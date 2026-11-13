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Sevdiğim Sensin'in Esat'ı Öldü mü? Hüseyin Avni Danyal'ın Akıbeti Aytaç Şaşmaz'ın Paylaşımıyla Gündem Oldu

Sevdiğim Sensin'in Esat'ı Öldü mü? Hüseyin Avni Danyal'ın Akıbeti Aytaç Şaşmaz'ın Paylaşımıyla Gündem Oldu

Star tv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 11:07
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Star TV'nin perşembe akşamlarındaki iddialı dizisi Sevdiğim Sensin, 12 Kasım'da yayınlanan 24. bölümüyle izleyiciyi ekran başında nefessiz bıraktı. Bölümün final sahnesinde Hüseyin Avni Danyal'ın hayat verdiği Esat Aldur'un başına gelenler, sosyal medyada 'Esat öldü mü?' sorusunu gündemin tepesine taşıdı. Usta oyuncudan henüz bir veda paylaşımı gelmezken Aytaç Şaşmaz'ın Danyal'la siyah-beyaz karesi hayranların şüphesini iyice büyüttü.

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Hüseyin Avni Danyal, Sevdiğim Sensin'de Aldur ailesinin otoriter büyüğü Esat'ı canlandırıyor.

Hüseyin Avni Danyal, Sevdiğim Sensin'de Aldur ailesinin otoriter büyüğü Esat'ı canlandırıyor.

Tiyatro sahnesinden gelen ve Kurtlar Vadisi Pusu ile ekranın en tanıdık yüzlerinden biri hâline gelen Hüseyin Avni Danyal, son yıllarda Yargı'nın Metin Komiser'i ve Bir Zamanlar İstanbul'un Kudret'i gibi akılda kalan rollerle izleyicinin karşısına çıktı. Ay Yapım imzalı Sevdiğim Sensin'de ise Aytaç Şaşmaz'ın canlandırdığı Erkan'ın ailesinin başındaki Esat Aldur'a hayat veriyor.

Oğlunun geleceğini kendi planlarına göre şekillendirmeye çalışan bu sert ve otoriter karakter, dizide pek çok çatışmanın merkezinde yer aldı. Esat'ın attığı her adım Erkan ile Dicle'nin hikâyesini de doğrudan etkilediği için karakterin akıbeti, dizinin seyrini değiştirecek kadar önemli bir yerde duruyor.

Sevdiğim Sensin'in 24. bölüm finalinde silahını doğrultan Esat, yerde hareketsiz kaldı.

Sevdiğim Sensin'in 24. bölüm finalinde silahını doğrultan Esat, yerde hareketsiz kaldı.

Karakterin hikâyedeki bu ağırlığı, 12 Kasım akşamı yayınlanan 24. bölümün finalinde izleyicinin yüreğini ağzına getiren bir sahneye dönüştü. Gece vakti geçen sahnede silahını doğrultan Esat'ın gergin bekleyişi, kısa süre içinde onun yerde hareketsiz yattığı karelerle son buldu ve olay yerindeki karakterlerin şok içindeki hâli tüyleri diken diken etti.

Dizinin resmi hesabı final sahnesini 'Esat kendi kazdığı kuyuya düştü…' notuyla paylaşınca sosyal medyada 'Esat öldü mü?' sorusu art arda sorulmaya başladı. Yine de sahnede Esat'ın kesin olarak öldüğünü gösteren bir kare yer almadığı için karakterin akıbeti şimdilik büyük bir soru işareti olarak kalıyor.

Sevdiğim Sensin 25. Bölüm 1. Fragman

Aytaç Şaşmaz'ın Hüseyin Avni Danyal'la siyah-beyaz karesi, final sonrası veda gibi yorumlandı.

Aytaç Şaşmaz'ın Hüseyin Avni Danyal'la siyah-beyaz karesi, final sonrası veda gibi yorumlandı.

Bu soru işareti, hayranları Erkan'a hayat veren Aytaç Şaşmaz'ın paylaşımlarını yeniden incelemeye yöneltti. Şaşmaz'ın Hüseyin Avni Danyal'a kahkahalar içinde sarıldığı siyah-beyaz kare, bölümden sonra pek çok izleyici tarafından sessiz bir veda olarak yorumlandı; bir hayranı 'Fotoğrafın anlamı ortaya çıktı' diyerek bunu oyuncunun tepkilerinden sezdiğini yazdı.

Hüseyin Avni Danyal ise şimdilik diziden ayrıldığına dair bir paylaşım yapmadı, Star TV ve Ay Yapım da karakterin akıbetine ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı. Sevdiğim Sensin'in 25. bölümü 19 Kasım Perşembe akşamı Star TV'de ekrana gelecek ve Esat'ın kaderi o gece ortaya çıkacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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