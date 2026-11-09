Sokakta Dostoyevski'yi Görmekten Kutu Açılımı Yapılmamış Otobüse Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Haftanın ilk gününe eşlik eden, telefonu ne zaman elimize alsak yüzümüzü güldüren tweetler sosyal medyadan eksik olmadı. Kimi soğuk havadan edebiyat çıkardı, kimi market kasasındaki becerisini anlattı, kimi de videosuyla güldürdü.
Keyifli okumalar! 🚀
Soğuk havadan edebiyat çıkaranlar
Herkes aynı hayatı yaşıyor...
Acildeki doktor sürprizi
Varoluşsal sancı yok, uyku eksiği var
👇
Hayatta önceliklerini belli etmek gerekir
Yalnızlığın yeni seviyesi
👇
Açılış videosu ne zaman düşer?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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