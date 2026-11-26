Şifre Yöneticisi 1Password'a Siber Saldırı Düzenlendi ve Şirket Çalınan Verileri Açıkladı
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Şifre yönetim hizmeti 1Password, arka uç sistemlerini hedef alan bir siber saldırı yaşandığını duyurdu. Şirketin 25 Kasım Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre inceleme, 19 Kasım'da fark edilen yetkisiz erişim bulgularıyla başladı. Saldırganın bazı müşterilere ait bilgileri kopyaladığını doğrulayan şirket, kullanıcılarını sahte mesaj girişimlerine karşı da uyardı.
Saldırı bir çalışanın GitHub hesabından başladı.
İsimler ve e-posta adresleri ele geçirildi.
Şifre kasalarına erişilmedi.
Şirket kimlik avı girişimlerine karşı uyardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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