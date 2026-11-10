Ülkenin İstihbaratı Çorap Satıyordu: Şimdi de Ordusu Banyo Ördeği Satacak

Savunma Bakanlığının açıklamasına göre mağazada ordu sembolü Demir Haç bulunan tişörtler ve bardaklar da müşterilerin beğenisine sunulacak. Savunma Bakanı Boris Pistorius, bu ürünlerle klasik reklamların ulaşmadığı yerlere erişmeyi hedeflediklerini söyledi.

Alman dış istihbarat servisi BND de geçen yıl benzer bir hediyelik eşya mağazası açmıştı. Kurumun internet sitesinde çanta, çorap ve terlik gibi BND logolu ürünler satılıyor.