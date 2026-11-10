Istakozla Denizi Seyretmekten Reels Kaydıran Teyzelere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Haftanın ikinci gününe eşlik eden, telefonu ne zaman elimize alsak yüzümüzü güldüren tweetler sosyal medyadan eksik olmadı. Kimi market alışverişi anlarını, kimi askerlik anılarını, kimi de ünlüler dünyasını mizah konusu yaptı.

Keyifli okumalar! 🚀