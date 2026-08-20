Bahçe Uzmanı Sonbaharda Muhteşem Renkler İçin Hemen Dikmeniz Gereken 8 Çiçeği Açıkladı
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Bahçesinde sonbahar mevsiminde de canlı renkler görmek isteyenler için en kritik dönem başladı. Bahçe Tasarımcısı Mirela Bajic, büyüleyici bir sonbahar bahçesi oluşturmak isteyenlerin yaz ortasını değerlendirmesi gerektiğini vurguluyor. Bajic'e göre Temmuz ve Ağustos ayları, Ekim ayında da renkli kalacak bir bahçenin temellerini atmak için en ideal zaman.
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Yaz Ortasında Dikilmesi Gereken 8 Sonbahar Çiçeği
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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