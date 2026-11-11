article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Kedilerin Motivasyon Sözlerinden Uzunlar Partisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kedilerin Motivasyon Sözlerinden Uzunlar Partisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 19:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Soğuk havaların ülke genelinde etkili olduğu bir günü daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Neyse ki bugün içimizi ısıtan tweetler vardı da yüzümüzden gülücükler eksik olmadı. Kimi tam da bu havaları fırsat bildi kimi de sınav döneminden goygoy çıkarmayı başardı.

İşte, günün en çok güldüren tweetleri!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlayalım...

Adam olana çok bile.

Adam olana çok bile.
twitter.com

😂😂😂

😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

Bakışlar her şeyi anlatıyor.

Ben elendim...

Ben elendim...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Anlamını biliyorsunuz...

Şöyle bi' soğuk var:

🥲🥲🥲

🥲🥲🥲
twitter.com

Siz de böyle misiniz?

Siz de böyle misiniz?
twitter.com

Bi' de yanlışlıkla takip edersin...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın