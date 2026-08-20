Bahçe Uzmanı Sonbaharda Muhteşem Renkler İçin Hemen Dikmeniz Gereken 8 Çiçeği Açıkladı

1. Yıldızpatı: Eylül-Ekim döneminde mor, pembe ve mavi tonlarında açan bu klasik çiçekler, yaz sonundaki tozlayıcı böceklerin de favorisi.

2. Kasımpatı: Sonbaharda saksıda hazır almak yerine yazın toprağa dikilen kasımpatılar daha iyi kök salıyor ve çok yıllık hale geliyor.3. Kara Gözlü Papatyalar: Hızlıca toprağa tutunan, kuraklığa dayanıklı bu çiçekler; altın ve kehribar tonlarıyla sonbahar boyunca bahçeyi süslüyor.

4. Sonbahar Neşesi (Sedum): Sıcak havada kolayca yerleşen bitki, kışa kadar yapısını korurken pembeden bakır rengine uzanan bir görsel şölen sunuyor.

5. Japon Anemonları: Ağustos-Ekim arasında pembe ve beyaz tonlarıyla açan bu tür, ilk etapta sabır istese de yıllarca canlılığını koruyor.

6. Süs Lahanası: Sıcaklıklar düştükçe ve özellikle dondan sonra renkleri daha da belirginleşen, kış aylarının en dayanıklı görsel ögesi.

7. Hercai Menekşeler ve Viyolalar: Bütçe dostu ve güvenilir bir kaynak olan bu türler, sonbahardan kışa kadar aralıksız çiçek açmaya devam ediyor.

8. Altınbaşak (Solidago): Eylül ayında altın sarısı rengiyle parıldayan bitki, geç çıkan tozlayıcılar için mükemmel bir besin kaynağı.