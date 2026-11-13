Microsoft Kesintiyle İlgili Özür Diledi: Sorun Siber Saldırı Değil, Ağ Kapasitesi Yükseltmesinden Kaynaklandı
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Microsoft, 12 Kasım'dan beri Microsoft 365 hizmetlerini aksatan küresel kesintiyle ilgili müşterilerinden ve iş ortaklarından özür diledi. Şirket, yaşananın siber saldırı ya da yapay zekâ ajanlarıyla ilgili olmadığını, daha önce yapılan bir ağ kapasitesi yükseltmesinden kaynaklanan teknik bir sorun olduğunu açıkladı.
Kök nedenin giderildiğini duyuran Microsoft, hizmetlerin kalan müşteri ve bölgelerde aşamalı olarak geri getirildiğini belirtti.
Kaynak: Microsoft (X), Windows Latest
Microsoft, X'ten yaptığı açıklamada kesintinin nedenini ağ kapasitesi yükseltmesine bağladı.
Kesinti 12 Kasım sabahı Exchange Online'da başladı, saatler içinde Teams ve Copilot'a sıçradı.
Kesinti 74 ülkeyi vurdu, OpenAI'dan Japonya hükümetine kadar birçok kurum e-posta sorunu yaşadı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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