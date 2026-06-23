article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz’den Ayrılan Onur Dilber’den Yeni Hamle Geldi

Taşacak Bu Deniz’den Ayrılan Onur Dilber’den Yeni Hamle Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
23.06.2026 - 13:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, ilk sezonunda elde ettiği izlenme oranlarıyla sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Karadeniz hikâyesini ekrana taşıyan dizi, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Yeni sezon hazırlıkları sürerken yapımla ilgili gelişmeler de peş peşe gelmeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yaşanan değişiklikler son günlerde seyircilerin en çok konuştuğu konular arasında yer aldı. Özellikle Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber’in projeden ayrılması büyük yankı uyandırdı. Oyuncunun yaptığı açıklama sosyal medyada uzun süre konuşulurken şimdi yeni bir gelişme daha yaşandı. Bu kez dikkat çeken detay, Onur Dilber’in sosyal medya hesabında yaptığı bir değişiklik oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni sezon hazırlıkları devam ederken dizinin sevilen karakterlerinden Gezep’in hikâyesinin sona erdiği ortaya çıkmıştı.

Yeni sezon hazırlıkları devam ederken dizinin sevilen karakterlerinden Gezep’in hikâyesinin sona erdiği ortaya çıkmıştı.

Karaktere hayat veren Onur Dilber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni sezonda kadroda yer almayacağını şu sözlerle duyurmuştu 👇

“TBD dizisinde çok severek oynadığım Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim. Diziye çok güzel başlayarak seyircinin sevgisini kazanan Gezep’in haftalardır yaşadığı gerileme ve karakterin özüne aykırılık, seyircinin de malumuydu. Karakterin özüne döneceğini ve vaadedilen hikayesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim. Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah. Gezep’i sevmiş, beni desteklemiş, üzerimde emeği olan herkese sevgiyle… Yeni ve daha güzel hikayelerde, yeni karakterlerde görüşmek buluşmak umuduyla…”

Şimdiyse hayranların gözünden kaçmayan yeni bir detay ortaya çıktı.

Şimdiyse hayranların gözünden kaçmayan yeni bir detay ortaya çıktı.

Sosyal medya kullanıcıları, Onur Dilber’in Taşacak Bu Deniz dizisinin resmi Instagram hesabını takip etmeyi bıraktığını fark etti. Oyuncunun bu hamlesi kısa sürede sosyal medya platformlarında konuşulmaya başlandı. 

Onur Dilber’in dizinin resmi hesabını takipten çıkması, Gezep karakterinin ayrılığı sonrasında yaşanan son gelişme olarak gündeme taşındı. Taşacak Bu Deniz’in yeni sezon hazırlıkları sürerken dizide yaşanan bu ayrılık ve sonrasında ortaya çıkan detaylar izleyicilerin konuştuğu başlıklar arasında yer almaya devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın