Tarlaya Adımını Atan Perişan Oldu, Çiftçinin Yüzü Gülmedi

Geçen yıl kilosu 11-12 lira seviyesinde olan mısırın bu yıl piyasada 13 lira bandında işlem görmesi üreticiyi isyan ettirdi. Maliyet artışları karşısında ezildiklerini söyleyen çiftçi Hatice Kara, durumu şu sözlerle özetledi:

'Çiftçi bitmiş durumda, bitmişiz yani. Mazot ikiye katladı. Bizim mısır geçen yıl 12 liraydı, şimdi kaç lira? Mısırın kilosunun bu yıl 20-25 lira olması lazım. Maliyetleri, mazotu, gübresi, işçisi, biçerdöveri; hepsi masraf. Ne kurtarmasından bahsediyorsunuz, bakın ölmüş durumdayız. Mahsulün yarısını da sel yel vurdu, hepsi bitmiş durumda.'

Girdi maliyetlerindeki fahiş artışlara dikkat çeken çiftçi Şevket Kara ise bu şartlar altında toprağın boş kalacağını vurguladı. Üretimin sürdürülemez hale geldiğini belirten Kara:

'Durumlar hiç iyi değil, göründüğü gibi değil. Fiyat yok, mazot alabildiğine gitti, verim de bu yıl düşük. Geçen sene kilosu 11-12 liraydı, şu anda en az 20 lira olursa bu çiftçi belini doğrultur yoksa haydi eyvallah öbür tarafa. Mazot geçen sene 45 liraydı, şimdi de 80 lira. Gel bu işin içinden çık. Gübre olmuş 40 lira. Ne ekecek? Herkes boş bırakacak.' dedi.