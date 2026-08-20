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Asfaltı, Betonu Unutun: 218 Bin Plastik Bardaktan Yol Yaptılar

Asfaltı, Betonu Unutun: 218 Bin Plastik Bardaktan Yol Yaptılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 17:00
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Hollanda’da açılan dünyanın ilk plastik bisiklet yolu, karayolu yapımında yeni bir dönemin kapısını araladı. Tamamen geri dönüştürülmüş atıklardan üretilen ve asfalta kıyasla üç kat daha dayanıklı olan hafif yol modülleri, sürdürülebilir kentleşme için çığır açan bir adım olarak değerlendiriliyor.

İşte detaylar...

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Hollanda'nın Zwolle kentinde hayata geçirilen pilot proje kapsamında, atık plastik şişe, bardak ve ambalajlar kullanılarak 30 metrelik bir bisiklet yolu inşa edildi.

Hollanda'nın Zwolle kentinde hayata geçirilen pilot proje kapsamında, atık plastik şişe, bardak ve ambalajlar kullanılarak 30 metrelik bir bisiklet yolu inşa edildi.

Yaklaşık 218 bin adet plastik bardağa denk atığın dönüştürülmesiyle elde edilen bu yol, geleneksel asfalt alternatiflerine kıyasla üç kat daha uzun ömür sunuyor.

Proje; mühendislik firması KWS, enerji devi Total ve boru üreticisi Wavin ortaklığıyla tamamlandı. Zwolle'deki ilk uygulamanın ardından ikinci hattın Giethoorn kentinde kurulacağı, teknolojiyi en geniş ölçekte benimseyecek şehrin ise Rotterdam olacağı belirtildi.

Prefabrik olarak üretilen içi boş plastik yol blokları, sahada birçok teknik avantaj sağlıyor:

Prefabrik olarak üretilen içi boş plastik yol blokları, sahada birçok teknik avantaj sağlıyor:

  • Hafif ve içi boş yapısı sayesinde taşıması son derece kolay olan modüller, klasik yollara göre %70 daha hızlı kuruluyor.

  • Elektrik kabloları ve tesisat boruları yolun içindeki boşluklara zahmetsizce yerleştirilebiliyor.

  • Tasarımı gereği biriken yağmur suyunu kolayca tahliye edebiliyor.

  • Yolun içerisine yerleştirilen sensörler; yüzey sıcaklığını, geçen bisiklet sayısını ve malzemenin trafiğe karşı direncini anlık olarak ölçüyor.

Dünyadaki asfalt beton üretimi, küresel karayolu taşımacılığı emisyonlarının %2'sini oluşturan ve yılda 1,5 milyon ton CO2 salımına neden oluyor.

Dünyadaki asfalt beton üretimi, küresel karayolu taşımacılığı emisyonlarının %2'sini oluşturan ve yılda 1,5 milyon ton CO2 salımına neden oluyor.

Tasarımcılardan Simon Jorritsma, fikrin doğuşunu 'Siz bir şişe görüyorsunuz, biz ise bir yol görüyoruz' sözleriyle özetliyor.

Diğer yandan, yılda 25 milyon ton plastik atık üretilen ve geri dönüşüm oranı %30'un altında kalan Avrupa Birliği, 2030 yılına kadar tüm ambalajların yeniden kullanılabilir olmasını hedefleyen kapsamlı fonlar aktarıyor.

Geri dönüştürülmüş plastik yollar heyecan yaratsa da bazı çevreci gruplar projeye temkinli yaklaşıyor. Plastic Soup adlı çevre örgütünden Harmen Spek; yüksek sıcaklık, sürtünme ve yağışlar nedeniyle plastikten kopacak mikroskobik parçacıkların doğaya ve su kaynaklarına karışma riski olduğuna dikkat çekiyor

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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