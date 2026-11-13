Microsoft'un Çökmesini Fırsat Bilen Dünya Çapındaki Çalışanlar Kendini Goygoya Vurdu
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Küresel Microsoft kesintisi 12 Kasım akşamı başladı ve 13 Kasım Cuma sabahı itibarıyla da devam ediyor. Outlook başta olmak üzere Teams ve diğer Microsoft 365 hizmetlerindeki erişim sorunu, 74 ülkeye yayıldı. Çalışanlar 'Microsoft neden çöktü, ne zaman düzelecek?' sorularına cevap ararken aynı zamanda goygoy yapmayı da ihmal etmedi!
İşte çalışanların yüzünü güldüren Microsoft kesintisi...
Küresel çapta yaşanan Microsoft kesintisi, binlerce çalışanı etkiledi.
"Microsoft Outlook çöktü ve bugün Cuma..."
"Microsoft Outlook IT ekibi şu anda:"
"Geri gelmesinin anlamı yok.."
"Microsoft Outlook kesintisini gören Gmail kullanıcıları"
"Teams ve Outlook çöktü"
"Outlook'un çöktüğünü sosyal medyadan öğrenmem, işte boş boş oturduğumun kanıtı."
"Microsoft Outlook çöktüğünde hayat"
"e-postan beni bulamadıktan sonra"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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