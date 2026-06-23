Büşra Develi Çağatay Ulusoy’u Takipten Çıkma İddiaları Hakkında İlk Kez Konuştu

Dizinin final yapacağının açıklanmasının ardından seyirciler kadar sektör kulislerinde de farklı yorumlar yapılmaya başlandı. Özellikle final kararının beklenenden erken geldiğini düşünen izleyiciler, perde arkasında farklı nedenler olup olmadığını sorguladı. Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda oyuncular arasında sorun yaşandığı ileri sürüldü.

Dizinin sona ermesinin ardından Büşra Develi ve Çağatay Ulusoy’un birbirlerini takipten çıkardıkları yönünde çok sayıda paylaşım yapıldı. Bu durum kısa sürede gündem haline geldi. Ancak Büşra Develi, yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Oyuncu, Çağatay Ulusoy ile birbirlerini takipten çıkarmadıklarını çünkü zaten başından beri sosyal medyada birbirlerini takip etmediklerini ifade etti.

Büşra Develi yalnızca sosyal medya iddialarına değil, Eşref Rüya’nın final kararına ilişkin de açıklama yaptı. Dizinin neden sona erdiğine dair konuşan oyuncu, hikâyenin tamamlanması nedeniyle final kararı alındığını dile getirdi. Final kararının arkasında farklı bir neden olmadığını belirten Develi, senaryonun planlanan noktaya ulaşmasıyla birlikte projenin sona erdiğini ifade etti. Böylece diziyle ilgili ortaya atılan çeşitli iddialara da yanıt vermiş oldu.