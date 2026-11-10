15 Yıllık Kuaför Açıkladı: Doğal Hacimli Saçların Sırrı 'Fransız Usulü' Yıkamada Saklıymış
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Jeanne Damas, Brigitte Bardot ve Jane Birkin gibi Fransız stil ikonlarının saçları, fazla uğraşılmamış görünse de dolgun ve hareketli duruyor. Vogue'a konuşan Fransız kuaför Daphné Narcy'ye göre bu görünümün ilk adımı şekillendirme ürünlerinde değil, saçların yıkanma şeklinde gizli.
Detaylar 👇
Kaynak: Vogue Türkiye
Fransız usulü yıkamada şampuan saç boylarına değil saç derisine uygulanıyor ve parmak uçlarıyla nazikçe masaj yapılıyor.
Çok sıcak su saçın nem dengesini bozabildiği için suyun sıcaklığı bilekte rahat hissettirecek düzeyde olmalı.
Her yıkamada ceviz büyüklüğünde şampuan yeterli olurken saç boyları ellerle aşağı doğru hafifçe temizleniyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın