Tarlalara Kurdular, Mucizeyi Gerçekleştirdiler: Tekrar Ortaya Çıktılar
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Kaliforniya’da temiz enerji üretmek amacıyla inşa edilen güneş enerjisi santralleri, beklenmedik bir şekilde nesli tükenme tehlikesi altındaki canlılar için güvenli bir sığınağa dönüştü. Doğal yaşam alanlarının yok olması nedeniyle 1967’den bu yana koruma altında olan San Joaquin çöl tilkileri, güneş panellerinin altını yeni yuvaları haline getirdi.
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San Benito bölgesindeki yaklaşık 1.245 dönümlük Panoche Valley Güneş Enerjisi Santralı'nda araştırmacılar, GPS tasmaları taktıkları tilkileri üç yıl boyunca izledi.
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Araştırmacılar, güneş santrallerinin her hayvan için otomatik bir cennet olmadığını, başarının arkasında yatan asıl unsurun "doğaya duyarlı mimari" olduğunu vurguluyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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