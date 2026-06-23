Neslihan Atagül Setlere Dönüyor: Yeni Projesi Ortaya Çıktı

Kaderin Cilvesi’nin senaryosunu Özlem Yılmaz ve Anıl Eke kaleme alacak. İki isim daha önce Neslihan Atagül’ün kariyerindeki en önemli yapımlardan biri olan Kara Sevda dizisinde de görev almıştı. Emmy ödüllü dizinin ardından yıllar sonra yeniden aynı projede buluşacaklar. Böylece Neslihan Atagül, kariyerinde önemli bir yere sahip olan ekiple yeniden çalışacak. Projenin yönetmeni konusunda da görüşmeler devam ediyor. Gelen bilgilere göre yapım şirketi yönetmen koltuğu için Nadim Güç ile görüşüyor. Nadim Güç son olarak Ay Yapım’ın Kıskanmak dizisini yönetmişti.