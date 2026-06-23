Taşacak Bu Deniz’den Ayrılan Onur Dilber’den Yeni Hamle Geldi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, ilk sezonunda elde ettiği izlenme oranlarıyla sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Karadeniz hikâyesini ekrana taşıyan dizi, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Yeni sezon hazırlıkları sürerken yapımla ilgili gelişmeler de peş peşe gelmeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yaşanan değişiklikler son günlerde seyircilerin en çok konuştuğu konular arasında yer aldı. Özellikle Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber’in projeden ayrılması büyük yankı uyandırdı. Oyuncunun yaptığı açıklama sosyal medyada uzun süre konuşulurken şimdi yeni bir gelişme daha yaşandı. Bu kez dikkat çeken detay, Onur Dilber’in sosyal medya hesabında yaptığı bir değişiklik oldu.