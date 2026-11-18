Diziden Ayrılıp Ayrılmadığı Netleşmeyen Sevdiğim Sensin'in Esat'ı Hüseyin Avni Danyal'ın Yeni Dizisi Açıklandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Star TV'nin Sevdiğim Sensin dizisinde Esat Aldur'a hayat veren Hüseyin Avni Danyal'ın, karakterinin akıbeti izleyiciler arasında hâlâ konuşulurken yeni bir dizinin kadrosuna katıldığı ortaya çıktı. Prime Video'nun yeni sezonda en iddialı yerli yapımları arasında gösterilen projede usta oyuncunun hangi karaktere hayat vereceği de belli oldu. Danyal'ın yeni işi, Esat'ın dizideki durumunu merak edenlerin gözünü bir kez daha usta oyuncunun kariyerine çevirdi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Hüseyin Avni Danyal, Kurtlar Vadisi Pusu'daki Yalçın Bulut rolüyle tanınan usta bir tiyatro oyuncusu.
Danyal, Prime Video'nun Eşref Tek dizisinde Derin'in babası olan kumar baronu Tayfun'u canlandıracak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın