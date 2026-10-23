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Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir Çekimde Yanlış Taksiye Bindi: Kamera Arkası Görüntüler Gündem Oldu!

Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir Çekimde Yanlış Taksiye Bindi: Kamera Arkası Görüntüler Gündem Oldu!

Star tv Helin Kandemir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 07:52
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Star TV'nin perşembe akşamlarındaki iddialı dizisi Sevdiğim Sensin'de Dicle'ye hayat veren Helin Kandemir, bu kez ekrandaki rolüyle değil setten gelen eğlenceli bir kamera arkası görüntüsüyle gündemde. Ay Yapım'ın 'Hiç Görmedikleriniz' serisinden çıkan ve oyuncunun kendi Instagram hikâyesinde de paylaştığı kısa video, Zincirlikuyu'daki gece çekiminde yaşanan beklenmedik bir taksi karışıklığını gözler önüne serdi. Sevdiğim Sensin hayranlarını güldüren o anlar kısa sürede sosyal medyada elden ele dolaşmaya başladı.

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Helin Kandemir, İsimsizler ile başlayan kariyerinde Sevdiğim Sensin'in Dicle'siyle en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Helin Kandemir, İsimsizler ile başlayan kariyerinde Sevdiğim Sensin'in Dicle'siyle en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

2 Haziran 2004'te İstanbul'da doğan Helin Kandemir, İsimsizler dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle ekranda dikkat çekmiş, ardından Duy Beni gibi dizilerde ve Kız Kardeşler filminde rol almıştı.

Genç oyuncunun kariyerindeki asıl kırılma noktası ise 12 Şubat 2026'da Star TV'de başlayan Sevdiğim Sensin oldu. Kandemir, dizide Aytaç Şaşmaz'ın canlandırdığı İstanbullu asker Erkan'la deprem bölgesinde yolu kesişen köylü kızı Dicle'ye hayat veriyor.

Perşembe akşamlarının reyting yarışında üst sıralara yerleşen dizi sayesinde Helin Kandemir, ekranın en çok merak edilen genç yüzlerinden biri haline geldi ve hakkındaki her paylaşım hayranlarının ilgisini çekmeye başladı.

Sevdiğim Sensin çekiminde el kaldırıp durdurduğu taksinin setle hiçbir ilgisi olmadığı ortaya çıktı.

Sevdiğim Sensin çekiminde el kaldırıp durdurduğu taksinin setle hiçbir ilgisi olmadığı ortaya çıktı.

Ekranda dramatik bir hikâyeyi sırtlayan Kandemir'in setteki halini gösteren yeni video ise oyuncunun çok daha eğlenceli bir tarafını ortaya koyuyor. Görüntülerde Helin Kandemir, Zincirlikuyu'da gece çekilen bir sahne için yolda sarı bir taksiye 'Dur' diye seslenip kapıyı açarak arabaya biniyor.

Ekrana düşen 'Çekim yapıyoruz ve yanlış taksiye bindim' notu ise işin aslını açık ediyor, çünkü oyuncunun bindiği araç sahne için ayarlanan taksi değil, o sırada yoldan geçen gerçek bir ticari taksiydi.

'Karıştırdım taksileri' diyerek durumu fark eden Kandemir'in şoföre 'Şurda ilerde beni indirsene' ve 'Kusura bakma' dediği anlar da kayda yansıdı. Kısa video, 'Gerçek taksi ha ha' notuyla son buluyor.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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