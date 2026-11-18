Türkçe İçin Tasarlanan F Klavye Varken Neden Herkes Q Kullanıyor?
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Türkiye'de bilgisayar başında kullanılan klavyelerin çoğu Q düzeninde, oysa Türkçe için özel olarak geliştirilen F klavye 1955'ten beri var. Harflerin yeri Türkçenin yapısı düşünülerek belirlenen F klavye, daktilo yıllarında ülkenin resmi standardıydı. Türk daktilocular bu yerleşimle uluslararası yarışmalarda dünya şampiyonlukları kazandı. Bilgisayarların gelişiyle birlikte ise tercih Q klavyeden yana döndü.
F klavye 1955'te Türkçenin ses yapısı düşünülerek tasarlandı
Bilgisayarların yaygınlaşmasıyla Q klavye öne geçti
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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