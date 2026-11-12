Ne Kadar Yaşlı Olduklarını Girdikleri Sınavlarla Anlatan Mizahşörler
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Liseye ve üniversiteye geçerken hangi sınava girdiniz? LGS, TEOG, SBS, OKS... Hepimize tanıdık gelen bu kısaltmalar artık X'te yaşınızı göstermenin bir yolu oldu. Hatta kimileri bir yılda iki kez sınava girmiş, kimileri de 3 yıl boyunca sınava girmişti. Hatta sınav kağıdında açık uçlu soruları bile cevaplayanlar var.
Her şey son TEOG'a giren birinin kendini yaşlı bulmasıyla başladı...
Son teog, dün falan yapılmadı mı?
Herkes girdiği sınavı yazınca yaşlarımız da ortaya çıktı.
Yenemezsin ki...
Kimler burada?
😂😂😂
Hatırlayanlar?
Did you mean...?
Dev mi yani? 👀
SBS'nin 3 kez yapıldığı zamanlar...
😂😂😂
OKS...
😂😂😂
Böyle bir sınav mı vardı? :)
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4 mevsimi gösteren o meşhur poster de var mıydı? 🥹
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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