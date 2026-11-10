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Ülkenin İstihbaratı Çorap Satıyordu: Şimdi de Ordusu Banyo Ördeği Satacak

Ülkenin İstihbaratı Çorap Satıyordu: Şimdi de Ordusu Banyo Ördeği Satacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 18:01
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Almanya'da Bundeswehr, gençlerin ilgisini çekmek için bu hafta içinde logolu hediyelik eşyaların satılacağı bir online mağaza açıyor. Ürünler arasında sarı klasik banyo ördeğinin hücum tüfeği taşıyan bir versiyonu da yer alıyor.

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Kaynak: DW Türkçe

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Rusya ile olası bir çatışma endişesi taşıyan Alman hükümeti, daha fazla genci orduya çekmek için yeni yollar deniyor.

Rusya ile olası bir çatışma endişesi taşıyan Alman hükümeti, daha fazla genci orduya çekmek için yeni yollar deniyor.

Alman hükümeti, Rusya ile olası bir çatışma endişesiyle daha fazla genci orduya kazandırmaya çalışıyor. Bu kapsamda ordu bir süredir oyun fuarlarında stant açıyor, askerlere ise ucuz ehliyet imkanı vadediliyor.

Şimdi bu çabalar bir adım öteye taşınıyor. Ordu, banyo ördeği satarak gençlerin dikkatini çekmeye çalışacak.

Bundeswehr logolu online mağazada tüfekli ördek, Demir Haç'lı tişört ve bardak gibi ürünler satılacak.

Bundeswehr logolu online mağazada tüfekli ördek, Demir Haç'lı tişört ve bardak gibi ürünler satılacak.

Savunma Bakanlığının açıklamasına göre mağazada ordu sembolü Demir Haç bulunan tişörtler ve bardaklar da müşterilerin beğenisine sunulacak. Savunma Bakanı Boris Pistorius, bu ürünlerle klasik reklamların ulaşmadığı yerlere erişmeyi hedeflediklerini söyledi.

Alman dış istihbarat servisi BND de geçen yıl benzer bir hediyelik eşya mağazası açmıştı. Kurumun internet sitesinde çanta, çorap ve terlik gibi BND logolu ürünler satılıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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