article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tarlaya Adımını Atan Perişan Oldu, Çiftçinin Yüzü Gülmedi

Tarlaya Adımını Atan Perişan Oldu, Çiftçinin Yüzü Gülmedi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 14:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde mısır hasadı büyük bir hayal kırıklığı ve çaresizlikle başladı. Artan mazot, gübre ve işçilik maliyetleri karşısında ezildiklerini belirten üreticiler, mısırın kilo fiyatının en az 17 ile 25 lira arasında olması gerektiğini dile getiriyor. Piyasadaki mevcut fiyatların borçları dahi karşılamadığını söyleyen çiftçiler, 'Çiftçi bitti, gıyabi cenaze namazı kılabiliriz' diyerek tepkilerini gösterdi.

Kaynak: Anka

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde başlayan mısır hasadında tarlaya giren üreticiler, geçen yıla oranla katlanan girdi maliyetlerinden dertli.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde başlayan mısır hasadında tarlaya giren üreticiler, geçen yıla oranla katlanan girdi maliyetlerinden dertli.

Geçen yıl kilosu 11-12 lira seviyesinde olan mısırın bu yıl piyasada 13 lira bandında işlem görmesi üreticiyi isyan ettirdi. Maliyet artışları karşısında ezildiklerini söyleyen çiftçi Hatice Kara, durumu şu sözlerle özetledi:

'Çiftçi bitmiş durumda, bitmişiz yani. Mazot ikiye katladı. Bizim mısır geçen yıl 12 liraydı, şimdi kaç lira? Mısırın kilosunun bu yıl 20-25 lira olması lazım. Maliyetleri, mazotu, gübresi, işçisi, biçerdöveri; hepsi masraf. Ne kurtarmasından bahsediyorsunuz, bakın ölmüş durumdayız. Mahsulün yarısını da sel yel vurdu, hepsi bitmiş durumda.'

Girdi maliyetlerindeki fahiş artışlara dikkat çeken çiftçi Şevket Kara ise bu şartlar altında toprağın boş kalacağını vurguladı. Üretimin sürdürülemez hale geldiğini belirten Kara:

'Durumlar hiç iyi değil, göründüğü gibi değil. Fiyat yok, mazot alabildiğine gitti, verim de bu yıl düşük. Geçen sene kilosu 11-12 liraydı, şu anda en az 20 lira olursa bu çiftçi belini doğrultur yoksa haydi eyvallah öbür tarafa. Mazot geçen sene 45 liraydı, şimdi de 80 lira. Gel bu işin içinden çık. Gübre olmuş 40 lira. Ne ekecek? Herkes boş bırakacak.' dedi.

"Zaten Ölüyüz, Gıyabi Cenaze Namazını Kılarız"

"Zaten Ölüyüz, Gıyabi Cenaze Namazını Kılarız"

Tarım maliyetlerinin altından kalkılamaz boyuta geldiğini belirten Mikail Çöllü ise çaresizliğini dile getirirken, 'Ufaldıkça ufalıyor çiftçi. Çiftçi öldü, gıyabi cenaze namazı kılabiliriz. Bu yıl mısırın kilosunun 25 lira olması lazım. Biçerdöver parası ayrı, su parası ayrı, tohum ekimi ayrı... 500 liraya dönümünü ekiyorlar. Zaten ölüyüz, gıyabi cenaze namazını kılarız Allah izin verirse' ifadelerini kullandı.

Tarladaki mahsulün harcanan parayı bile geri getirmediğini vurgulayan bir diğer üretici ise çiftçinin önündeki tek yolun borç ödemek için elindeki aracı satmak olduğunu ifade etti:

'Mısır hasadı başladı ama köylü, esnaf hepsi öldü. Şu an herkes traktörünü, arabasını satacak; harcadığı parayı yerine koyup borcu ödeyecek. Mısır geçen sene 11,5 - 12 liraydı, bu sene 13 lira. Ben iki torba gübreye 7 bin 500 lira para verdim. Geçen sene 500 liraya aldığım zehiri şimdi 800 liraya aldım. Mısırın kilosu 20 liranın üzerinde olmadıktan sonra kurtarmaz, o da sadece emeğini kurtarır. Çiftçinin sonu ne olacak? Ölüm, sürünme... Çiftçi, esnaf hepsi sürünecek.'

Girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve mısır alım fiyatlarının en az 17-25 TL bandına çekilmesi için yetkililere çağrıda bulunan Kadirli çiftçisi, acil destek verilmediği takdirde önümüzdeki sezon tarlaların ekilemeyeceğini belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın