Burak Özçivitli Dizide Kriz Sürüyor, Çekimler Ertelendi: Ünlü İsmin Kızını Oynayacak Oyuncu Belli Oldu
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Atv ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak ve şimdiden büyük ses getiren Güneşin Doğduğu Yer dizisinde kadro çalışmaları sürüyor. Başrol kriziyle hazırlıkları başlayan dizide Uğur Güneş kadrodan çıkarılmış, yerine Burak Özçivit getirilmişti. Sitemli paylaşımların ardından kadın başrol çalışmaları süren diziye Sibel Taşçıoğlu'nun kızını canlandıracak bir oyuncu dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Başrolünün Uğur Güneş olarak belirlendiği Güneşin Doğduğu Yer dizisinde, Güneş'in diziden aniden çıkması dikkat çekmişti.
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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, geçtiğimiz sezon Çarpıntı dizisinde rol almasının ardından yeni sezonda Güneşin Doğduğu Yer dizisinde karşımıza çıkacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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