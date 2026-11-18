Trabzon doğumlu Hüseyin Avni Danyal, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra Ankara ve Bursa Devlet Tiyatroları'nda uzun yıllar sahne alarak oyunculuğa tiyatroyla başladı; televizyonda ise 2007 ile 2010 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu'daki Yalçın Bulut karakteriyle geniş kitlelerin tanıdığı bir yüze dönüştü. Ardından Hatırla Sevgili ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde de izlediğimiz oyuncu, son yıllarda Yargı'daki Metin Komiser ve Bir Zamanlar İstanbul'daki Kudret Nacar rolleriyle ekranın en çok aranan isimleri arasına girdi.

Şu sıralar Star TV'nin Sevdiğim Sensin dizisinde ailesinin kontrolünü elinde tutan sert ve otoriter Esat Aldur'u canlandıran Danyal'ın bu karakterinin akıbeti, izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri hâline geldi. Esat'ın başına gelenler sosyal medyada 'Esat öldü mü?' sorusunu gündeme taşısa da Danyal'ın diziden ayrıldığına dair kamuoyuna yansıyan resmî bir açıklama bulunmuyor; üstelik yeni projenin duyurulması bu belirsizliği daha da dikkat çekici bir noktaya taşıdı.