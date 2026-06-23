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Sevdam Karadeniz’de Aslıhan Malbora’nın Yerine Gelecek İsmin Netleştiği İddia Edildi

Sevdam Karadeniz’de Aslıhan Malbora’nın Yerine Gelecek İsmin Netleştiği İddia Edildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
23.06.2026 - 09:59
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NOW ekranlarında yayınlanması planlanan Sevdam Karadeniz dizisi, yeni sezonun öne çıkan projeleri arasında gösteriliyordu. Karadeniz temalı hikâyesiyle hazırlanan yapım için çalışmalar bir süredir devam ediyordu. Kanalın, Taşacak Bu Deniz’in yakaladığı başarının ardından yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlandığı konuşuluyordu. Dizinin başrollerinde Emre Bey ve Aslıhan Malbora’nın yer alacağı açıklanmıştı. Oyuncu kadrosunun şekillenmesiyle birlikte proje yeni sezon öncesi dikkat çeken yapımlar arasına girmişti. Ancak set süreci başlamadan önce yaşanan ayrılıklar dengeleri değiştirdi. Son günlerde ise dizinin yeni kadın başrolüyle ilgili farklı iddialar gündeme gelmeye başladı.

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Sevdam Karadeniz için hazırlıklar sürerken ilk olarak başrol oyuncularından Emre Bey’in projeden ayrıldığı öğrenilmişti.

Sevdam Karadeniz için hazırlıklar sürerken ilk olarak başrol oyuncularından Emre Bey’in projeden ayrıldığı öğrenilmişti.

Bu gelişmenin ardından dizinin kadın başrol oyuncusu Aslıhan Malbora’nın da yapımdan ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Birsen Altuntaş tarafından paylaşılan bilgiler sonrası iki oyuncunun da projede yer almayacağı netleşmişti. Böylece yeni sezon öncesi dizinin iki önemli ismiyle yollar ayrılmış oldu. 

Emre Bey ve Aslıhan Malbora’nın vedasının ardından yapım ekibinin yeni başrol oyuncuları için çalışmalara başladığı konuşulmuştu. Özellikle kadın başrol için kimin tercih edileceği sektör kulislerinde uzun süre konuşulan konular arasında yer aldı. Yapımın yeni sezon planlamasında değişiklikler yapılırken oyuncu görüşmelerinin de sürdüğü ifade edildi. Bu süreçte birçok isim gündeme geldi.

Son gelen bilgilere göre Aslıhan Malbora’nın ayrılmasının ardından Sevdam Karadeniz’in kadın başrolü için Leyla Tanlar’ın adı konuşulmaya başlandı.

Son gelen bilgilere göre Aslıhan Malbora’nın ayrılmasının ardından Sevdam Karadeniz’in kadın başrolü için Leyla Tanlar’ın adı konuşulmaya başlandı.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da kulislerde en güçlü adayın Leyla Tanlar olduğu ileri sürülüyor. Yapım şirketi ya da kanal tarafından konuya ilişkin doğrulama gelmedi. 

Öte yandan Emre Bey’in ayrılığı sonrası erkek başrol konusunda da çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. Bu nedenle dizinin ana kadrosunun yeniden şekillenmesi bekleniyor. Yeni oyuncuların netleşmesiyle birlikte çekim takviminin de kesinleşeceği ifade ediliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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