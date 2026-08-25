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Kocaelispor-Amedspor Maçında Sarı Poşet Sallayan 5 Kişiye Ev Hapsi

Kocaelispor-Amedspor Maçında Sarı Poşet Sallayan 5 Kişiye Ev Hapsi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.08.2026 - 22:10
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kocaelispor-Amed SF maçında tribünlerde sarı poşet salladıkları iddiası ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik, 6222 sayılı kanuna muhalefet' gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan müsabakada yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan müsabakada yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerde sarı poşet sallamak suretiyle rakip takım taraftarlarına yönelik tahrik edici eylemlerde bulunan şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 6222 sayılı Kanun'un 14. maddesi gereğince 'tehdit veya hakaret içeren tezahürat' suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 5 Kocaelispor taraftarı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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