Sevdiğim Sensin'in Esat'ı Öldü mü? Hüseyin Avni Danyal'ın Akıbeti Aytaç Şaşmaz'ın Paylaşımıyla Gündem Oldu

Tiyatro sahnesinden gelen ve Kurtlar Vadisi Pusu ile ekranın en tanıdık yüzlerinden biri hâline gelen Hüseyin Avni Danyal, son yıllarda Yargı'nın Metin Komiser'i ve Bir Zamanlar İstanbul'un Kudret'i gibi akılda kalan rollerle izleyicinin karşısına çıktı. Ay Yapım imzalı Sevdiğim Sensin'de ise Aytaç Şaşmaz'ın canlandırdığı Erkan'ın ailesinin başındaki Esat Aldur'a hayat veriyor.

Oğlunun geleceğini kendi planlarına göre şekillendirmeye çalışan bu sert ve otoriter karakter, dizide pek çok çatışmanın merkezinde yer aldı. Esat'ın attığı her adım Erkan ile Dicle'nin hikâyesini de doğrudan etkilediği için karakterin akıbeti, dizinin seyrini değiştirecek kadar önemli bir yerde duruyor.