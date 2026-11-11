Kedilerin Motivasyon Sözlerinden Uzunlar Partisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Soğuk havaların ülke genelinde etkili olduğu bir günü daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Neyse ki bugün içimizi ısıtan tweetler vardı da yüzümüzden gülücükler eksik olmadı. Kimi tam da bu havaları fırsat bildi kimi de sınav döneminden goygoy çıkarmayı başardı.

İşte, günün en çok güldüren tweetleri!