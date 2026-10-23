Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir Çekimde Yanlış Taksiye Bindi: Kamera Arkası Görüntüler Gündem Oldu!

Ekranda dramatik bir hikâyeyi sırtlayan Kandemir'in setteki halini gösteren yeni video ise oyuncunun çok daha eğlenceli bir tarafını ortaya koyuyor. Görüntülerde Helin Kandemir, Zincirlikuyu'da gece çekilen bir sahne için yolda sarı bir taksiye 'Dur' diye seslenip kapıyı açarak arabaya biniyor.

Ekrana düşen 'Çekim yapıyoruz ve yanlış taksiye bindim' notu ise işin aslını açık ediyor, çünkü oyuncunun bindiği araç sahne için ayarlanan taksi değil, o sırada yoldan geçen gerçek bir ticari taksiydi.

'Karıştırdım taksileri' diyerek durumu fark eden Kandemir'in şoföre 'Şurda ilerde beni indirsene' ve 'Kusura bakma' dediği anlar da kayda yansıdı. Kısa video, 'Gerçek taksi ha ha' notuyla son buluyor.