15 Yıllık Kuaför Açıkladı: Doğal Hacimli Saçların Sırrı 'Fransız Usulü' Yıkamada Saklıymış

Narcy'ye göre saçlar ıslakken daha hassas hale geliyor ve duşta farkında olmadan yapılan bazı alışkanlıklar kırılmaya, elektriklenmeye ve hacim kaybına yol açabiliyor. En yaygın hata ise şampuanı tüm uzunluğa sürüp saç tellerini birbirine sürtmek.

Sebum, çevresel kir ve ürün kalıntıları saç derisinde birikiyor. Bu nedenle odağı saç derisine çevirmek ve tırnaklarla ovalamak yerine parmak uçlarıyla küçük dairesel hareketler yapmak öneriliyor. Sağlıklı bir saç derisinin, köklerin daha hafif ve hacimli görünmesinin temelini oluşturduğu belirtiliyor.