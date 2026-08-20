Psikologlar Açıkladı: Akşam Yemeğini Birlikte Yiyen Ailelerin En Güçlü Ortak Özelliği
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yoğun iş temposu, okul koşturmacası ve şehir trafiği nedeniyle aynı masada buluşmak zorlaşsa da uzmanlar, birlikte yemek yiyen ailelerin çok önemli bir ortak noktası olduğunu vurguluyor: Bilinçli bağlantı ve duygusal güvenlik. Uzmanlara göre aile yemekleri, sadece karın doyurulan bir eylem değil, bireylerin sinir sistemini yatıştıran ve bağları güçlendiren psikolojik bir alan.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki, bu olumlu etkilerden yararlanmak için her akşam masaya birlikte oturmak şart mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilim Ne Diyor? Birlikte Yemek Yemenin 5 Önemli Faydası
Uzmanlar "pasif yeme" ile "bilinçli bağlantı" arasındaki ince çizgiye de dikkat çekiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın