Microsoft'un Çökmesini Fırsat Bilen Dünya Çapındaki Çalışanlar Kendini Goygoya Vurdu

'Microsoft çalışanlarına, Outlook'u tekrar devreye almaya çalışan ve bu uğurda çabalayan herkese: Lütfen kendinizi çok fazla zorlamayın. Sağlığınız, herhangi bir son teslim tarihinden çok daha önemli. Uzun bir hafta sonu tatili yapın, rahatlayın ve pazartesi günü yenilenmiş hissederek geri dönün. Bu hafta yeterince çalıştınız ve söz veriyorum, o 400 okunmamış e-posta hiçbir yere gitmeyecek.'