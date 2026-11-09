Sokakta Dostoyevski'yi Görmekten Kutu Açılımı Yapılmamış Otobüse Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Haftanın ilk gününe eşlik eden, telefonu ne zaman elimize alsak yüzümüzü güldüren tweetler sosyal medyadan eksik olmadı. Kimi soğuk havadan edebiyat çıkardı, kimi market kasasındaki becerisini anlattı, kimi de videosuyla güldürdü.

Keyifli okumalar! 🚀