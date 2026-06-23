Muhtemel Aşk’a Ekin Koç’un Karakteri Olan Kadir’in Annesi Dahil Oluyor
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Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Muhtemel Aşk, yaz sezonunun öne çıkan yapımları arasında yer alıyor. Yayınlanan ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıkan dizi, hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla yeni sezonun dikkat çeken projelerinden biri olarak gösteriliyor. Ekin Koç’un da başrolünde yer aldığı yapım için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Dizi henüz ikinci bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanırken kadroya yeni bir oyuncunun katıldığı öğrenildi. Yapım ekibinin gerçekleştirdiği son oyuncu hamlesiyle birlikte hikâyeye yeni bir karakter dahil olacak.
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Muhtemel Aşk, yaz sezonunda yayın hayatına başlayan ve Show TV’nin yeni projeleri arasında yer alan yapımlardan biri oldu.
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Yonca Şahinbaş’ın dizide canlandıracağı karakter de belli oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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