Tarlaları Besleyen Dev Göl Haritadan Silindi
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Aşırı kuraklık ve erken kar erimesi, ABD’nin New Mexico ve Teksas eyaletlerinde tarımın can damarı olan Elephant Butte Rezervuarı’nı tarihinin en düşük seviyesine sürükledi. 1962 yılında uzaydan belirgin bir şekilde görülebilen dev göl, Temmuz 2026 itibarıyla neredeyse tamamen kuruyarak %1,4 kapasiteye kadar geriledi.
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1962 yılında Dünya yörüngesinde uçan astronot John Glenn, Teksas’ın El Paso kentinin kuzeybatısında çöle karşı yeşilliğiyle göze çarpan devasa bir sulama vadisine dikkat çekmişti.
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New Mexico’nun en büyük rezervuarı olan Elephant Butte Rezervuarı, 1971'den bu yana görülen en ağır kurumayla karşı karşıya kaldı. NASA uydu görüntülerine göre:
Uzayan kuraklık hem New Mexico hem de Teksas’taki üreticileri yeraltı ve yüzey sularını daha dikkatli planlamaya zorluyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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