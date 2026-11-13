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Microsoft'un Çökmesini Fırsat Bilen Dünya Çapındaki Çalışanlar Kendini Goygoya Vurdu

Microsoft'un Çökmesini Fırsat Bilen Dünya Çapındaki Çalışanlar Kendini Goygoya Vurdu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 11:50
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Küresel Microsoft kesintisi 12 Kasım akşamı başladı ve 13 Kasım Cuma sabahı itibarıyla da devam ediyor. Outlook başta olmak üzere Teams ve diğer Microsoft 365 hizmetlerindeki erişim sorunu,  74 ülkeye yayıldı. Çalışanlar 'Microsoft neden çöktü, ne zaman düzelecek?' sorularına cevap ararken aynı zamanda goygoy yapmayı da ihmal etmedi!

İşte çalışanların yüzünü güldüren Microsoft kesintisi...

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Küresel çapta yaşanan Microsoft kesintisi, binlerce çalışanı etkiledi.

Küresel çapta yaşanan Microsoft kesintisi, binlerce çalışanı etkiledi.

Kesinti Perşembe günü GMT ile 16.15 sıralarında başladı. Outlook'a ilişkin sorun bildirimleri saat 18.00 civarında normal seviyenin 2 binden fazla katına ulaştı.  Microsoft 365 uygulamalarının dünya çapında 430 milyondan fazla kullanıcısı olduğu ancak erişim sıkıntısından kaç kişinin etkilendiği tam olarak bilinmiyor. 

X'te ise binlerce çalışandan goygoy paylaşımları eksik olmadı. 

Çalışanlar öyle üzüldü öyle üzüldü ki... 😂

"İş yerinde, Outlook çöktüğü için stresliymiş gibi davranıyorum."

"Microsoft Outlook çöktü ve bugün Cuma..."

"Microsoft Outlook çöktü ve bugün Cuma..."
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"Microsoft Outlook IT ekibi şu anda:"

"Microsoft Outlook IT ekibi şu anda:"
twitter.com

"Geri gelmesinin anlamı yok.."

"Geri gelmesinin anlamı yok.."
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'Neredeyse cuma, yani Outlook’un şimdi geri gelmesinin pek bir anlamı yok.

Hem kasımdayız, yani neredeyse Noel. Düşününce, ocak ayına kadar geri gelmenin pek bir anlamı yok.

O zaman tekrar görüşürüz.'

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'Microsoft çalışanlarına, Outlook'u tekrar devreye almaya çalışan ve bu uğurda çabalayan herkese: Lütfen kendinizi çok fazla zorlamayın. Sağlığınız, herhangi bir son teslim tarihinden çok daha önemli. Uzun bir hafta sonu tatili yapın, rahatlayın ve pazartesi günü yenilenmiş hissederek geri dönün. Bu hafta yeterince çalıştınız ve söz veriyorum, o 400 okunmamış e-posta hiçbir yere gitmeyecek.'

twitter.com

'Outlook çöktü ve Microsoft 365'in tüm ekosistemi, lanet olası Teams hariç. Şeytanın o uygulamasının neredeyse yok edilemez olması inanılmaz.'

"Microsoft Outlook kesintisini gören Gmail kullanıcıları"

"Microsoft Outlook kesintisini gören Gmail kullanıcıları"
twitter.com

"Teams ve Outlook çöktü"

"Teams ve Outlook çöktü"
twitter.com

"Outlook'un çöktüğünü sosyal medyadan öğrenmem, işte boş boş oturduğumun kanıtı."

"Outlook'un çöktüğünü sosyal medyadan öğrenmem, işte boş boş oturduğumun kanıtı."
twitter.com
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twitter.com

"Microsoft Outlook çöktüğünde hayat"

"Microsoft Outlook çöktüğünde hayat"
twitter.com

"e-postan beni bulamadıktan sonra"

"e-postan beni bulamadıktan sonra"
twitter.com

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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