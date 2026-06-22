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Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.06.2026 - 15:33
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Televizyonda ne yaşanırsa yaşansın, finali her zaman X halkı yapıyor! En vurucu dizi sahnelerinden ekranların en tuhaf anlarına kadar her şey sosyal medyada çoktan masaya yatırıldı bile. Yeni hafta başlarken, TV gündemini tiye alan en eğlenceli paylaşımlarla kahkahaya boğulmak istiyorsanız bu içerik tam sizlik.

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1. Maalesef benziyor.

1. Maalesef benziyor.
twitter.com

2. Daha 17 Aras burada mısın?

2. Daha 17 Aras burada mısın?
twitter.com

3. Nereden aklınıza geliyor böyle şeyler?

4. “Türkiye Dünya Kupası’ndan elendi” Türk dizilerine bağımlı annem:

5. Bizim dizi ve gerçek hayat bilgileri yine karıştı...

5. Bizim dizi ve gerçek hayat bilgileri yine karıştı...
twitter.com
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6. Gerçekten alakaları yok.

6. Gerçekten alakaları yok.
twitter.com

7. 😂

7. 😂
twitter.com

8. Özür dilerim ama güldüm 😂

9. 😂

9. 😂
twitter.com

10. Biraz da üzücü gerçekler...

10. Biraz da üzücü gerçekler...
twitter.com
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11. Yıllar sonra rastlamış gibi hissediyorum.

11. Yıllar sonra rastlamış gibi hissediyorum.
twitter.com

12. Mimikleri ❤️

12. Mimikleri ❤️
twitter.com

13. Ay çok tatlılar ya...

13. Ay çok tatlılar ya...
twitter.com

14. Haftaya görüşmek üzere!

14. Haftaya görüşmek üzere!
twitter.com

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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