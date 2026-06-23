Neslihan Atagül Setlere Dönüyor: Yeni Projesi Ortaya Çıktı
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Neslihan Atagül, oyunculuğa verdiği aranın ardından yeni sezonda yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Uzun süredir yeni projesiyle ilgili farklı iddialar gündeme gelirken oyuncunun yer alacağı diziyle ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı. Ay Yapım imzalı projede rol alacağı konuşulan Atagül’ün dönüş yapacağı dizinin kod adının “Kaderin Cilvesi” olduğu öğrenildi. Henüz yayınlanacağı kanal netleşmese de yapım için hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Annelik nedeniyle setlerden uzak kalan Neslihan Atagül, yeni sezonun iddialı projelerinden biriyle dönüş yapmaya hazırlanıyor.
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Dizinin senaryo ekibinde ise dikkat çeken isimler bulunuyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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