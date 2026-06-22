Uzak Şehir’de İpek ve Müjgan İçin Karar Verildi: Meryem’in de Akıbeti Gündemde
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, son iki sezonda televizyonun en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sezon finalinin ardından gözler bu kez kadroda yaşanacak değişikliklere çevrildi. Dizide hangi karakterlerin yer alacağı da netleşmeye başladı. Son gelen kulis bilgileri ise Meryem, Müjgan ve İpek karakterlerinin geleceğine ışık tuttu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Uzak Şehir’in üçüncü sezon çekimlerinin ağustos ayının sonlarına doğru başlaması planlanıyor.
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Bu isimlerin başında Meryem karakterine hayat veren Ceren Moray geliyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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