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Tarlalara Kurdular, Mucizeyi Gerçekleştirdiler: Tekrar Ortaya Çıktılar

Tarlalara Kurdular, Mucizeyi Gerçekleştirdiler: Tekrar Ortaya Çıktılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 13:46
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Kaliforniya’da temiz enerji üretmek amacıyla inşa edilen güneş enerjisi santralleri, beklenmedik bir şekilde nesli tükenme tehlikesi altındaki canlılar için güvenli bir sığınağa dönüştü. Doğal yaşam alanlarının yok olması nedeniyle 1967’den bu yana koruma altında olan San Joaquin çöl tilkileri, güneş panellerinin altını yeni yuvaları haline getirdi.

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San Benito bölgesindeki yaklaşık 1.245 dönümlük Panoche Valley Güneş Enerjisi Santralı'nda araştırmacılar, GPS tasmaları taktıkları tilkileri üç yıl boyunca izledi.

San Benito bölgesindeki yaklaşık 1.245 dönümlük Panoche Valley Güneş Enerjisi Santralı'nda araştırmacılar, GPS tasmaları taktıkları tilkileri üç yıl boyunca izledi.

Sonuçlar bilim insanlarını bile şaşırttı: Ortalama 2 kilogram ağırlığındaki minik tilkiler, gündüz vakitlerinin neredeyse yarısını panellerle korunan ve çitlerle çevrili bu tesisin içinde geçirmeye başladı.

Güneş santrallerinin inşaatı bittikten sonra insan trafiğinin azalması, yüksek araç hızlarının yasaklanması ve gürültünün kesilmesi, bölgeyi tilkiler için çakallar gibi daha büyük yırtıcılardan koruyan güvenli bir 'gündüz dinlenme tesisine' çevirdi.

Araştırmacılar, güneş santrallerinin her hayvan için otomatik bir cennet olmadığını, başarının arkasında yatan asıl unsurun "doğaya duyarlı mimari" olduğunu vurguluyor.

Araştırmacılar, güneş santrallerinin her hayvan için otomatik bir cennet olmadığını, başarının arkasında yatan asıl unsurun "doğaya duyarlı mimari" olduğunu vurguluyor.

Proje kapsamında alınan özel önlemler tilkilerin hayatta kalmasını sağladı:Tilkilerin Geçebileceği Çitler: Çakalları dışarıda tutarken küçük tilkilerin rahatça geçebileceği çit sistemleri kuruldu.

Yapay Kaçış Yuvaları: Tehlike anında saklanabilecekleri tüneller ve kaçış yuvaları inşa edildi.

Koyunlu Otlatma: Kimyasal ot öldürücüler (biyosit) yerine, otların uzamasını engellemek için tesise koyunlar getirildi. Bu durum hem yangın riskini düşürdü hem de tilkilerin avlanma alanını iyileştirdi.

Laboratuvar ve saha verilerine göre, güneş panelinde yaşayan tilkilerin üreme başarısı ve yavru sayısı, doğal ortamındakilerle aynı seviyede seyretti. ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi de yayımladığı raporda, doğru koruma önlemleri uygulandığında güneş enerjisi projelerinin vahşi yaşam için bir tehdit oluşturmak yerine, türlerin korunmasına katkı sağlayabileceğini tescilledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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