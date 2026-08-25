Kocaelispor-Amedspor Maçında Sarı Poşet Sallayan 5 Kişiye Ev Hapsi
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kocaelispor-Amed SF maçında tribünlerde sarı poşet salladıkları iddiası ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik, 6222 sayılı kanuna muhalefet' gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan müsabakada yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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