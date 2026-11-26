Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz Hesapladı: Emekli Aylığına Ne Kadar Zam Yapılacak?
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Milyonlarca emekli, yeni yılda aylıklara yapılacak düzenleme için Ankara'dan gelecek haberleri bekliyor. Hükümet hazırlıklarını sürdürürken ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, bütçedeki kaynağı temel alan tahminlerini açıkladı. Yılmaz'ın hesabı, farklı aylık grupları için ocak ayında ortaya çıkabilecek tutarları ve bu tutarların açlık sınırı karşısındaki durumunu gösteriyor.
Artış oranı yüzde 35,9'a kadar çıkabilir.
En düşük aylık için hesap 27 bin 768 lira.
Aylıklar açlık sınırının altında kalacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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