article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
"Biraz Aşk Konuşalım" Diyen Kullanıcıya Ağzının Payını Veren Kişiler

"Biraz Aşk Konuşalım" Diyen Kullanıcıya Ağzının Payını Veren Kişiler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 17:24
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hani üç harfli bir his vardı, böyle kalbinizi pır pır ettiren. Sahi neydi o? Aşk mıydı?

X'te bir kullanıcı 'Aşk konuşalım mı biraz?' diye yazınca gelen cevaplar resmen ağzının payını veren nitelikte oldu. Kimi asıl soruna parmak bastı kimi de aşkı ne kadar unuttuğunu söyledi. Gelen cevaplar hem yüzünüzü güldürecek hem de hislerinizi sorgulatacak cinsten!

Gelin, bi göz atalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her şey bu tweetin atılmasıyla başladı

Her şey bu tweetin atılmasıyla başladı
twitter.com

Aşk neydi? Emek miydi? Yoksa sadece kendimizi kandırdığımız bir his miydi? Kullanıcılara göre aşk, bugünlerde lükse giriyor...

"Lükse girer"

"Lükse girer"
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

O sırada biz:

Daha önemli konular var gibi aslında...

Daha önemli konular var gibi aslında...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Bizi bozar"

"Bizi bozar"
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Garibana ne aşkı Müge abla

Garibana ne aşkı Müge abla
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Gözyaşımızdan dolayı ekran buğulanmış olabilir...

Gözyaşımızdan dolayı ekran buğulanmış olabilir...
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın