Asgari ücretin altında kalan ve şu anda 25 bin 657 lira olan ortalama aylık, Yılmaz'ın iki ayrı hesabında 29 bin 737 liraya ve 34 bin 98 liraya çıkıyor. Her iki tutar da yılbaşında bugünkü 38 bin liralık açlık sınırının gerisinde kalıyor. Bu yılki ortalama emekli aylığının 32 bin 520 lira olduğunu hatırlatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Emeklilerin, yaklaşık yüzde 75’i bunun altında aylık almakta”