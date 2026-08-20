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Avrupa’nın En Tenha Adası Seçildi: Yılda Sadece 25 Bin Turist Gidiyor

Avrupa’nın En Tenha Adası Seçildi: Yılda Sadece 25 Bin Turist Gidiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 16:04
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Araç kiralama şirketi Avis’in Avrupa genelinde gerçekleştirdiği araştırmada, Kanarya Adaları’nın en küçük üyesi El Hierro, 'kıtanın en huzurlu ve en tenha sürüş rotası' unvanını kazandı. Yıllık sadece 25 bin ziyaretçi ağırlayan ve 3,5 saatte tam tur atılabilen ada; volkanik havuzları, kadim ormanları ve sürdürülebilir yaşamıyla dikkat çekiyor.

Gelin detaylara birlikte bakalım...

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Avis araştırmacıları; turist yoğunluğu, arazi çeşitliliği, yükseklik değişimleri, elektrikli araç şarj altyapısı ve tam tur sürüş süreleri gibi 9 farklı kriter üzerinden Avrupa’daki 40 adayı inceledi.

Avis araştırmacıları; turist yoğunluğu, arazi çeşitliliği, yükseklik değişimleri, elektrikli araç şarj altyapısı ve tam tur sürüş süreleri gibi 9 farklı kriter üzerinden Avrupa’daki 40 adayı inceledi.

Yapılan analizde İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en ücra köşesi olan El Hierro, 100 üzerinden 80,3 puan alarak listenin zirvesine yerleşti.

Yaklaşık 268 kilometrekarelik (104 mil kare) yüzölçümüne sahip olan UNESCO Biyosfer Rezervi El Hierro, yılda yalnızca 25 bin kişiyi ağırlayarak araştırmanın 'en az kalabalık adası' oldu.

Küçük boyutu sayesinde yaklaşık 3,5 saatlik bir araç sürüşüyle ada çevresinde tam tur atmak mümkün.

Küçük boyutu sayesinde yaklaşık 3,5 saatlik bir araç sürüşüyle ada çevresinde tam tur atmak mümkün.

Turist trafiğinin bulunmadığı bu rotada öne çıkan noktalar şunlar:

  • Siyah lav kayalıklarının arasına oyulmuş Charco Azul ve La Maceta gibi lagünler, berrak deniz suyuyla benzersiz bir yüzme deneyimi sunuyor.

  • Rüzgarın şekillendirdiği yüzyıllık ardıç ağaçları, bükülmüş gövdeleriyle gerçeküstü bir atmosfer yaratıyor.

  • El Golfo Vadisi’nin üstünde yer alan Mirador de la Peña gibi seyir noktaları, nefes kesen okyanus manzaraları barındırıyor.

El Hierro, doğallığının yanı sıra çevre dostu altyapısıyla da öne çıkıyor.

El Hierro, doğallığının yanı sıra çevre dostu altyapısıyla da öne çıkıyor.

Elektrik ihtiyacının neredeyse %100’ünü yenilenebilir rüzgar ve hidro enerjisinden sağlayan ada, elektrikli araç kiralamak isteyen gezginler için sürdürülebilir bir yolculuk imkanı tanıyor.

Avis’in araştırmasına göre Avrupa'nın en huzurlu sürüş rotasına sahip diğer adalar ise şöyle sıralandı:

1. El Hierro (İspanya)

2. Lesvos / Midilli (Yunanistan - Taşlaşmış ormanlarıyla ünlü)

3. Samos / Sisam (Yunanistan - Sakin şelaleleri ve antik kalıntılarıyla öne çıkıyor)

4. La Gomera (İspanya)

5. Gotland (İsveç)

6. Korčula (Hırvatistan)

7. Faroe Adaları

8. Brač (Hırvatistan)

9. Skye Adası (İskoçya)

10. La Palma (İspanya)

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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