ise Gülce Güçtekin ve Simay Kurt olacak.

Maça hızlı bir başlangıç yapan milliler ilk seti 25-4 kazanmayı bildi. 

İkinci sette Kuzey Makedonya maça ortak olmaya çalışsa da bu seti de 25-16 kazandık. 

Son sette de üstünlüğü bırakmadık ve seti 25-15 maçı da 3-0 kazandık.

Geride kalan maç programı şu şekilde:

Geride kalan maç programı şu şekilde:

24 Ağustos Pazartesi

15.00 Türkiye - Cezayir

26 Ağustos Çarşamba

15.00 Türkiye - Kosova

27 Ağustos Perşembe

18.00 Türkiye - Yunanistan

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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