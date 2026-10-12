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Sevdiğim Sensin'in Nilüfer'i Deniz Işın Tacize Uğradığı Geceyi Anlattı: "Geç Saatte" Diyenlere Rest Çekti!

Sevdiğim Sensin'in Nilüfer'i Deniz Işın Tacize Uğradığı Geceyi Anlattı: "Geç Saatte" Diyenlere Rest Çekti!

Taciz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
12.10.2026 - 12:15
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Sevdiğim Sensin'de Nilüfer Aldur karakterini canlandıran Deniz Işın, evine yürürken bir grup erkeğin tacizine uğradı. Oyuncu, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşarak o anki korkusunu ve öfkesini anlattı. Işın, tacizi geç saatte dışarıda olmasına bağlayarak kadınları suçlayabilecek olanlara da net bir yanıt verdi.

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Sevdiğim Sensin'de Nilüfer karakterine hayat veren Deniz Işın, evine iki dakika uzaklıkta arabadaki 5-6 erkeğin sözlü tacizine maruz kaldı.

Sevdiğim Sensin'de Nilüfer karakterine hayat veren Deniz Işın, evine iki dakika uzaklıkta arabadaki 5-6 erkeğin sözlü tacizine maruz kaldı.

Işın, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştığı videoda anlattı. Oyuncunun aktardığına göre olay bir önceki gece, evine yürüdüğü sırada yaşandı. İçinde 5-6 erkeğin bulunduğu bir arabadan kendisine laf atıldı: 'Evimin yakınında, evime 2 dakika mesafede; yürürken tuhaf şeyler söylediler bana.'

Işın, kendini korumak için göz teması kurmadan, bağırarak oradan uzaklaştığını anlattı. O an yaşadığı öfkeyi ise şu sözlerle ifade etti: 'O kadar küfürü hayatım boyunca etmişimdir ama art arda etmemişimdir hiç, benim için de bir ilk yaşandı.' Oyuncu, arabadaki kişilerin kimliğine ya da şikâyette bulunup bulunmadığına dair bir bilgi paylaşmadı.

Deniz Işın, tacizi geç saate bağlayarak kadınları sorumlu tutan yaklaşıma da sert tepki gösterdi.

Deniz Işın, tacizi geç saate bağlayarak kadınları sorumlu tutan yaklaşıma da sert tepki gösterdi.

Işın, güvende hissedememenin yanı sıra taciz edenlerin rahatlığına da öfkelendiğini söyledi: 'Çok sinirlendim hem güvende hissetmemeye hem bu özgüvene. Çok güveniyor erkekler kendisine bu konuda. Güvenmeyin ama bence.' Oyuncu, yıllardır bu koşullarda yaşayan kadınların biriken öfkesine de dikkat çekti: 'Bu şartlarda yaşayan kadınların yıllardır birikmiş öfkeleriyle ne şekilde gözlerinin döneceğini bilemezsiniz.' Oradan 'hem kendimi korumak için hem de onları kendimden korumak için' uzaklaştığını da ekledi.

Kadınları yaşadıkları tacizden sorumlu tutan yaygın tavra ise şöyle yanıt verdi: 'Geç saatte orada olmasaydın diyen olursa onun da ağzına smaçı koyarım.' Bu sözler, taciz sonrasında mağdura sıkça yöneltilen 'o saatte orada ne işin vardı' sorgulamasına doğrudan bir yanıttı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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