"Gezep Neden Yok?" Sorusu Gündem Oldu: Taşacak Bu Deniz Yeni Sezona Onur Dilber'siz Başladı
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Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun ilk bölümüyle ekrana döndü ama sevilen karakter Gezep ortada yoktu. Karakterin gidişine dair dizide tek bir sahne ya da açıklama yer almadı. Bölüm boyunca sosyal medyada en çok 'Gezep neden yok?' sorusu soruldu. Gezep'e hayat veren Onur Dilber ise diziden çıkarıldığını haziranda kendisi duyurmuştu.
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Gezep'in yokluğu, yeni bölümde izleyicilerin gözünden kaçmadı.
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Gezep'in hikâyesi sezon finalinde kapanmıştı ama bu kapanış geçici sanılıyordu.
Onur Dilber, diziden çıkarıldığını 18 Haziran'da kendisi duyurmuştu.
Ayrılığın ardından kulislerde pek çok iddia konuşuldu, Dilber hepsini yalanladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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