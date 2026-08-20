Tarlaya Adımını Atan Perişan Oldu, Çiftçinin Yüzü Gülmedi
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde mısır hasadı büyük bir hayal kırıklığı ve çaresizlikle başladı. Artan mazot, gübre ve işçilik maliyetleri karşısında ezildiklerini belirten üreticiler, mısırın kilo fiyatının en az 17 ile 25 lira arasında olması gerektiğini dile getiriyor. Piyasadaki mevcut fiyatların borçları dahi karşılamadığını söyleyen çiftçiler, 'Çiftçi bitti, gıyabi cenaze namazı kılabiliriz' diyerek tepkilerini gösterdi.
Kaynak: Anka
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde başlayan mısır hasadında tarlaya giren üreticiler, geçen yıla oranla katlanan girdi maliyetlerinden dertli.
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"Zaten Ölüyüz, Gıyabi Cenaze Namazını Kılarız"
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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