Dağları Delip Lüks Kıyamet Sığınağı Yaptılar
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Küresel belirsizliklerin artmasıyla birlikte ultra zenginlerin 'kıyamet günü' hazırlıkları lüks bir boyuta taşındı. Dünyanın en zengin insanları insanlığı kurtaracak projeler yerine, İsviçre Alpleri’nin yüzlerce metre altına inşa edilen devasa yeraltı kasalarında antika Ferrarilerini, altınlarını ve pahalı şaraplarını koruma altına alıyor.
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İsviçre’nin Lungern köyü yakınlarındaki Brünig Geçidi’nin altında devasa bir yeraltı mahzen ağı oyuluyor.
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Ultra zenginlerin en değerli varlıklarını korumayı hedefleyen bu yeraltı mağaralarının her biri 99 yıllığına kiralanabiliyor.
Gelecekte yaşanabilecek toplumsal çöküş veya felaketlere karşı önlem alan tek isimler Brünig projesinin müşterileri değil.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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