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"Gezep Neden Yok?" Sorusu Gündem Oldu: Taşacak Bu Deniz Yeni Sezona Onur Dilber'siz Başladı

"Gezep Neden Yok?" Sorusu Gündem Oldu: Taşacak Bu Deniz Yeni Sezona Onur Dilber'siz Başladı

yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
02.10.2026 - 22:35
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Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun ilk bölümüyle ekrana döndü ama sevilen karakter Gezep ortada yoktu. Karakterin gidişine dair dizide tek bir sahne ya da açıklama yer almadı. Bölüm boyunca sosyal medyada en çok 'Gezep neden yok?' sorusu soruldu. Gezep'e hayat veren Onur Dilber ise diziden çıkarıldığını haziranda kendisi duyurmuştu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Gezep'in yokluğu, yeni bölümde izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Gezep'in yokluğu, yeni bölümde izleyicilerin gözünden kaçmadı.

2 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 32. bölümle Taşacak Bu Deniz yeni sezona merhaba dedi. Merakla beklenen bölümde izleyicilerin gözü bir başka isimdeydi. Geçen sezonun sevilen karakterlerinden Gezep, yeni bölümde hiç görünmedi. Üstelik karakterin gidişine dair tek bir açıklama, tek bir sahne de yer almadı.

Bölüm yayınlanırken sosyal medyada en çok sorulan soru da bu oldu: 'Gezep neden yok?' İzleyiciler, sezon finalinde yarım kalan hikâyenin yeni sezonda bir şekilde bağlanmasını beklediklerini dile getirdi.

Gezep'in hikâyesi sezon finalinde kapanmıştı ama bu kapanış geçici sanılıyordu.

Gezep'in hikâyesi sezon finalinde kapanmıştı ama bu kapanış geçici sanılıyordu.

Sezon finalinde Gezep 20 yıl önceki bir ihaneti itiraf etmiş, Adil de onu reddederek Koçari Konağı'nın kapılarını kapatmıştı. İzleyicilerin önemli bir kısmı bu sahneyi, karakterin yeni sezonda geri dönmesi için kurulmuş bir kopuş olarak yorumlamıştı.

Meğer o sahne Gezep'in diziye vedası olmuş. Yeni sezonda karakterin akıbetine dair hiçbir gönderme ya da açıklama yapılmaması, seyircinin 'Gezep'e ne oldu?' sorusunu daha da büyüttü.

Onur Dilber, diziden çıkarıldığını 18 Haziran'da kendisi duyurmuştu.

Onur Dilber, diziden çıkarıldığını 18 Haziran'da kendisi duyurmuştu.
twitter.com

Gezep'e hayat veren Onur Dilber, 18 Haziran'da X hesabından yaptığı paylaşımla yeni sezonda kadroda olmayacağını açıklamıştı. Dilber, 'Tbd dizisinde çok severek oynadığım Gezep'in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim' diyerek karakterin son haftalarda yaşadığı gerilemeye ve 'karakterin özüne aykırılığa' dikkat çekmişti.

Paylaşımının devamında 'Ne yazık ki yarım kalan bir Gezep hikayesi var ama sağlık olsun, geç de olsa hak yerini bulsun' diyen oyuncu, 'Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah' sözleriyle noktayı koymuştu.

Ayrılığın ardından kulislerde pek çok iddia konuşuldu, Dilber hepsini yalanladı.

Ayrılığın ardından kulislerde pek çok iddia konuşuldu, Dilber hepsini yalanladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Dilber'in senaristlerden kendisine daha fazla sahne yazılmasını istediğini ve sette huzursuzluk yaşandığını öne sürmüştü. Oyuncu ise bu iddiaları 'manipülatif yalanlar' diye nitelendirip kesin bir dille yalanlamıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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