"Biraz Aşk Konuşalım" Diyen Kullanıcıya Ağzının Payını Veren Kişiler

Hani üç harfli bir his vardı, böyle kalbinizi pır pır ettiren. Sahi neydi o? Aşk mıydı?

X'te bir kullanıcı 'Aşk konuşalım mı biraz?' diye yazınca gelen cevaplar resmen ağzının payını veren nitelikte oldu. Kimi asıl soruna parmak bastı kimi de aşkı ne kadar unuttuğunu söyledi. Gelen cevaplar hem yüzünüzü güldürecek hem de hislerinizi sorgulatacak cinsten!

Gelin, bi göz atalım.