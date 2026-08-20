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Tarlaları Besleyen Dev Göl Haritadan Silindi

Tarlaları Besleyen Dev Göl Haritadan Silindi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 15:38
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Aşırı kuraklık ve erken kar erimesi, ABD’nin New Mexico ve Teksas eyaletlerinde tarımın can damarı olan Elephant Butte Rezervuarı’nı tarihinin en düşük seviyesine sürükledi. 1962 yılında uzaydan belirgin bir şekilde görülebilen dev göl, Temmuz 2026 itibarıyla neredeyse tamamen kuruyarak %1,4 kapasiteye kadar geriledi.

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1962 yılında Dünya yörüngesinde uçan astronot John Glenn, Teksas’ın El Paso kentinin kuzeybatısında çöle karşı yeşilliğiyle göze çarpan devasa bir sulama vadisine dikkat çekmişti.

1962 yılında Dünya yörüngesinde uçan astronot John Glenn, Teksas’ın El Paso kentinin kuzeybatısında çöle karşı yeşilliğiyle göze çarpan devasa bir sulama vadisine dikkat çekmişti.

Rio Grande Nehri boyunca inşa edilen yapay göller, kurak bölgede yonca, pamuk, soğan, ceviz ve ünlü Hatch yeşil biberinin yetiştirilmesine imkan tanıyordu.

Ancak Rio Grande havzasında son yıllarda etkisini artıran anormal kuraklık koşulları su kaynaklarını tamamen tüketti. Güney Kayalık Dağları’nda 2026 yılında kaydedilen en erken kar erimesi, bölgedeki su krizini felaket boyutuna taşıdı.

New Mexico’nun en büyük rezervuarı olan Elephant Butte Rezervuarı, 1971'den bu yana görülen en ağır kurumayla karşı karşıya kaldı. NASA uydu görüntülerine göre:

New Mexico’nun en büyük rezervuarı olan Elephant Butte Rezervuarı, 1971'den bu yana görülen en ağır kurumayla karşı karşıya kaldı. NASA uydu görüntülerine göre:

  • 2 Haziran 1994: Göl neredeyse tamamen dolu seviyedeydi.

  • 8 Temmuz 2013: Yaşanan bir başka kuraklıkta yıllık en düşük seviye %2,9 olarak kaydedilmişti.

  • 27 Temmuz 2026: Göldeki su miktarı rekor kırarak %1,4 kapasiteye kadar düştü.

  • Aşırı çekilme nedeniyle gölün kıyı şeritleri tortu ve kalıntılarla kaplanırken, Eyalet Parkı’ndaki tekne rampaları kullanılmaz hale geldi. Tarımsal sulama için su çekiminin 28 Temmuz 2026 itibarıyla durdurulmasıyla gölün yavaş yavaş yeniden dolmaya başladığı bildirildi.

Uzayan kuraklık hem New Mexico hem de Teksas’taki üreticileri yeraltı ve yüzey sularını daha dikkatli planlamaya zorluyor.

Uzayan kuraklık hem New Mexico hem de Teksas’taki üreticileri yeraltı ve yüzey sularını daha dikkatli planlamaya zorluyor.

NASA’nın Batı Su Eylem Ofisi (WWAO), bölgedeki su yöneticilerine destek olmak amacıyla gelişmiş teknoloji çözümlerini devreye soktu:

  • Gerçek Zamanlı Takip: Araştırmacılar, toprak nemi ve buharlaşma verilerini içeren uydu modelleriyle Elephant Butte Sulama Bölgesi’ne anlık veri sağlıyor.

  • Yeraltı Suyu Denetimi: Su yüzeyi yüksekliklerini drone ve saha verileriyle birleştiren sistemler sayesinde, yeraltı suyu pompalamasının Rio Grande akışına etkisi izlenerek su hakları yönetiliyor.

  • Gelecek Tahminleri: NASA bilim insanları, federal çalışmalar kapsamında Yukarı Rio Grande'nin gelecekteki su mevcudiyetini tahmin etmek için veri odaklı araçlar geliştiriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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