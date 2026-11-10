Istakozla Denizi Seyretmekten Reels Kaydıran Teyzelere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Haftanın ikinci gününe eşlik eden, telefonu ne zaman elimize alsak yüzümüzü güldüren tweetler sosyal medyadan eksik olmadı. Kimi market alışverişi anlarını, kimi askerlik anılarını, kimi de ünlüler dünyasını mizah konusu yaptı.
Keyifli okumalar! 🚀
Başarılar diliyoruz...
Artık roller tersine döndü.
Zorlu günler bizi bekliyor 🥲
👇
Tüm maaşı gitti
Sezon açılmış
👇
Nine nasihati...
Mazlumların her zaman yanındayız...
Acıların en büyüğüdür
🥶🥶
Önüne ne düşeceğini asla bilemezsin...
Belli ki herkes aynı hayatı yaşıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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