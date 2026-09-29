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200 Bin Yarasayı Kurtarmak İçin Ormandaki Ağaçları Tek Tek Kurutuyorlar

200 Bin Yarasayı Kurtarmak İçin Ormandaki Ağaçları Tek Tek Kurutuyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 17:18
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Amerika Birleşik Devletleri’nin Missouri eyaletinde yer alan Mark Twain Gölü çevresinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki yaklaşık 200 bin Indiana yarasasını korumayı hedefleyen kapsamlı bir orman yönetim çalışması yürütülüyor. Ekipler, yarasaların daha rahat hareket edebilmesi ve avlanabilmesi amacıyla sıklaşan bitki örtüsünü seyreltirken belirli ağaçları da bilinçli bir yöntemle kurutuyor.

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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/s...
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Hannibal Yakınlarındaki Koruma Alanı Türün Toplam Nüfusunun Üçte Birine Ev Sahipliği Yapıyor

Hannibal Yakınlarındaki Koruma Alanı Türün Toplam Nüfusunun Üçte Birine Ev Sahipliği Yapıyor

Sıcak ayları Mark Twain Gölü çevresindeki ormanlık alanlarda geçiren dev yarasa kolonisi, havaların soğumasıyla birlikte kış uykusuna yatmak üzere Hannibal yakınlarındaki Sodalis Doğa Koruma Alanı’na geçiş yapıyor. Bölgede barınan yaklaşık 200 bin yarasa, söz konusu türün Kuzey Amerika’daki toplam nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturması bakımından büyük önem taşıyor.

Sıklaşan Bitki Örtüsüne Müdahale Edilerek Ayakta Kurutulan Ağaçlar Yeni Barınaklara Dönüştürülüyor

Sıklaşan Bitki Örtüsüne Müdahale Edilerek Ayakta Kurutulan Ağaçlar Yeni Barınaklara Dönüştürülüyor

Yaklaşık 40 yıldır aktif bir müdahale görmeyen ormanda özellikle şeker akçaağacı ve demirağacı gibi gölgeye dayanıklı türler aşırı derecede sıklaşmış durumda. Ortaya çıkan yoğun tabaka, güneş ışığının zemine ulaşmasını engellerken yarasaların ağaçlar arasında uçmasını da zorlaştırıyor. Bu durumu engellemek amacıyla ağaç gövdelerine küçük kesikler açarak doğrudan bitki öldürücü uygulayan ekipler, seçilen ağaçları çevredeki dokuya zarar vermeden kurutuyor. Kesilmeden ayakta bırakılan bu ölü ağaçların zamanla gevşeyen kabukları ile oluşan çatlakları, yarasalar için 4 ila 10 yıl boyunca kullanılabilecek ideal barınma noktaları yaratıyor.

Ekipler 250 Dönümden Fazla Alanı Yeniden Düzenleyerek Ekosistemi Canlandırmayı Amaçlıyor

Ekipler 250 Dönümden Fazla Alanı Yeniden Düzenleyerek Ekosistemi Canlandırmayı Amaçlıyor

İlk aşaması geçen yıl 30 dönümlük alanda uygulanan projenin 1 Kasım tarihine kadar 250 dönümü aşkın bir alanda tamamlanması planlanıyor. Yapılan seyreltme sayesinde orman tabanına daha fazla güneş ışığı ulaşması, yerli otların, çiçeklerin, genç meşe ve ceviz türlerinin gelişimini destekliyor. Bu dönüşümün geyik ve yabani hindi gibi diğer canlı türlerine de yeni beslenme ve barınma olanakları sunduğu belirtiliyor.

Geçmişte yaşam alanı kaybının yanı sıra beyaz burun sendromu adlı ölümcül mantar hastalığı yüzünden nüfusu yüzde 70’ten fazla azalan Indiana yarasaları için Missouri’deki bu koruma adımları kritik bir değer taşıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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