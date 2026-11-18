F klavyenin mucidi, 1946'dan itibaren bölgesel ve ulusal daktilo yarışmaları düzenleyen İhsan Sıtkı Yener'di. Yener ve bir komisyonun yürüttüğü çalışmaların ardından yeni yerleşim 20 Ekim 1955'te devlet tarafından kayda alındı. Türk Standartları Enstitüsü de tasarımı aynı yıl onayladı.

Tasarımın temelinde on parmak yöntemi ve Türkçenin ses yapısı vardı. Sık kullanılan harfler parmakların en kolay ulaştığı tuşlara yerleştirildi, ünlü ve ünsüzlerin art arda gelişi de hesaba katıldı. Klavyenin adı, üst sıranın F, G, Ğ, I, O, D tuşlarıyla başlamasından geliyor.

Türk daktilocular 1957'de Milano'da ilk kez Intersteno yarışmalarına katıldı. 1965'te Ece Özbayrak daktiloda ilk Türk dünya şampiyonu oldu, sonraki yıllarda kazanılan şampiyonlukların sayısı 100'ü geçti.