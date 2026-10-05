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Çin Açık Yarı Finalinde Medvedev'in Tribüne Vurduğu Top Seyircinin Gözüne Çarptı, Maçtan Diskalifiye Edildi

Çin Açık Yarı Finalinde Medvedev'in Tribüne Vurduğu Top Seyircinin Gözüne Çarptı, Maçtan Diskalifiye Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.10.2026 - 21:58
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2026 Çin Açık tenis turnuvasının yarı finalinde tribünlere uzanan ilginç bir olay yaşandı. Maçın ortasında kaybedilen bir sayının ardından oluşan gerginlik, kortun dışına taştı. Olay sonrası maçın gidişatı ve turnuvanın finali de değişti.

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Medvedev'in tribüne vurduğu top bir seyirciye çarptı.

Medvedev'in tribüne vurduğu top bir seyirciye çarptı.

2026 Çin Açık yarı finalinde Daniil Medvedev, kaybettiği bir sayının ardından sinirlenerek topu tribüne vurdu. Top, ön sırada oturan bir seyircinin sol gözüne isabet etti. Görevliler hemen müdahale ederek yaralı seyirciye yardımcı oldu. Seyirci, ilk müdahalenin ardından yürüyerek salondan ayrıldı.

Djokovic yarı finalde ilk seti 7-5 kazandı.

Djokovic yarı finalde ilk seti 7-5 kazandı.

Sırbistanlı Novak Djokovic ile Rus rakibi Medvedev arasındaki yarı finalde ilk seti Djokovic 7-5 kazandı. Olay, Djokovic'in ikinci sette 5-3 önde olduğu sırada yaşandı. Medvedev maçtan diskalifiye edildi ve Djokovic finale yükseldi.

Final rakibi Alex de Minaur oldu.

Final rakibi Alex de Minaur oldu.

Finalde Djokovic'in rakibi, turnuvanın 5. seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur olacak. Final maçı 6 Ekim Salı günü saat 14.00'te oynanacak. 39 yaşındaki Djokovic, turnuvada 6. şampiyonluğu için kortuna çıkacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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