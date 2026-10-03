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Maçta Talihsiz Anlar! Avustralya'da Tenis Kortunda Topun Çarptığı Martı Yere Düştü

Maçta Talihsiz Anlar! Avustralya'da Tenis Kortunda Topun Çarptığı Martı Yere Düştü

Vera
Vera - Onedio Üyesi
03.10.2026 - 16:35

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Martılar, kıyı şeritlerinden şehir merkezlerine, limanlardan spor tesislerine kadar insanın yaşadığı hemen her noktada karşımıza çıkan, sürü halinde hareket etmeyi seven ve birbirlerinin davranışlarını yakından takip eden kuşlar. Avustralya'da özellikle kıyı kentlerinde sık görülen gümüş martılar, aydınlatmalı kortlar ve açık hava tesisleri gibi kalabalık alanlara da hiç yabancı değil. Haliyle bu kuşların oyun sahalarının üzerinde süzülmesi sıradan bir manzara olsa da, havada uçan bir martının oyuncunun vurduğu topla karşılaşması pek sık yaşanan bir şey değil.

Avustralya'da oynanan bir tenis karşılaşması sırasında yaşanan bu olay ise tam olarak o ihtimalin gerçekleştiği anı gözler önüne serdi. Gece aydınlatması altında çekilen görüntülerde kortun üzerinde süzülen martılardan birinin topla karşılaşıp bir anda zemine düştüğü, düşen martının ardından diğer martıların da hemen yanına gelerek başına toplandığı görülüyor. Birbirinden ayrılmayan kuşların bu tepkisi, izleyenleri hem endişelendirdi hem de korkuttu.

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Vera
Vera
Onedio Üyesi
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