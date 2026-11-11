"Biraz Aşk Konuşalım" Diyen Kullanıcıya Ağzının Payını Veren Kişiler
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Hani üç harfli bir his vardı, böyle kalbinizi pır pır ettiren. Sahi neydi o? Aşk mıydı?
X'te bir kullanıcı 'Aşk konuşalım mı biraz?' diye yazınca gelen cevaplar resmen ağzının payını veren nitelikte oldu. Kimi asıl soruna parmak bastı kimi de aşkı ne kadar unuttuğunu söyledi. Gelen cevaplar hem yüzünüzü güldürecek hem de hislerinizi sorgulatacak cinsten!
Gelin, bi göz atalım.
Her şey bu tweetin atılmasıyla başladı
"Lükse girer"
👇🏻
Daha önemli konular var gibi aslında...
"Bizi bozar"
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Garibana ne aşkı Müge abla
👇🏻
Gözyaşımızdan dolayı ekran buğulanmış olabilir...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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