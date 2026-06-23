'Bu Dizi Tutmaz' Diyerek Rollerini Reddeden Oyuncular: Sonradan Çok Pişman Oldular!

Kimi zaman 'Bu dizi tutar' diye düşünsek de reytinglere yenik düşüp erken final haberlerini alıyoruz. Ancak kimi zaman da tam tersi oluyor. Hikayesini ya da konusunu benzer bulduğumuz bazı yapımlar, hatta izleyecek kimseyi bulamayabileceğini düşündüğümüz diziler tutuyor. Oyuncular da tıpkı bizler gibi düşünüp kimi zaman kendilerine gelen rolleri reddediyorlar.

O rollerden biri ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu'na teklif edilmişti. Çukur'un ikonik karakterlerinden Vartolu için ilk teklif Kaan Urgancıoğlu'na gitse de ünlü oyuncu projeyi reddetmişti. Yerine gelen Erkan Kolçak Köstendil rolüyle bütünleşmiş, şimdilerde bile 'Vartolu' olarak anılan bir isim olmuştu.