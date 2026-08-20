Psikologlar Açıkladı: Akşam Yemeğini Birlikte Yiyen Ailelerin En Güçlü Ortak Özelliği

Herkesin elinde telefonla oturduğu veya televizyon karşısında aceleyle yenen yemekler, zamanla duygusal mesafeye yol açıyor. Masayı korunaklı bir alana dönüştürmek için cihazları bir kenara bırakmak ve açık uçlu sorularla iletişimi başlatmak gerekiyor.

Sohbet açmakta zorlanan aileler için uzmanların önerdiği bazı basit sorular:'Bugün seni en çok güldüren şey neydi?'

'Gününün en zor ve en güzel yanı neydi?'

'Bu hafta dört gözle beklediğin bir şey var mı?'

'Yarın ailece bir maceraya çıkacak olsaydık nereye gitmek isterdin?'