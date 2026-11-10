Ülkenin İstihbaratı Çorap Satıyordu: Şimdi de Ordusu Banyo Ördeği Satacak
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Rusya ile olası bir çatışma endişesi taşıyan Alman hükümeti, daha fazla genci orduya çekmek için yeni yollar deniyor.
Bundeswehr logolu online mağazada tüfekli ördek, Demir Haç'lı tişört ve bardak gibi ürünler satılacak.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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