Kadın Voleybol Milli Takımımız, Akdeniz Oyunları'na Süper Bir Başlangıç Yaptı: 3-0

Kadın Milli Takımımızın kadrosunda pasör olarak Arelya Karasoy Koçaş ve Dilay Özdemir yer alıyor. Smaçör pozisyonunda ise Tuğba İvegin, Liza Safronova, İdil Naz Kanbur, Aylin Uysalcan, Beren Yeşilırmak ve Defne Başyolcu bulunuyor. Orta oyuncu kadrosunda Berka Buse Özden, Merve Atlıer ve Begüm Kaçmaz görev yapacak. Liberolar ise Gülce Güçtekin ve Simay Kurt olacak.

Maça hızlı bir başlangıç yapan milliler ilk seti 25-4 kazanmayı bildi.

İkinci sette Kuzey Makedonya maça ortak olmaya çalışsa da bu seti de 25-16 kazandık.

Son sette de üstünlüğü bırakmadık ve seti 25-15 maçı da 3-0 kazandık.