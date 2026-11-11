Bir Başkadır’daki “Sefam Olsun Diyorum” Sahnesi Goygoycuların Diline Düştü

Bir Başkadır dizisinde Meryem'in terapi seansında söylediği bir cümle yıllar sonra yeniden gündem oldu. 'Ayıptır söylemesi, buraya verdiğim para da canımı yakmıyor yani, sefam olsun diyorum' sahnesi X'te 2,5 milyondan fazla görüntülendi.

Sosyal medya kullanıcıları da sahneyi alıp paralarını gözünü kırpmadan harcadıkları şeyleri yazdı. Bakın kim neye 'sefam olsun' demiş?