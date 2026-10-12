Sevdiğim Sensin'in Nilüfer'i Deniz Işın Tacize Uğradığı Geceyi Anlattı: "Geç Saatte" Diyenlere Rest Çekti!

Işın, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştığı videoda anlattı. Oyuncunun aktardığına göre olay bir önceki gece, evine yürüdüğü sırada yaşandı. İçinde 5-6 erkeğin bulunduğu bir arabadan kendisine laf atıldı: 'Evimin yakınında, evime 2 dakika mesafede; yürürken tuhaf şeyler söylediler bana.'

Işın, kendini korumak için göz teması kurmadan, bağırarak oradan uzaklaştığını anlattı. O an yaşadığı öfkeyi ise şu sözlerle ifade etti: 'O kadar küfürü hayatım boyunca etmişimdir ama art arda etmemişimdir hiç, benim için de bir ilk yaşandı.' Oyuncu, arabadaki kişilerin kimliğine ya da şikâyette bulunup bulunmadığına dair bir bilgi paylaşmadı.