Kadın Voleybol Milli Takımımız, Akdeniz Oyunları'na Süper Bir Başlangıç Yaptı: 3-0
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
21 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında İtalya’nın Taranto kentinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 Akdeniz Oyunları’nda Kadın Milli Takımımız da mücadele ediyor.
Turnuvada B Grubu’nda yer alan Kadın Milli Takımımız; Yunanistan, Cezayir, Kosova ve Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Millilerimizin ilk maçtaki rakibi Kuzey Makedonya oldu.
Turnuvaya millilerimiz 3-0'lık başlangıç yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuzey Makedonya karşısında zorlanmadık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geride kalan maç programı şu şekilde:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın