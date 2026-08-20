article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dağları Delip Lüks Kıyamet Sığınağı Yaptılar

Dağları Delip Lüks Kıyamet Sığınağı Yaptılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 13:10
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Küresel belirsizliklerin artmasıyla birlikte ultra zenginlerin 'kıyamet günü' hazırlıkları lüks bir boyuta taşındı. Dünyanın en zengin insanları insanlığı kurtaracak projeler yerine, İsviçre Alpleri’nin yüzlerce metre altına inşa edilen devasa yeraltı kasalarında antika Ferrarilerini, altınlarını ve pahalı şaraplarını koruma altına alıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsviçre’nin Lungern köyü yakınlarındaki Brünig Geçidi’nin altında devasa bir yeraltı mahzen ağı oyuluyor.

İsviçre’nin Lungern köyü yakınlarındaki Brünig Geçidi’nin altında devasa bir yeraltı mahzen ağı oyuluyor.

İsviçreli iş adamı Thomas Gasser önderliğindeki Brünig Mega Safe projesi, 100 metreden fazla sağlam kayanın altına gömülmüş yaklaşık 20 özel dev kasadan oluşuyor.

Güvenlik seviyesinin İsviçre Ulusal Bankası ile yarışacağı belirtilen bu komplekse erişim son derece sıkı şartlara bağlı. Tesisin gelecekteki giriş adresi bir sır gibi saklanırken, içeri girmek isteyenlerin gizli kontrol noktalarından ve açıklanmayan güvenlik taramalarından geçmesi gerekecek.

Ultra zenginlerin en değerli varlıklarını korumayı hedefleyen bu yeraltı mağaralarının her biri 99 yıllığına kiralanabiliyor.

Ultra zenginlerin en değerli varlıklarını korumayı hedefleyen bu yeraltı mağaralarının her biri 99 yıllığına kiralanabiliyor.

Başlangıç fiyatı ise yaklaşık 1 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 918.600 sterlin).

Sığınak projesi, Lungern kasabasının mütevazı sakinleri arasında ise tartışmalara yol açtı. Bazı kasabalılar 'Zaten yeterince parası olan insanlar için bir şeyler inşa ediyorlar' diyerek projeyi eleştirirken, kimileri ise kıvrımlı Alp yollarında milyarderlerin Ferrarilerini izleyecekleri günü beklediklerini söyleyerek durumu tiye alıyor.

Gelecekte yaşanabilecek toplumsal çöküş veya felaketlere karşı önlem alan tek isimler Brünig projesinin müşterileri değil.

Gelecekte yaşanabilecek toplumsal çöküş veya felaketlere karşı önlem alan tek isimler Brünig projesinin müşterileri değil.

Mark Zuckerberg: Meta patronu, Hawaii'de bağımsız yiyecek/su rezervleri ve yeraltı sığınağı bulunan devasa bir güçlendirilmiş malikaneye sahip.

Sam Altman ve Peter Thiel: OpenAI CEO'su Sam Altman, büyük bir küresel felaket durumunda PayPal kurucu ortağı Peter Thiel'in Yeni Zelanda'daki ücra malikanesine kaçmak üzere anlaştıklarını açıklamıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın