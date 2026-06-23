Muhtemel Aşk’a Ekin Koç’un Karakteri Olan Kadir’in Annesi Dahil Oluyor

Başarılı oyuncu, Ekin Koç’un hayat verdiği Kadir karakterinin annesi olan Selma Emindağ rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Böylece dizide Kadir’in ailesine dair yeni bir karakter de hikâyeye dahil edilmiş olacak. Yapım ekibinin Selma Emindağ karakteri için Yonca Şahinbaş ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Muhtemel Aşk, yeni bölümü öncesinde kadrosundaki yenilikle gündeme gelirken, Yonca Şahinbaş da şu an için dizinin oyuncu kadrosuna katılan son isim oldu. Oyuncunun canlandıracağı Selma Emindağ karakteriyle birlikte dizide yeni bir dönemin başlaması bekleniyor. Karakter Adana’dan gelerek hikayeye dahil olacak ve oğlunun aşk hayatıyla ilgili baskın bir rolü oynayacak. Muhtemel Aşk, bu hafta yayınlanacak ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.