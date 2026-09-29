200 Bin Yarasayı Kurtarmak İçin Ormandaki Ağaçları Tek Tek Kurutuyorlar
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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/s...
Amerika Birleşik Devletleri’nin Missouri eyaletinde yer alan Mark Twain Gölü çevresinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki yaklaşık 200 bin Indiana yarasasını korumayı hedefleyen kapsamlı bir orman yönetim çalışması yürütülüyor. Ekipler, yarasaların daha rahat hareket edebilmesi ve avlanabilmesi amacıyla sıklaşan bitki örtüsünü seyreltirken belirli ağaçları da bilinçli bir yöntemle kurutuyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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