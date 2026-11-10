Tren İstasyonundaki Sorunu Çözmek İçin 2 Keçiyi İşe Aldılar: Herkes Onları İzlemeye Geliyor
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Tokyo'nun işlek istasyonlarından Yotsuya'da boş bir arsada yetişen yabani otlarla baş etmek için JR East 2 keçiyi görevlendirdi. Nagi ve Pokke adlı keçiler kısa sürede hem yolcuların hem de sosyal medyanın gözdesi oldu.
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Kaynak: Japan Times
East Japan Railway, Yotsuya İstasyonu'nun arazisindeki otları temizlemek için 9 Ekim'de keçili bir deneme çalışması başlattı.
Akasaka Çıkışı yakınındaki köprüden keçileri izleyen yolcular, kısa sürede istasyonun en dikkat çekici manzarasını oluşturdu.
JR East, ziyaretçilerden keçilere nazik davranmalarını ve onlara yiyecek vermemelerini istiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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