Sevdiğim Sensin'in Esat'ı Öldü mü? Hüseyin Avni Danyal'ın Akıbeti Aytaç Şaşmaz'ın Paylaşımıyla Gündem Oldu
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Star TV'nin perşembe akşamlarındaki iddialı dizisi Sevdiğim Sensin, 12 Kasım'da yayınlanan 24. bölümüyle izleyiciyi ekran başında nefessiz bıraktı. Bölümün final sahnesinde Hüseyin Avni Danyal'ın hayat verdiği Esat Aldur'un başına gelenler, sosyal medyada 'Esat öldü mü?' sorusunu gündemin tepesine taşıdı. Usta oyuncudan henüz bir veda paylaşımı gelmezken Aytaç Şaşmaz'ın Danyal'la siyah-beyaz karesi hayranların şüphesini iyice büyüttü.
Hüseyin Avni Danyal, Sevdiğim Sensin'de Aldur ailesinin otoriter büyüğü Esat'ı canlandırıyor.
Sevdiğim Sensin'in 24. bölüm finalinde silahını doğrultan Esat, yerde hareketsiz kaldı.
Sevdiğim Sensin 25. Bölüm 1. Fragman
Aytaç Şaşmaz'ın Hüseyin Avni Danyal'la siyah-beyaz karesi, final sonrası veda gibi yorumlandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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