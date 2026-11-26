Saldırıdan müşterilerin bir bölümü etkilendi ve bu kişilere ait isimler, e-posta adresleri ile hesaplarla ilgili gizli olmayan dahili üst veriler kopyalandı. Kopyalanan kayıtlar arasında hesap ve kullanıcı kimlik numaraları, hesapların açılış tarihleri ve son oturum açma zamanları da yer alıyor. Davet ve hesap kurtarma gibi işlemler için e-postayla gönderilen bağlantılardaki bazı doğrulama anahtarları da saldırganın eline geçti.