Tren İstasyonundaki Sorunu Çözmek İçin 2 Keçiyi İşe Aldılar: Herkes Onları İzlemeye Geliyor

Okul çocukları, ofis çalışanları ve yolcular, köprünün üzerinde durup keçilerin fotoğrafını ve videosunu çekiyor. Hayvanlar yanından geçen trenlerden etkilenmeden otluyor, çitin içinde dolaşıyor ve küçük barınaklarında dinleniyor.

Yakınlarda çalışan Tamae Noguchi, keçilerin böyle iştahla yemek yemesini izlemenin moralini yükselttiğini söyledi. Kalabalığın ilgisi o kadar büyük ki JR East de resmi hesabından keçileri tanıtarak ziyaretçilerden onları sakince izlemelerini istedi.