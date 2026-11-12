Soğuk Havalardan Goygoy Çıkarmayı Başarıp İçimizi Isıtan Goygoyseverler
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Son 2 haftaya kadar havalarla aramız gayet iyiydi. Ne olduysa, Kasım ayının gelmesiyle oldu. Yağmur, rüzgar bir yana yüksek kesimlere bir de kar yağınca dışarıda nefes kesen bir hava meydana geldi. Dışarı çıkınca aniden soğuğu hisseden kişiler kendini goygoya vurunca biz de gülmeden edemedik!
İşte, son günlerdeki soğuk havalarla ilgili 10/10 tespitler...
Soğuklardan en çok da kediler etkilendi!
Bakınız:
👇🏻
Atam nereye?
Duşa girmek de çıkmak da mesele şimdi.
Ellerini bacaklarının arasına koyan kedi gerçek değil...
👇🏻
10/10 tespitler demiş miydik?
😂😂😂
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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