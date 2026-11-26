ABD'de Üçüncü Dünya Savaşı Teorileri Süpermarket Alışverişinde Yeni Bir Tablo Yarattı
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ABD'de son dönemde sıklaşan siber saldırılar ve sosyal medyada yayılan üçüncü dünya savaşı teorileri tedirginliğe yol açtı. Bu tedirginlik, süpermarketlerde acil durum malzemelerine yönelen alışverişlerle kendini gösterdi. Perakende devleri raflardaki hareketliliği anlatırken Başkan Donald Trump da vatandaşlara seslendi.
Satışlar bir ayda yüzde 40 yükseldi.
Perakende devleri talep artışını doğruladı.
“Her şey yolunda.”
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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