Ne Kadar Yaşlı Olduklarını Girdikleri Sınavlarla Anlatan Mizahşörler

Liseye ve üniversiteye geçerken hangi sınava girdiniz? LGS, TEOG, SBS, OKS... Hepimize tanıdık gelen bu kısaltmalar artık X'te yaşınızı göstermenin bir yolu oldu. Hatta kimileri bir yılda iki kez sınava girmiş, kimileri de 3 yıl boyunca sınava girmişti. Hatta sınav kağıdında açık uçlu soruları bile cevaplayanlar var.

Her şey son TEOG'a giren birinin kendini yaşlı bulmasıyla başladı...