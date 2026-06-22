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Uzak Şehir’de İpek ve Müjgan İçin Karar Verildi: Meryem’in de Akıbeti Gündemde

Uzak Şehir’de İpek ve Müjgan İçin Karar Verildi: Meryem’in de Akıbeti Gündemde

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
22.06.2026 - 13:59
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, son iki sezonda televizyonun en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sezon finalinin ardından gözler bu kez kadroda yaşanacak değişikliklere çevrildi. Dizide hangi karakterlerin yer alacağı da netleşmeye başladı. Son gelen kulis bilgileri ise Meryem, Müjgan ve İpek karakterlerinin geleceğine ışık tuttu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Uzak Şehir’in üçüncü sezon çekimlerinin ağustos ayının sonlarına doğru başlaması planlanıyor.

Uzak Şehir’in üçüncü sezon çekimlerinin ağustos ayının sonlarına doğru başlaması planlanıyor.

Dizinin başrol oyuncularından Ozan Akbaba ise bu süreçte yer aldığı Çırak dizisinin ikinci sezon çalışmalarını tamamlayacak. Yeni sezon hazırlıkları sürerken yapım ekibi bir yandan da hikayenin gidişatına son şeklini vermeye çalışıyor.

Sezon finalinde yaşanan gelişmelerin ardından dizide başka ayrılıkların olup olmayacağı da gündemdeki başlıklardan biri oldu. Özellikle son dönemde hikayeye dahil olan bazı karakterlerin yeni sezonda yer alıp almayacağı konusunda çeşitli bilgiler ortaya çıktı.

Bu isimlerin başında Meryem karakterine hayat veren Ceren Moray geliyor.

Bu isimlerin başında Meryem karakterine hayat veren Ceren Moray geliyor.

Edinilen bilgilere göre son dakika bir değişiklik yaşanmadığı takdirde Ceren Moray’ın yeni sezonda dizide yer almama ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Yapım ekibinin hikayeyi bu doğrultuda şekillendirdiği belirtiliyor.

Meryem karakterinin hikayesi ikinci sezon boyunca önemli gelişmelere sahne olmuştu. Karakterin yaşadığı olaylar dizinin ana hikayesiyle doğrudan bağlantılı şekilde ilerlemişti. Ancak yeni sezon planlamasında farklı bir yol izlenmesi nedeniyle karakterin hikayesinin sona yaklaşabileceği ifade ediliyor.

Bir diğer ayrılık ise Müjgan karakterinde yaşanacak. Meryem’in kardeşi olarak izleyici karşısına çıkan Müjgan karakterine hayat veren İpek Arkan’ın yeni sezonda ekipte olmayacağı öğrenildi. Böylece iki kardeş karakterin hikayesinde önemli bir değişiklik yaşanmış olacak.

Öte yandan dizide kalmaya devam edecek isimlerden biri ise Çağla Şimşek oldu. Uzak Şehir’de İpek karakterine hayat veren genç oyuncunun hikayesinin yeni sezonda da devam edeceği belirtildi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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