Büyüyen kaygı Beyaz Saray'ın da gündemine girdi ve Başkan Donald Trump, Fox News aracılığıyla vatandaşlara şu mesajı gönderdi:

“Onlara söyleyin rahatlasınlar, her şey yolunda.”

Başkan Yardımcısı JD Vance de sığınak yapmak ya da gıda ve su stoklamak gerekip gerekmediğini soranlara hayır yanıtını verdiğini söyledi. Atlantik'in diğer yakasında ise Avrupa'daki birçok ülke bir süredir vatandaşlarına en az üç günlük temel ihtiyaç maddesi bulundurmalarını tavsiye ediyor.