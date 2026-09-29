200 Bin Yarasayı Kurtarmak İçin Ormandaki Ağaçları Tek Tek Kurutuyorlar

İlk aşaması geçen yıl 30 dönümlük alanda uygulanan projenin 1 Kasım tarihine kadar 250 dönümü aşkın bir alanda tamamlanması planlanıyor. Yapılan seyreltme sayesinde orman tabanına daha fazla güneş ışığı ulaşması, yerli otların, çiçeklerin, genç meşe ve ceviz türlerinin gelişimini destekliyor. Bu dönüşümün geyik ve yabani hindi gibi diğer canlı türlerine de yeni beslenme ve barınma olanakları sunduğu belirtiliyor.

Geçmişte yaşam alanı kaybının yanı sıra beyaz burun sendromu adlı ölümcül mantar hastalığı yüzünden nüfusu yüzde 70’ten fazla azalan Indiana yarasaları için Missouri’deki bu koruma adımları kritik bir değer taşıyor.