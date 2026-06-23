'Bu Dizi Tutmaz' Diyerek Rollerini Reddeden Oyuncular: Sonradan Çok Pişman Oldular!
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Türk dizi sektörü dünya çapında bir başarı yakalamış durumda. Türkiye'de yayınlandığında izlenme rekorları kıran pek çok yapım, dünya çapında da başarı elde etmeye devam ediyor. Ancak bazen önce konusunu öğrendiğimiz dizilerin ya da filmlerin başarılı olamayacağı ve erken final yapacağı ya da tutmayacağı fikrine kapılıyoruz. Oyuncular da tıpkı izleyiciler gibi yanlış değerlendirmelere kapılıp kimi zaman kendilerine teklif edilen rolleri reddediyorlar. Bakalım hangi oyuncular, hangi rolleri reddedip daha sonra pişmanlık duymuş?
Kaynak: gloob
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Dizi sektöründeki kriz sürerken hangi dizilerin tutacağını, hangilerinin erken final yapacağını kestirmek epey zor.
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Benzer bir durum Leyla, Üç Kuruş dizisinde de yaşandı.
Ebru Şahin'le başrolünü paylaştığı Hercai dizisinde ilk teklif Akın Akınözü'ne değil, Çağlar Ertuğrul'a gitmişti.
Bir döneme damga vuran İçerde dizisinde de benzer bir durum yaşanmıştı.
Gelmiş geçmiş en yüksek reytinglerden birini almış olan Sen Anlat Karadeniz'de de başrol başkası olacaktı.
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Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere'yi büyük bir keyifle izlediğimiz Asya rolü başka bir oyuncuya gitmiş.
Hafızalarımıza Pınar Altuğ ile kazınan Meltem rolü aslında başka bir oyuncuya gitmişti.
Sevilen aile draması Öyle Bir Geçer Zaman ki'de Cemile rolü ünlü oyuncu Meltem Cumbul'a teklif edilmiş.
Şaşırtıcı bilgilerden biri de Adnan Ziyagil ile ilgili...
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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