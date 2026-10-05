Çin Açık Yarı Finalinde Medvedev'in Tribüne Vurduğu Top Seyircinin Gözüne Çarptı, Maçtan Diskalifiye Edildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2026 Çin Açık tenis turnuvasının yarı finalinde tribünlere uzanan ilginç bir olay yaşandı. Maçın ortasında kaybedilen bir sayının ardından oluşan gerginlik, kortun dışına taştı. Olay sonrası maçın gidişatı ve turnuvanın finali de değişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Medvedev'in tribüne vurduğu top bir seyirciye çarptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Djokovic yarı finalde ilk seti 7-5 kazandı.
Final rakibi Alex de Minaur oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın