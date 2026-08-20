Asfaltı, Betonu Unutun: 218 Bin Plastik Bardaktan Yol Yaptılar

Tasarımcılardan Simon Jorritsma, fikrin doğuşunu 'Siz bir şişe görüyorsunuz, biz ise bir yol görüyoruz' sözleriyle özetliyor.

Diğer yandan, yılda 25 milyon ton plastik atık üretilen ve geri dönüşüm oranı %30'un altında kalan Avrupa Birliği, 2030 yılına kadar tüm ambalajların yeniden kullanılabilir olmasını hedefleyen kapsamlı fonlar aktarıyor.

Geri dönüştürülmüş plastik yollar heyecan yaratsa da bazı çevreci gruplar projeye temkinli yaklaşıyor. Plastic Soup adlı çevre örgütünden Harmen Spek; yüksek sıcaklık, sürtünme ve yağışlar nedeniyle plastikten kopacak mikroskobik parçacıkların doğaya ve su kaynaklarına karışma riski olduğuna dikkat çekiyor