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Microsoft Kesintiyle İlgili Özür Diledi: Sorun Siber Saldırı Değil, Ağ Kapasitesi Yükseltmesinden Kaynaklandı

Microsoft Kesintiyle İlgili Özür Diledi: Sorun Siber Saldırı Değil, Ağ Kapasitesi Yükseltmesinden Kaynaklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2026 - 20:13
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Microsoft, 12 Kasım'dan beri Microsoft 365 hizmetlerini aksatan küresel kesintiyle ilgili müşterilerinden ve iş ortaklarından özür diledi. Şirket, yaşananın siber saldırı ya da yapay zekâ ajanlarıyla ilgili olmadığını, daha önce yapılan bir ağ kapasitesi yükseltmesinden kaynaklanan teknik bir sorun olduğunu açıkladı.

Kök nedenin giderildiğini duyuran Microsoft, hizmetlerin kalan müşteri ve bölgelerde aşamalı olarak geri getirildiğini belirtti.

Kaynak: Microsoft (X), Windows Latest

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Microsoft, X'ten yaptığı açıklamada kesintinin nedenini ağ kapasitesi yükseltmesine bağladı.

Microsoft, X'ten yaptığı açıklamada kesintinin nedenini ağ kapasitesi yükseltmesine bağladı.

Şirketin açıklaması, kesintinin ilk saatlerinden beri süren 'bir saldırı mı yaşanıyor?' sorusuna doğrudan yanıt veriyor. Microsoft, 'Bu, siber saldırı ya da yapay zekâ/ajanlarla ilgisi olmayan teknik bir sorundu' dedi ve olayın daha önce yapılan bir ağ kapasitesi yükseltmesinden kaynaklandığını belirtti.

Açıklamada, sorunun kök nedeninin giderildiği, hizmetlerin kalan müşteri ve bölgelerde aşamalı olarak geri yüklendiği ve istikrarın her aşamada doğrulandığı ifade edildi. Microsoft, inceleme tamamlandıktan sonra ayrıntılı bir olay sonrası raporu yayımlayacağını da duyurdu.

Kesintinin ilk saatlerinde Microsoft Kıdemli Başkan Yardımcısı Charles Lamanna da 'Bunun kötü niyetli veya siber bir faaliyetin sonucu olduğuna dair herhangi bir belirti yok' demişti. Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke ise Microsoft'un sorunun yanlış giden bir güncellemeden kaynaklandığını düşündüğünü aktarmıştı.

Kesinti 12 Kasım sabahı Exchange Online'da başladı, saatler içinde Teams ve Copilot'a sıçradı.

Kesinti 12 Kasım sabahı Exchange Online'da başladı, saatler içinde Teams ve Copilot'a sıçradı.

Microsoft'un sağlık panosuna göre Exchange Online'daki sorun 12 Kasım'da Pasifik saatiyle 08.17'de doğrulandı. 10.27'ye gelindiğinde birden fazla bölgede sorun vardı ve Teams, SharePoint ile Copilot da etkilenebilir hale gelmişti. 10.58'de kesinti 'kritik' olarak sınıflandırıldı, trafik etkilenen altyapıdan uzaklaştırıldı ve sunucular yeniden başlatıldı.

Sunucuların erişilemez hale gelmesi, ayakta kalan altyapıya binen yükü artırdı. Öğleden sonra tüm düzeltmeler uygulanmasına rağmen hizmeti geri getirmek zorlaştı. Geri getirilen bazı sunucular yeniden yanıt vermez hale geldi. Gece 23.25'te uygulanan bir yama sunucuları daha kararlı hale getirdi. 13 Kasım'da ise Microsoft durumun dengelendiğini ancak kapasitenin henüz normale dönmediğini duyurdu.

Kesinti 74 ülkeyi vurdu, OpenAI'dan Japonya hükümetine kadar birçok kurum e-posta sorunu yaşadı.

Kesinti 74 ülkeyi vurdu, OpenAI'dan Japonya hükümetine kadar birçok kurum e-posta sorunu yaşadı.

Kesinti ABD'de başladı, ardından Asya-Pasifik'e yayıldı ve yaklaşık 12 saat sürdü. Downdetector, zirve noktada ABD'de Outlook için 130 binden fazla sorun bildirimi kaydetti. Avustralya'nın istihbarat ve federal polis birimleri, ABD Temsilciler Meclisi, Japonya'nın hükümet bilgi sistemleri ve Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı e-posta sorunu yaşayanlar arasındaydı. OpenAI ve Anthropic de etkilenen şirketler arasında yer aldı.

Etkiler finans ve havacılığa da uzandı. Hint havayolları IndiGo ve Akasa Air e-posta desteğinde aksama yaşadı, Tayvanlı bir finans kuruluşu planladığı tahvil geri alımını iptal etti. Elektrikli kamyon üreticisi Workhorse Group ise üçüncü çeyrek sonuçlarını 12 Kasım'dan 16 Kasım'a erteledi.

Microsoft 365 için bu yılın ikinci büyük kesintisi bu. Analist Josh Gilbert, art arda yaşanan arızaların BT yöneticilerini tek bir sağlayıcıya bağımlılığı yeniden düşünmeye itebileceğini söyledi.

İşte o özür açıklaması:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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