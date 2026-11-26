Burak Özçivit'in Dizisinde Final Endişesi: Reyting Artmazsa 13. Bölümde Veda Edilecek İddiası
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ATV'nin perşembe akşamlarında izleyiciyle buluşan Güneşin Doğduğu Yer, bu kez ekrandaki hikâyesinden çok kulislerden gelen bir iddiayla konuşuluyor. Dizi dünyasını takip eden bir hesabın paylaşımına göre yapım ekibinin elinde 13 bölümlük bir senaryo bulunuyor ve beklenen reyting artışı gelmezse 13. bölüm final olabilir. Güneşin Doğduğu Yer final mi yapacak sorusu izleyicinin aklını kurcalarken ATV'den ya da yapım şirketinden henüz bir açıklama gelmedi.
Kaynak: Dizi Dünyası
Güneşin Doğduğu Yer, Burak Özçivit'in Kenan Kozan karakteriyle 17 Eylül'de ATV'de başladı.
Güneşin Doğduğu Yer'in 13 bölümlük senaryosu olduğu ve reyting artmazsa final yapabileceği iddia edildi.
Dizi 5 Kasım'da Total'de 4,77'ye gerilerken 16-22 Kasım haftasında 5,21'e çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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