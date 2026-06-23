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Büşra Develi Çağatay Ulusoy’u Takipten Çıkma İddiaları Hakkında İlk Kez Konuştu

Büşra Develi Çağatay Ulusoy’u Takipten Çıkma İddiaları Hakkında İlk Kez Konuştu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
23.06.2026 - 09:41
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Eşref Rüya’nın final yapmasının ardından diziyle ilgili farklı iddialar ortaya atılmaya başlamıştı. Özellikle sosyal medyada oyuncular arasında sorun yaşandığı yönündeki yorumlar kısa sürede yayıldı. Dizinin başrollerinden Çağatay Ulusoy ve Büşra Develi’nin birbirlerini takipten çıkardıkları yönündeki paylaşımlar da bu iddiaları güçlendirmişti. Final kararının ardından yaşanan bu gelişmeler dizinin perde arkasına dair çeşitli yorumların yapılmasına neden oldu. Ancak Büşra Develi, yaptığı son açıklamada hem final süreci hem de sosyal medyada konuşulan iddialar hakkında net ifadeler kullandı. 

Kaynak: Gazete Magazin

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Eşref Rüya, yayın hayatı boyunca geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapımlar arasında yer aldı.

Eşref Rüya, yayın hayatı boyunca geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapımlar arasında yer aldı.

Dizinin final yapacağının açıklanmasının ardından seyirciler kadar sektör kulislerinde de farklı yorumlar yapılmaya başlandı. Özellikle final kararının beklenenden erken geldiğini düşünen izleyiciler, perde arkasında farklı nedenler olup olmadığını sorguladı. Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda oyuncular arasında sorun yaşandığı ileri sürüldü. 

Dizinin sona ermesinin ardından Büşra Develi ve Çağatay Ulusoy’un birbirlerini takipten çıkardıkları yönünde çok sayıda paylaşım yapıldı. Bu durum kısa sürede gündem haline geldi. Ancak Büşra Develi, yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Oyuncu, Çağatay Ulusoy ile birbirlerini takipten çıkarmadıklarını çünkü zaten başından beri sosyal medyada birbirlerini takip etmediklerini ifade etti. 

Büşra Develi yalnızca sosyal medya iddialarına değil, Eşref Rüya’nın final kararına ilişkin de açıklama yaptı. Dizinin neden sona erdiğine dair konuşan oyuncu, hikâyenin tamamlanması nedeniyle final kararı alındığını dile getirdi. Final kararının arkasında farklı bir neden olmadığını belirten Develi, senaryonun planlanan noktaya ulaşmasıyla birlikte projenin sona erdiğini ifade etti. Böylece diziyle ilgili ortaya atılan çeşitli iddialara da yanıt vermiş oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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