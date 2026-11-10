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15 Yıllık Kuaför Açıkladı: Doğal Hacimli Saçların Sırrı 'Fransız Usulü' Yıkamada Saklıymış

15 Yıllık Kuaför Açıkladı: Doğal Hacimli Saçların Sırrı 'Fransız Usulü' Yıkamada Saklıymış

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 19:16
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Jeanne Damas, Brigitte Bardot ve Jane Birkin gibi Fransız stil ikonlarının saçları, fazla uğraşılmamış görünse de dolgun ve hareketli duruyor. Vogue'a konuşan Fransız kuaför Daphné Narcy'ye göre bu görünümün ilk adımı şekillendirme ürünlerinde değil, saçların yıkanma şeklinde gizli.

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Kaynak: Vogue Türkiye

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Fransız usulü yıkamada şampuan saç boylarına değil saç derisine uygulanıyor ve parmak uçlarıyla nazikçe masaj yapılıyor.

Fransız usulü yıkamada şampuan saç boylarına değil saç derisine uygulanıyor ve parmak uçlarıyla nazikçe masaj yapılıyor.

Narcy'ye göre saçlar ıslakken daha hassas hale geliyor ve duşta farkında olmadan yapılan bazı alışkanlıklar kırılmaya, elektriklenmeye ve hacim kaybına yol açabiliyor. En yaygın hata ise şampuanı tüm uzunluğa sürüp saç tellerini birbirine sürtmek.

Sebum, çevresel kir ve ürün kalıntıları saç derisinde birikiyor. Bu nedenle odağı saç derisine çevirmek ve tırnaklarla ovalamak yerine parmak uçlarıyla küçük dairesel hareketler yapmak öneriliyor. Sağlıklı bir saç derisinin, köklerin daha hafif ve hacimli görünmesinin temelini oluşturduğu belirtiliyor.

Çok sıcak su saçın nem dengesini bozabildiği için suyun sıcaklığı bilekte rahat hissettirecek düzeyde olmalı.

Çok sıcak su saçın nem dengesini bozabildiği için suyun sıcaklığı bilekte rahat hissettirecek düzeyde olmalı.

Duşta çok sıcak su kullanmak saçın doğal parlaklığını ve nem dengesini olumsuz etkileyebiliyor. Yüksek sıcaklık saçın dış tabakasında nem kaybını artırıyor, saçları daha mat ve gözenekli gösterebiliyor. Saç derisinde de kuruluk ve hassasiyet yaratabiliyor.

Suyun bileğe rahat gelmesi, ancak sıcak hissettirmemesi gerektiği ifade ediliyor. Ilık suyla yıkamak, saçın doğal dengesini korumaya yardımcı olan küçük ama etkili alışkanlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Her yıkamada ceviz büyüklüğünde şampuan yeterli olurken saç boyları ellerle aşağı doğru hafifçe temizleniyor.

Her yıkamada ceviz büyüklüğünde şampuan yeterli olurken saç boyları ellerle aşağı doğru hafifçe temizleniyor.

İki kez şampuanlama konusunda Narcy, bu yöntemin saç derisinin etkili temizlenmesine yardımcı olabildiğini söylüyor. Önemli olan ise ürünün miktarı. Her seferinde ceviz büyüklüğündeki şampuanın yeterli olabileceği, fazlasının saç derisinde kalıntı bırakarak saçı ağırlaştırabileceği ve daha sık yıkama ihtiyacı doğurabileceği belirtiliyor.

Saç boylarına ise mümkün olduğunca az müdahale ediliyor. Eller birleştirilerek saç boyunca aşağı doğru hafif hareketlerle ilerleniyor, durulama sırasında saç derisinden akan köpük de boyların temizlenmesine yardımcı oluyor. Bu yaklaşımın sürtünmeyi azalttığı, dolanma ve kırılma riskini düşürdüğü ifade ediliyor. Amaç, saçı sürekli şekillendirmek yerine doğal dokusunu ve hareketini korumak.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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