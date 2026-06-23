Büşra Develi Çağatay Ulusoy’u Takipten Çıkma İddiaları Hakkında İlk Kez Konuştu
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Eşref Rüya’nın final yapmasının ardından diziyle ilgili farklı iddialar ortaya atılmaya başlamıştı. Özellikle sosyal medyada oyuncular arasında sorun yaşandığı yönündeki yorumlar kısa sürede yayıldı. Dizinin başrollerinden Çağatay Ulusoy ve Büşra Develi’nin birbirlerini takipten çıkardıkları yönündeki paylaşımlar da bu iddiaları güçlendirmişti. Final kararının ardından yaşanan bu gelişmeler dizinin perde arkasına dair çeşitli yorumların yapılmasına neden oldu. Ancak Büşra Develi, yaptığı son açıklamada hem final süreci hem de sosyal medyada konuşulan iddialar hakkında net ifadeler kullandı.
Kaynak: Gazete Magazin
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Eşref Rüya, yayın hayatı boyunca geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapımlar arasında yer aldı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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