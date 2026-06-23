Sevdam Karadeniz’de Aslıhan Malbora’nın Yerine Gelecek İsmin Netleştiği İddia Edildi
NOW ekranlarında yayınlanması planlanan Sevdam Karadeniz dizisi, yeni sezonun öne çıkan projeleri arasında gösteriliyordu. Karadeniz temalı hikâyesiyle hazırlanan yapım için çalışmalar bir süredir devam ediyordu. Kanalın, Taşacak Bu Deniz’in yakaladığı başarının ardından yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlandığı konuşuluyordu. Dizinin başrollerinde Emre Bey ve Aslıhan Malbora’nın yer alacağı açıklanmıştı. Oyuncu kadrosunun şekillenmesiyle birlikte proje yeni sezon öncesi dikkat çeken yapımlar arasına girmişti. Ancak set süreci başlamadan önce yaşanan ayrılıklar dengeleri değiştirdi. Son günlerde ise dizinin yeni kadın başrolüyle ilgili farklı iddialar gündeme gelmeye başladı.
Sevdam Karadeniz için hazırlıklar sürerken ilk olarak başrol oyuncularından Emre Bey’in projeden ayrıldığı öğrenilmişti.
Son gelen bilgilere göre Aslıhan Malbora’nın ayrılmasının ardından Sevdam Karadeniz’in kadın başrolü için Leyla Tanlar’ın adı konuşulmaya başlandı.
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