Uzak Şehir’de İpek ve Müjgan İçin Karar Verildi: Meryem’in de Akıbeti Gündemde

Edinilen bilgilere göre son dakika bir değişiklik yaşanmadığı takdirde Ceren Moray’ın yeni sezonda dizide yer almama ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Yapım ekibinin hikayeyi bu doğrultuda şekillendirdiği belirtiliyor.

Meryem karakterinin hikayesi ikinci sezon boyunca önemli gelişmelere sahne olmuştu. Karakterin yaşadığı olaylar dizinin ana hikayesiyle doğrudan bağlantılı şekilde ilerlemişti. Ancak yeni sezon planlamasında farklı bir yol izlenmesi nedeniyle karakterin hikayesinin sona yaklaşabileceği ifade ediliyor.

Bir diğer ayrılık ise Müjgan karakterinde yaşanacak. Meryem’in kardeşi olarak izleyici karşısına çıkan Müjgan karakterine hayat veren İpek Arkan’ın yeni sezonda ekipte olmayacağı öğrenildi. Böylece iki kardeş karakterin hikayesinde önemli bir değişiklik yaşanmış olacak.

Öte yandan dizide kalmaya devam edecek isimlerden biri ise Çağla Şimşek oldu. Uzak Şehir’de İpek karakterine hayat veren genç oyuncunun hikayesinin yeni sezonda da devam edeceği belirtildi.