"Gezep Neden Yok?" Sorusu Gündem Oldu: Taşacak Bu Deniz Yeni Sezona Onur Dilber'siz Başladı

2 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 32. bölümle Taşacak Bu Deniz yeni sezona merhaba dedi. Merakla beklenen bölümde izleyicilerin gözü bir başka isimdeydi. Geçen sezonun sevilen karakterlerinden Gezep, yeni bölümde hiç görünmedi. Üstelik karakterin gidişine dair tek bir açıklama, tek bir sahne de yer almadı.

Bölüm yayınlanırken sosyal medyada en çok sorulan soru da bu oldu: 'Gezep neden yok?' İzleyiciler, sezon finalinde yarım kalan hikâyenin yeni sezonda bir şekilde bağlanmasını beklediklerini dile getirdi.