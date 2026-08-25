AFAD Duyurdu: Adıyaman’da Peş Peşe Depremler

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre; ilk deprem saat 21.40’ta meydana geldi. 3,7 büyüklüğünde olan depremin merkez üssü Sincik olarak açıklandı.

Bu sarsıntıdan 3 dakika sonra saatler 21.43’ü gösterirken yine Sincik’te bu kez 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yaşanan depremler sonrasında şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik açıklama yapılmadı.