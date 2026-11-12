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Ne Kadar Yaşlı Olduklarını Girdikleri Sınavlarla Anlatan Mizahşörler

Ne Kadar Yaşlı Olduklarını Girdikleri Sınavlarla Anlatan Mizahşörler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 11:41
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Liseye ve üniversiteye geçerken hangi sınava girdiniz? LGS, TEOG, SBS, OKS... Hepimize tanıdık gelen bu kısaltmalar artık X'te yaşınızı göstermenin bir yolu oldu. Hatta kimileri bir yılda iki kez sınava girmiş, kimileri de 3 yıl boyunca sınava girmişti. Hatta sınav kağıdında açık uçlu soruları bile cevaplayanlar var.

Her şey son TEOG'a giren birinin kendini yaşlı bulmasıyla başladı...

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Son teog, dün falan yapılmadı mı?

Son teog, dün falan yapılmadı mı?
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'Yazma bana 2008li çocuk, son teog'a girdim ben' diyen kişi, hiç de yaşlı olmamasıyla X'te mizah şöleni başlatmış oldu.

Herkes girdiği sınavı yazınca yaşlarımız da ortaya çıktı.

Herkes girdiği sınavı yazınca yaşlarımız da ortaya çıktı.
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Yenemezsin ki...

Yenemezsin ki...
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Sitenin yaşlısının yaşlısından bile yaşlı olmak...

Kimler burada?

Kimler burada?
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😂😂😂

😂😂😂
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Hatırlayanlar?

Hatırlayanlar?
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Did you mean...?

Did you mean...?
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Dev mi yani? 👀

Dev mi yani? 👀
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SBS'nin 3 kez yapıldığı zamanlar...

SBS'nin 3 kez yapıldığı zamanlar...
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😂😂😂

😂😂😂
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OKS...

OKS...
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😂😂😂

😂😂😂
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Böyle bir sınav mı vardı? :)

Böyle bir sınav mı vardı? :)
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Bizim güncel durum:

Bizim güncel durum:
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4 mevsimi gösteren o meşhur poster de var mıydı? 🥹

4 mevsimi gösteren o meşhur poster de var mıydı? 🥹
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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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