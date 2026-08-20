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Psikologlar Açıkladı: Akşam Yemeğini Birlikte Yiyen Ailelerin En Güçlü Ortak Özelliği

Psikologlar Açıkladı: Akşam Yemeğini Birlikte Yiyen Ailelerin En Güçlü Ortak Özelliği

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 18:49
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Yoğun iş temposu, okul koşturmacası ve şehir trafiği nedeniyle aynı masada buluşmak zorlaşsa da uzmanlar, birlikte yemek yiyen ailelerin çok önemli bir ortak noktası olduğunu vurguluyor: Bilinçli bağlantı ve duygusal güvenlik. Uzmanlara göre aile yemekleri, sadece karın doyurulan bir eylem değil, bireylerin sinir sistemini yatıştıran ve bağları güçlendiren psikolojik bir alan.

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Peki, bu olumlu etkilerden yararlanmak için her akşam masaya birlikte oturmak şart mı?

Peki, bu olumlu etkilerden yararlanmak için her akşam masaya birlikte oturmak şart mı?

Uzmanlar 'mükemmellik yerine tutarlılık' ilkesine dikkat çekiyor. Her gün birlikte akşam yemeği yemek gerçekçi olmayabilir; ancak dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak, haftada 2 veya 3 öğünü bilinçli bir şekilde paylaşmak aile bağlarını korumak için yeterli oluyor. Üstelik bu öğünün illa akşam yemeği olması da gerekmiyor; kahvaltı veya hafta sonu öğle yemekleri de aynı etkiyi yaratıyor.

Bilim Ne Diyor? Birlikte Yemek Yemenin 5 Önemli Faydası

Bilim Ne Diyor? Birlikte Yemek Yemenin 5 Önemli Faydası

Gelişmiş İletişim Becerileri: Çocuklar masada dinlemeyi, sabretmeyi ve kendilerini ifade etmeyi öğrenir.

İstikrar ve Güvenlik Duygusu: Rutinler, özellikle belirsiz dönemlerde çocuklara kaygıdan uzak, güvenli bir liman sunar.

Daha Yüksek Akademik Başarı: Evde sakinleşen ve desteklendiğini hisseden çocukların okuldaki odaklanma ve problem çözme yeteneği artar.

Erken Ruh Sağlığı Tespiti: Düzenli iletişim, ebeveynlerin çocuklardaki davranış veya iştah değişikliklerini erkenden fark etmesini sağlar.

Bilinçli Farkındalık (Mindfulness): Ekranlardan uzak bir masa, ana odaklanmayı ve minnettarlık duygusunu teşvik eder.

Uzmanlar "pasif yeme" ile "bilinçli bağlantı" arasındaki ince çizgiye de dikkat çekiyor.

Uzmanlar "pasif yeme" ile "bilinçli bağlantı" arasındaki ince çizgiye de dikkat çekiyor.

Herkesin elinde telefonla oturduğu veya televizyon karşısında aceleyle yenen yemekler, zamanla duygusal mesafeye yol açıyor. Masayı korunaklı bir alana dönüştürmek için cihazları bir kenara bırakmak ve açık uçlu sorularla iletişimi başlatmak gerekiyor.

Sohbet açmakta zorlanan aileler için uzmanların önerdiği bazı basit sorular:'Bugün seni en çok güldüren şey neydi?'

'Gününün en zor ve en güzel yanı neydi?'

'Bu hafta dört gözle beklediğin bir şey var mı?'

'Yarın ailece bir maceraya çıkacak olsaydık nereye gitmek isterdin?'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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