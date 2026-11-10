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Tren İstasyonundaki Sorunu Çözmek İçin 2 Keçiyi İşe Aldılar: Herkes Onları İzlemeye Geliyor

Tren İstasyonundaki Sorunu Çözmek İçin 2 Keçiyi İşe Aldılar: Herkes Onları İzlemeye Geliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 15:00
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Tokyo'nun işlek istasyonlarından Yotsuya'da boş bir arsada yetişen yabani otlarla baş etmek için JR East 2 keçiyi görevlendirdi. Nagi ve Pokke adlı keçiler kısa sürede hem yolcuların hem de sosyal medyanın gözdesi oldu.

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Kaynak: Japan Times

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East Japan Railway, Yotsuya İstasyonu'nun arazisindeki otları temizlemek için 9 Ekim'de keçili bir deneme çalışması başlattı.

East Japan Railway, Yotsuya İstasyonu'nun arazisindeki otları temizlemek için 9 Ekim'de keçili bir deneme çalışması başlattı.

Shinjuku bölgesindeki yaklaşık 900 metrekarelik boş arazide başlayan uygulama, geçmişte ot biçme makineleri ve ilaçlarla yapılan temizliğe çevre dostu bir alternatif olarak gösteriliyor. Görevi 1 yaşındaki erkek keçi Nagi ile 2 yaşındaki dişi keçi Pokke üstlendi. JR East, keçilerin sahiplerinden bu hizmeti kiralayarak ilerliyor.

Deneme, otların tamamı yenmediği sürece yıl sonuna dek sürecek. Soğuk aylarda otlar yavaş büyüdüğü için keçiler kışı mola vererek geçirecek, ihtiyaç olursa ilkbaharda yeniden göreve dönebilecek.

Akasaka Çıkışı yakınındaki köprüden keçileri izleyen yolcular, kısa sürede istasyonun en dikkat çekici manzarasını oluşturdu.

Akasaka Çıkışı yakınındaki köprüden keçileri izleyen yolcular, kısa sürede istasyonun en dikkat çekici manzarasını oluşturdu.

Okul çocukları, ofis çalışanları ve yolcular, köprünün üzerinde durup keçilerin fotoğrafını ve videosunu çekiyor. Hayvanlar yanından geçen trenlerden etkilenmeden otluyor, çitin içinde dolaşıyor ve küçük barınaklarında dinleniyor.

Yakınlarda çalışan Tamae Noguchi, keçilerin böyle iştahla yemek yemesini izlemenin moralini yükselttiğini söyledi. Kalabalığın ilgisi o kadar büyük ki JR East de resmi hesabından keçileri tanıtarak ziyaretçilerden onları sakince izlemelerini istedi.

JR East, ziyaretçilerden keçilere nazik davranmalarını ve onlara yiyecek vermemelerini istiyor.

JR East, ziyaretçilerden keçilere nazik davranmalarını ve onlara yiyecek vermemelerini istiyor.

İstasyon çevresine asılan uyarılar, keçilerin ikram edilen atıştırmalıklarla doyup işlerini yapamayabileceği gerekçesiyle beslenmemelerini istiyor. JR East daha önce de keçilerle ot temizliği denemişti ancak bu, Tokyo'nun merkezindeki Yamanote halkasının içinde yapılan ilk uygulama.

Yetkililer, keçilerle yapılan otlatmanın sürekli ot kontrolü sağlarken çevreye etkiyi azalttığını belirtiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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