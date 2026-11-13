Microsoft Kesintiyle İlgili Özür Diledi: Sorun Siber Saldırı Değil, Ağ Kapasitesi Yükseltmesinden Kaynaklandı

Şirketin açıklaması, kesintinin ilk saatlerinden beri süren 'bir saldırı mı yaşanıyor?' sorusuna doğrudan yanıt veriyor. Microsoft, 'Bu, siber saldırı ya da yapay zekâ/ajanlarla ilgisi olmayan teknik bir sorundu' dedi ve olayın daha önce yapılan bir ağ kapasitesi yükseltmesinden kaynaklandığını belirtti.

Açıklamada, sorunun kök nedeninin giderildiği, hizmetlerin kalan müşteri ve bölgelerde aşamalı olarak geri yüklendiği ve istikrarın her aşamada doğrulandığı ifade edildi. Microsoft, inceleme tamamlandıktan sonra ayrıntılı bir olay sonrası raporu yayımlayacağını da duyurdu.

Kesintinin ilk saatlerinde Microsoft Kıdemli Başkan Yardımcısı Charles Lamanna da 'Bunun kötü niyetli veya siber bir faaliyetin sonucu olduğuna dair herhangi bir belirti yok' demişti. Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke ise Microsoft'un sorunun yanlış giden bir güncellemeden kaynaklandığını düşündüğünü aktarmıştı.