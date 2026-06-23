Sevdam Karadeniz’de Aslıhan Malbora’nın Yerine Gelecek İsmin Netleştiği İddia Edildi

Bu gelişmenin ardından dizinin kadın başrol oyuncusu Aslıhan Malbora’nın da yapımdan ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Birsen Altuntaş tarafından paylaşılan bilgiler sonrası iki oyuncunun da projede yer almayacağı netleşmişti. Böylece yeni sezon öncesi dizinin iki önemli ismiyle yollar ayrılmış oldu.

Emre Bey ve Aslıhan Malbora’nın vedasının ardından yapım ekibinin yeni başrol oyuncuları için çalışmalara başladığı konuşulmuştu. Özellikle kadın başrol için kimin tercih edileceği sektör kulislerinde uzun süre konuşulan konular arasında yer aldı. Yapımın yeni sezon planlamasında değişiklikler yapılırken oyuncu görüşmelerinin de sürdüğü ifade edildi. Bu süreçte birçok isim gündeme geldi.