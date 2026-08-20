Asfaltı, Betonu Unutun: 218 Bin Plastik Bardaktan Yol Yaptılar
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Hollanda’da açılan dünyanın ilk plastik bisiklet yolu, karayolu yapımında yeni bir dönemin kapısını araladı. Tamamen geri dönüştürülmüş atıklardan üretilen ve asfalta kıyasla üç kat daha dayanıklı olan hafif yol modülleri, sürdürülebilir kentleşme için çığır açan bir adım olarak değerlendiriliyor.
İşte detaylar...
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Hollanda'nın Zwolle kentinde hayata geçirilen pilot proje kapsamında, atık plastik şişe, bardak ve ambalajlar kullanılarak 30 metrelik bir bisiklet yolu inşa edildi.
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Prefabrik olarak üretilen içi boş plastik yol blokları, sahada birçok teknik avantaj sağlıyor:
Dünyadaki asfalt beton üretimi, küresel karayolu taşımacılığı emisyonlarının %2'sini oluşturan ve yılda 1,5 milyon ton CO2 salımına neden oluyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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