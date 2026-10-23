Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir Çekimde Yanlış Taksiye Bindi: Kamera Arkası Görüntüler Gündem Oldu!
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Star TV'nin perşembe akşamlarındaki iddialı dizisi Sevdiğim Sensin'de Dicle'ye hayat veren Helin Kandemir, bu kez ekrandaki rolüyle değil setten gelen eğlenceli bir kamera arkası görüntüsüyle gündemde. Ay Yapım'ın 'Hiç Görmedikleriniz' serisinden çıkan ve oyuncunun kendi Instagram hikâyesinde de paylaştığı kısa video, Zincirlikuyu'daki gece çekiminde yaşanan beklenmedik bir taksi karışıklığını gözler önüne serdi. Sevdiğim Sensin hayranlarını güldüren o anlar kısa sürede sosyal medyada elden ele dolaşmaya başladı.
Helin Kandemir, İsimsizler ile başlayan kariyerinde Sevdiğim Sensin'in Dicle'siyle en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
Sevdiğim Sensin çekiminde el kaldırıp durdurduğu taksinin setle hiçbir ilgisi olmadığı ortaya çıktı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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