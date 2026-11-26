Konuyu gündeme getiren Dizi Dünyası hesabı, söylentiler doğruysa dizinin 13 bölümlük bir senaryosunun bulunduğunu ve beklenen artış yaşanmazsa 13. bölümün final olacağının konuşulduğunu paylaştı. Paylaşım tamamen kulis bilgisine dayanıyor; söylentinin kaynağı da hangi reyting rakamının beklenen artış sayıldığı da belirtilmiyor. ATV de yapım şirketi TİMS&B Productions da iddiayı doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama yapmış değil. Güneşin Doğduğu Yer final mi yapacak sorusunun cevabı bu nedenle şimdilik resmi bir duyuruya bağlı.