Tarlalara Kurdular, Mucizeyi Gerçekleştirdiler: Tekrar Ortaya Çıktılar

Proje kapsamında alınan özel önlemler tilkilerin hayatta kalmasını sağladı:Tilkilerin Geçebileceği Çitler: Çakalları dışarıda tutarken küçük tilkilerin rahatça geçebileceği çit sistemleri kuruldu.

Yapay Kaçış Yuvaları: Tehlike anında saklanabilecekleri tüneller ve kaçış yuvaları inşa edildi.

Koyunlu Otlatma: Kimyasal ot öldürücüler (biyosit) yerine, otların uzamasını engellemek için tesise koyunlar getirildi. Bu durum hem yangın riskini düşürdü hem de tilkilerin avlanma alanını iyileştirdi.

Laboratuvar ve saha verilerine göre, güneş panelinde yaşayan tilkilerin üreme başarısı ve yavru sayısı, doğal ortamındakilerle aynı seviyede seyretti. ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi de yayımladığı raporda, doğru koruma önlemleri uygulandığında güneş enerjisi projelerinin vahşi yaşam için bir tehdit oluşturmak yerine, türlerin korunmasına katkı sağlayabileceğini tescilledi.