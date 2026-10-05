Çin Açık Yarı Finalinde Medvedev'in Tribüne Vurduğu Top Seyircinin Gözüne Çarptı, Maçtan Diskalifiye Edildi

2026 Çin Açık yarı finalinde Daniil Medvedev, kaybettiği bir sayının ardından sinirlenerek topu tribüne vurdu. Top, ön sırada oturan bir seyircinin sol gözüne isabet etti. Görevliler hemen müdahale ederek yaralı seyirciye yardımcı oldu. Seyirci, ilk müdahalenin ardından yürüyerek salondan ayrıldı.