Avrupa’nın En Tenha Adası Seçildi: Yılda Sadece 25 Bin Turist Gidiyor
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Araç kiralama şirketi Avis’in Avrupa genelinde gerçekleştirdiği araştırmada, Kanarya Adaları’nın en küçük üyesi El Hierro, 'kıtanın en huzurlu ve en tenha sürüş rotası' unvanını kazandı. Yıllık sadece 25 bin ziyaretçi ağırlayan ve 3,5 saatte tam tur atılabilen ada; volkanik havuzları, kadim ormanları ve sürdürülebilir yaşamıyla dikkat çekiyor.
Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Avis araştırmacıları; turist yoğunluğu, arazi çeşitliliği, yükseklik değişimleri, elektrikli araç şarj altyapısı ve tam tur sürüş süreleri gibi 9 farklı kriter üzerinden Avrupa’daki 40 adayı inceledi.
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Küçük boyutu sayesinde yaklaşık 3,5 saatlik bir araç sürüşüyle ada çevresinde tam tur atmak mümkün.
El Hierro, doğallığının yanı sıra çevre dostu altyapısıyla da öne çıkıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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