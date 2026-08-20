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Bahçe Uzmanı Sonbaharda Muhteşem Renkler İçin Hemen Dikmeniz Gereken 8 Çiçeği Açıkladı

Bahçe Uzmanı Sonbaharda Muhteşem Renkler İçin Hemen Dikmeniz Gereken 8 Çiçeği Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 17:56
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Bahçesinde sonbahar mevsiminde de canlı renkler görmek isteyenler için en kritik dönem başladı. Bahçe Tasarımcısı Mirela Bajic, büyüleyici bir sonbahar bahçesi oluşturmak isteyenlerin yaz ortasını değerlendirmesi gerektiğini vurguluyor. Bajic'e göre Temmuz ve Ağustos ayları, Ekim ayında da renkli kalacak bir bahçenin temellerini atmak için en ideal zaman.

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Yaz Ortasında Dikilmesi Gereken 8 Sonbahar Çiçeği

Yaz Ortasında Dikilmesi Gereken 8 Sonbahar Çiçeği

1. Yıldızpatı: Eylül-Ekim döneminde mor, pembe ve mavi tonlarında açan bu klasik çiçekler, yaz sonundaki tozlayıcı böceklerin de favorisi.

2. Kasımpatı: Sonbaharda saksıda hazır almak yerine yazın toprağa dikilen kasımpatılar daha iyi kök salıyor ve çok yıllık hale geliyor.3. Kara Gözlü Papatyalar: Hızlıca toprağa tutunan, kuraklığa dayanıklı bu çiçekler; altın ve kehribar tonlarıyla sonbahar boyunca bahçeyi süslüyor.

4. Sonbahar Neşesi (Sedum): Sıcak havada kolayca yerleşen bitki, kışa kadar yapısını korurken pembeden bakır rengine uzanan bir görsel şölen sunuyor.

5. Japon Anemonları: Ağustos-Ekim arasında pembe ve beyaz tonlarıyla açan bu tür, ilk etapta sabır istese de yıllarca canlılığını koruyor.

6. Süs Lahanası: Sıcaklıklar düştükçe ve özellikle dondan sonra renkleri daha da belirginleşen, kış aylarının en dayanıklı görsel ögesi.

7. Hercai Menekşeler ve Viyolalar: Bütçe dostu ve güvenilir bir kaynak olan bu türler, sonbahardan kışa kadar aralıksız çiçek açmaya devam ediyor.

8. Altınbaşak (Solidago): Eylül ayında altın sarısı rengiyle parıldayan bitki, geç çıkan tozlayıcılar için mükemmel bir besin kaynağı.

Yazın Toprağa Ekilmemesi Gereken 3 Tür

Yazın Toprağa Ekilmemesi Gereken 3 Tür

Yaz ortasında dikim yaparken yapılan yaygın hatalara da dikkat çeken Bajic; Yıldız Çiçekleri (Dahlia) için bu dönemin çok geç olduğunu ve ilkbaharda dikilmeleri gerektiğini belirtiyor. Eylül ayında çiçekli alınan Saksı Krizantemleri ise don vurmadan kök salamadığı için kuruyor. 

Son olarak Ayçiçeklerinin de yaz ortasında ekildiğinde çiçek açamadan mevsimin gerisinde kaldığı, bu yüzden yaz başında ekilmelerinin şart olduğu vurgulanıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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