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AFAD Duyurdu: Adıyaman’da Peş Peşe Depremler

AFAD Duyurdu: Adıyaman’da Peş Peşe Depremler

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.08.2026 - 21:57
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre akşam saatlerinde Adıyaman’da peş peşe depremler meydana geldi. İlk olarak 21.40’ta 3,7 ile sallayan Adıyaman’da saat 21.43’te de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

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Adıyaman’da kısa zaman aralıklarıyla peş peşe depremler oldu.

Adıyaman’da kısa zaman aralıklarıyla peş peşe depremler oldu.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre; ilk deprem saat 21.40’ta meydana geldi. 3,7 büyüklüğünde olan depremin merkez üssü Sincik olarak açıklandı. 

Bu sarsıntıdan 3 dakika sonra saatler 21.43’ü gösterirken yine Sincik’te bu kez 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Yaşanan depremler sonrasında şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik açıklama yapılmadı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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