Soğuk Havalardan Goygoy Çıkarmayı Başarıp İçimizi Isıtan Goygoyseverler

Son 2 haftaya kadar havalarla aramız gayet iyiydi. Ne olduysa, Kasım ayının gelmesiyle oldu. Yağmur, rüzgar bir yana yüksek kesimlere bir de kar yağınca dışarıda nefes kesen bir hava meydana geldi. Dışarı çıkınca aniden soğuğu hisseden kişiler kendini goygoya vurunca biz de gülmeden edemedik!

İşte, son günlerdeki soğuk havalarla ilgili 10/10 tespitler...