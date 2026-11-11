Kedilerin Motivasyon Sözlerinden Uzunlar Partisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Soğuk havaların ülke genelinde etkili olduğu bir günü daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Neyse ki bugün içimizi ısıtan tweetler vardı da yüzümüzden gülücükler eksik olmadı. Kimi tam da bu havaları fırsat bildi kimi de sınav döneminden goygoy çıkarmayı başardı.
İşte, günün en çok güldüren tweetleri!
Adam olana çok bile.
😂😂😂
Ben elendim...
🥲🥲🥲
Siz de böyle misiniz?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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