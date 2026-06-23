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Burak Özçivitli Dizide Kriz Sürüyor, Çekimler Ertelendi: Ünlü İsmin Kızını Oynayacak Oyuncu Belli Oldu

Burak Özçivitli Dizide Kriz Sürüyor, Çekimler Ertelendi: Ünlü İsmin Kızını Oynayacak Oyuncu Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.06.2026 - 08:25
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Atv ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak ve şimdiden büyük ses getiren Güneşin Doğduğu Yer dizisinde kadro çalışmaları sürüyor. Başrol kriziyle hazırlıkları başlayan dizide Uğur Güneş kadrodan çıkarılmış, yerine Burak Özçivit getirilmişti. Sitemli paylaşımların ardından kadın başrol çalışmaları süren diziye Sibel Taşçıoğlu'nun kızını canlandıracak bir oyuncu dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Başrolünün Uğur Güneş olarak belirlendiği Güneşin Doğduğu Yer dizisinde, Güneş'in diziden aniden çıkması dikkat çekmişti.

Başrolünün Uğur Güneş olarak belirlendiği Güneşin Doğduğu Yer dizisinde, Güneş'in diziden aniden çıkması dikkat çekmişti.

Anlaşmazlık yaşandığı için ayrıldığı iddia edilen Uğur Güneş'in ardından çok kısa bir süre sonra ise yeni başrolün Burak Özçivit olduğu öğrenilmişti. Çekimleri Adana'da yapılacak olan dizinin başrolünün değişmesinin ardından Uğur Güneş sitemli ve kul hakkı göndermeli paylaşımlar yapmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, geçtiğimiz sezon Çarpıntı dizisinde rol almasının ardından yeni sezonda Güneşin Doğduğu Yer dizisinde karşımıza çıkacak.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, geçtiğimiz sezon Çarpıntı dizisinde rol almasının ardından yeni sezonda Güneşin Doğduğu Yer dizisinde karşımıza çıkacak.

Burak Özçivit‘in Kenan Kozan karakterine hayat vereceği dizide partneri Tina için oyuncu görüşmeleri sürerken, Sibel Taşçıoğlu'nun canlandıracağı ve Kozan’ların hanımağası Celadet'in kızı Munise’ye Nazlıcan Demir hayat verecek. 

Başrol Tina için görüşmeler sürdüğünden dizinin çekimlerinin bir kez daha ertelendiği öğrenildi. Güneşin Doğduğu Yer'in çekimlerinin temmuzun başında başlaması bekleniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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