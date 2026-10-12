Sevdiğim Sensin'in Nilüfer'i Deniz Işın Tacize Uğradığı Geceyi Anlattı: "Geç Saatte" Diyenlere Rest Çekti!
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Sevdiğim Sensin'de Nilüfer Aldur karakterini canlandıran Deniz Işın, evine yürürken bir grup erkeğin tacizine uğradı. Oyuncu, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşarak o anki korkusunu ve öfkesini anlattı. Işın, tacizi geç saatte dışarıda olmasına bağlayarak kadınları suçlayabilecek olanlara da net bir yanıt verdi.
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Sevdiğim Sensin'de Nilüfer karakterine hayat veren Deniz Işın, evine iki dakika uzaklıkta arabadaki 5-6 erkeğin sözlü tacizine maruz kaldı.
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Deniz Işın, tacizi geç saate bağlayarak kadınları sorumlu tutan yaklaşıma da sert tepki gösterdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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