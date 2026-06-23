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Muhtemel Aşk’a Ekin Koç’un Karakteri Olan Kadir’in Annesi Dahil Oluyor

Muhtemel Aşk’a Ekin Koç’un Karakteri Olan Kadir’in Annesi Dahil Oluyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
23.06.2026 - 12:30
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Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Muhtemel Aşk, yaz sezonunun öne çıkan yapımları arasında yer alıyor. Yayınlanan ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıkan dizi, hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla yeni sezonun dikkat çeken projelerinden biri olarak gösteriliyor. Ekin Koç’un da başrolünde yer aldığı yapım için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Dizi henüz ikinci bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanırken kadroya yeni bir oyuncunun katıldığı öğrenildi. Yapım ekibinin gerçekleştirdiği son oyuncu hamlesiyle birlikte hikâyeye yeni bir karakter dahil olacak.

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Muhtemel Aşk, yaz sezonunda yayın hayatına başlayan ve Show TV’nin yeni projeleri arasında yer alan yapımlardan biri oldu.

Muhtemel Aşk, yaz sezonunda yayın hayatına başlayan ve Show TV’nin yeni projeleri arasında yer alan yapımlardan biri oldu.

Ekin Koç’un başrolünde yer aldığı dizi, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ederken oyuncu kadrosuna yapılan yeni bir hamle gündeme geldi. Gelen bilgilere göre başarılı oyuncu Yonca Şahinbaş, dizinin ekibine katıldı. Oyuncunun bu hafta yayınlanacak bölümle birlikte hikâyede yer alacağı öğrenildi.

Yonca Şahinbaş’ın dizide canlandıracağı karakter de belli oldu.

Yonca Şahinbaş’ın dizide canlandıracağı karakter de belli oldu.

Başarılı oyuncu, Ekin Koç’un hayat verdiği Kadir karakterinin annesi olan Selma Emindağ rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Böylece dizide Kadir’in ailesine dair yeni bir karakter de hikâyeye dahil edilmiş olacak. Yapım ekibinin Selma Emindağ karakteri için Yonca Şahinbaş ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Muhtemel Aşk, yeni bölümü öncesinde kadrosundaki yenilikle gündeme gelirken, Yonca Şahinbaş da şu an için dizinin oyuncu kadrosuna katılan son isim oldu. Oyuncunun canlandıracağı Selma Emindağ karakteriyle birlikte dizide yeni bir dönemin başlaması bekleniyor. Karakter Adana’dan gelerek hikayeye dahil olacak ve oğlunun aşk hayatıyla ilgili baskın bir rolü oynayacak. Muhtemel Aşk, bu hafta yayınlanacak ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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