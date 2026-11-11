article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir Başkadır’daki “Sefam Olsun Diyorum” Sahnesi Goygoycuların Diline Düştü

Bir Başkadır’daki “Sefam Olsun Diyorum” Sahnesi Goygoycuların Diline Düştü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 14:03
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir Başkadır dizisinde Meryem'in terapi seansında söylediği bir cümle yıllar sonra yeniden gündem oldu. 'Ayıptır söylemesi, buraya verdiğim para da canımı yakmıyor yani, sefam olsun diyorum' sahnesi X'te 2,5 milyondan fazla görüntülendi.

Sosyal medya kullanıcıları da sahneyi alıp paralarını gözünü kırpmadan harcadıkları şeyleri yazdı. Bakın kim neye 'sefam olsun' demiş?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaşım şöyleydi:

Bacılarla mutfak mesaisi:

Babanın kartı her zaman başka:

Tatlı krizine çözüm:

Taksi bağımlıları buraya:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kasım indirimleri de unutulmadı:

Okunmamış kitaplar köşesi:

İndirim tuzağına düşenler:

Kahvesiz olmaz diyenler:

Mekanın en gürültülü masası:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Otomatik ödeme sevenler:

Kış hazırlığı başladı:

Kasa önü alışverişi:

Ders yerine tweet:

Para değil ama zaman:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kapatalım 👋

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın