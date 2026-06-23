article/comments
article/share
Haberler
TV
'Bu Dizi Tutmaz' Diyerek Rollerini Reddeden Oyuncular: Sonradan Çok Pişman Oldular!

'Bu Dizi Tutmaz' Diyerek Rollerini Reddeden Oyuncular: Sonradan Çok Pişman Oldular!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.06.2026 - 12:07
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk dizi sektörü dünya çapında bir başarı yakalamış durumda. Türkiye'de yayınlandığında izlenme rekorları kıran pek çok yapım, dünya çapında da başarı elde etmeye devam ediyor. Ancak bazen önce konusunu öğrendiğimiz dizilerin ya da filmlerin başarılı olamayacağı ve erken final yapacağı ya da tutmayacağı fikrine kapılıyoruz. Oyuncular da tıpkı izleyiciler gibi yanlış değerlendirmelere kapılıp kimi zaman kendilerine teklif edilen rolleri reddediyorlar. Bakalım hangi oyuncular, hangi rolleri reddedip daha sonra pişmanlık duymuş?

Kaynak: gloob

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dizi sektöründeki kriz sürerken hangi dizilerin tutacağını, hangilerinin erken final yapacağını kestirmek epey zor.

Dizi sektöründeki kriz sürerken hangi dizilerin tutacağını, hangilerinin erken final yapacağını kestirmek epey zor.

Kimi zaman 'Bu dizi tutar' diye düşünsek de reytinglere yenik düşüp erken final haberlerini alıyoruz. Ancak kimi zaman da tam tersi oluyor. Hikayesini ya da konusunu benzer bulduğumuz bazı yapımlar, hatta izleyecek kimseyi bulamayabileceğini düşündüğümüz diziler tutuyor. Oyuncular da tıpkı bizler gibi düşünüp kimi zaman kendilerine gelen rolleri reddediyorlar. 

O rollerden biri ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu'na teklif edilmişti. Çukur'un ikonik karakterlerinden Vartolu için ilk teklif Kaan Urgancıoğlu'na gitse de ünlü oyuncu projeyi reddetmişti. Yerine gelen Erkan Kolçak Köstendil rolüyle bütünleşmiş, şimdilerde bile 'Vartolu' olarak anılan bir isim olmuştu.

Benzer bir durum Leyla, Üç Kuruş dizisinde de yaşandı.

Benzer bir durum Leyla, Üç Kuruş dizisinde de yaşandı.

Aslıhan Malbora'nın başrolü olduğu dizide ilk teklif Afra Saraçoğlu'na gitti. Programındaki yoğunluk ve dizinin tutmama ihtimalini göz önünde bulunduran Saraçoğlu gelen teklifi reddetmişti.

Ebru Şahin'le başrolünü paylaştığı Hercai dizisinde ilk teklif Akın Akınözü'ne değil, Çağlar Ertuğrul'a gitmişti.

Ebru Şahin'le başrolünü paylaştığı Hercai dizisinde ilk teklif Akın Akınözü'ne değil, Çağlar Ertuğrul'a gitmişti.

Bambaşka rollerde izlediğimiz Çağlar Ertuğrul, kendisine gelen 'Miran' teklifini dizinin tutmama ihtimali sebebiyle reddetmişti.

Bir döneme damga vuran İçerde dizisinde de benzer bir durum yaşanmıştı.

Bir döneme damga vuran İçerde dizisinde de benzer bir durum yaşanmıştı.

Aras Bulut İynemli ve Çağatay Ulusoy'u birlikte izlediğimiz İçerde dizisinde Melek rolü ilk olarak Farah Zeynep Abdullah'a gitmişti. Abdullah'la anlaşma sağlanamadığı için rol Bensu Soral'a gitmişti.

Gelmiş geçmiş en yüksek reytinglerden birini almış olan Sen Anlat Karadeniz'de de başrol başkası olacaktı.

Gelmiş geçmiş en yüksek reytinglerden birini almış olan Sen Anlat Karadeniz'de de başrol başkası olacaktı.

İrem Helvacıoğlu ile bütünleşen Nefes karakteri için ilk teklif Çiğdem Batur'a gitmişti. Ancak Batur'un rolü reddetmesinin ardından teklif İrem Helvacıoğlu'na gitti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere'yi büyük bir keyifle izlediğimiz Asya rolü başka bir oyuncuya gitmiş.

Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere'yi büyük bir keyifle izlediğimiz Asya rolü başka bir oyuncuya gitmiş.

Ekranların sevilen ismi Burçin Terzioğlu, Asya karakteri için düşünülen ilk isimmiş. Ancak Terzioğlu rolü reddedince Cansu Dere'yi Asya olarak izleyebilmişiz.

Hafızalarımıza Pınar Altuğ ile kazınan Meltem rolü aslında başka bir oyuncuya gitmişti.

Hafızalarımıza Pınar Altuğ ile kazınan Meltem rolü aslında başka bir oyuncuya gitmişti.

Ekranların en uzun soluklu yapımlarından biri olan Çocuklar Duymasın'da Meltem rolü ilk olarak Esra Ceyhan'a gitmişti. Ceyhan'ın 'Bu dizi aile yapısına uygun değil' diyerek reddettiği proje uzun yıllar yayınlandı.

Sevilen aile draması Öyle Bir Geçer Zaman ki'de Cemile rolü ünlü oyuncu Meltem Cumbul'a teklif edilmiş.

Sevilen aile draması Öyle Bir Geçer Zaman ki'de Cemile rolü ünlü oyuncu Meltem Cumbul'a teklif edilmiş.

Aşk Yakar isimli dizide benzer bir karaktere hayat veren Meltem Cumbul, bu sebeple rolü reddetmiş. Yerine gelen Ayça Bingöl Cemile karakterini canlandırarak adeta devleşti.

Şaşırtıcı bilgilerden biri de Adnan Ziyagil ile ilgili...

Şaşırtıcı bilgilerden biri de Adnan Ziyagil ile ilgili...

Aşk-ı Memnu'da Adnan Ziyagil rolü ilk olarak Cihan Ünal'a götürülmüştü. Aynı tarihlere denk gelen oyun provaları sebebiyle rolü reddeden Cihan Ünal yerine Selçuk Yöntem gelmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın