article/comments
article/share
Haberler
TV
Neslihan Atagül Setlere Dönüyor: Yeni Projesi Ortaya Çıktı

Neslihan Atagül Setlere Dönüyor: Yeni Projesi Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
23.06.2026 - 08:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Neslihan Atagül, oyunculuğa verdiği aranın ardından yeni sezonda yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Uzun süredir yeni projesiyle ilgili farklı iddialar gündeme gelirken oyuncunun yer alacağı diziyle ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı. Ay Yapım imzalı projede rol alacağı konuşulan Atagül’ün dönüş yapacağı dizinin kod adının “Kaderin Cilvesi” olduğu öğrenildi. Henüz yayınlanacağı kanal netleşmese de yapım için hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Annelik nedeniyle setlerden uzak kalan Neslihan Atagül, yeni sezonun iddialı projelerinden biriyle dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Annelik nedeniyle setlerden uzak kalan Neslihan Atagül, yeni sezonun iddialı projelerinden biriyle dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Ay Yapım tarafından hazırlanan dizinin çalışmalarının bir süredir devam ettiği öğrenildi. Projenin kod adı “Kaderin Cilvesi” olarak belirlenirken hikâyenin merkezinde zorlu bir yaşam mücadelesi veren kadın karakter yer alacak. İlk gelen bilgilere göre dizi, geçmişte pavyonda çalışmış bir kadının hayatındaki değişimi ve kendi kaderini yeniden yazma çabasını konu alacak. Bu yönüyle güçlü bir kadın hikâyesi anlatması planlanan proje için hazırlıklar sürüyor.

Dizinin senaryo ekibinde ise dikkat çeken isimler bulunuyor.

Dizinin senaryo ekibinde ise dikkat çeken isimler bulunuyor.

Kaderin Cilvesi’nin senaryosunu Özlem Yılmaz ve Anıl Eke kaleme alacak. İki isim daha önce Neslihan Atagül’ün kariyerindeki en önemli yapımlardan biri olan Kara Sevda dizisinde de görev almıştı. Emmy ödüllü dizinin ardından yıllar sonra yeniden aynı projede buluşacaklar. Böylece Neslihan Atagül, kariyerinde önemli bir yere sahip olan ekiple yeniden çalışacak. Projenin yönetmeni konusunda da görüşmeler devam ediyor. Gelen bilgilere göre yapım şirketi yönetmen koltuğu için Nadim Güç ile görüşüyor. Nadim Güç son olarak Ay Yapım’ın Kıskanmak dizisini yönetmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın