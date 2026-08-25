Belçika'dan Yayılan Yumurta Tehlikesi: Yüzlerce Kişi Hastanelik Oldu, 8 Ülkede Yumurtalar Toplatılıyor!

Belçika'nın Geel bölgesindeki bir üretim tesisinden dağıtılan yumurtaların, tehlikeli salmonella bakterisi taşıdığı ortaya çıktı. Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FAVV) yetkilileri, bu yumurtaları tüketen en az 306 kişinin gıda zehirlenmesi belirtileriyle hastalandığını doğruladı. Salgının merkez üssü olduğu tespit edilen çiftlikteki tüm kanatlı hayvanlar derhal karantinaya alınırken, riskli ürünlerin raflardan indirilmesi için büyük bir operasyon başlatıldı.

Tehlike sadece üretimin yapıldığı ülkeyle sınırlı kalmadı ve kriz kısa sürede diğer Avrupa ülkelerine de sıçradı. Yetkililer, sağlığı doğrudan tehdit eden bu yumurtaların Fransa, Hollanda, İtalya ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu toplam sekiz ülkede acilen piyasadan çekildiğini duyurdu. FAVV yönetimi, vatandaşlara şüpheli paketleri kesinlikle mutfaklarına sokmamaları ve vakit kaybetmeden satın aldıkları marketlere iade etmeleri konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Uzmanlar, salmonella bakterisinin vücuda girmesiyle birlikte şiddetli karın ağrısı, ishal, mide bulantısı, ateş ve kusma gibi şikayetlerin ortaya çıktığını belirtiyor. Sağlıklı bireyler bu sarsıcı durumu genellikle birkaç gün içinde atlatabilse de, bağışıklık sistemi henüz tam gelişmemiş küçük çocuklar ile zayıf düşmüş kişiler için bu enfeksiyon çok daha ağır ve hayati sonuçlar doğurabiliyor.

Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu zehirlenme vakası aslında ilk değil ve gıda denetimlerindeki soru işaretlerini yeniden gündeme getiriyor. Çok kısa bir süre önce, 14 Ağustos'ta Liege kentindeki bir yaz kampında bulunan yedi gencin benzer belirtilerle hastanelik olması dikkatleri çekmişti. Üstelik resmi sağlık kayıtları, ülkenin bu bakteriyle uzun süredir mücadele ettiğini gözler önüne seriyor. Sadece 2024 yılı içinde, özellikle yumurta ve tiramisu gibi gıdalardan kaynaklanan dokuz ayrı salgında 149 kişi hastalanmış, bunlardan yirmisi hastanede tedavi görmek zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz 2025 yılının Mart ayında da yine yumurta kaynaklı bir krizde yetmiş kişi zehirlenmiş ve geniş çaplı ürün toplatma kararları devreye sokulmuştu. Kurumlar şimdi, bu zincirleme vakaların önüne geçmek ve salgını tamamen kontrol altına almak için zamana karşı yarışıyor.