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Sokakta Dostoyevski'yi Görmekten Kutu Açılımı Yapılmamış Otobüse Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Sokakta Dostoyevski'yi Görmekten Kutu Açılımı Yapılmamış Otobüse Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 20:58
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Haftanın ilk gününe eşlik eden, telefonu ne zaman elimize alsak yüzümüzü güldüren tweetler sosyal medyadan eksik olmadı. Kimi soğuk havadan edebiyat çıkardı, kimi market kasasındaki becerisini anlattı, kimi de videosuyla güldürdü.

Keyifli okumalar! 🚀

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Soğuk havadan edebiyat çıkaranlar

Soğuk havadan edebiyat çıkaranlar
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Acildeki doktor sürprizi

Acildeki doktor sürprizi
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Varoluşsal sancı yok, uyku eksiği var

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Anında evlenmelik hareket

Hayatta önceliklerini belli etmek gerekir

Hayatta önceliklerini belli etmek gerekir
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Yalnızlığın yeni seviyesi

Yalnızlığın yeni seviyesi
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Birisi taşınabilir sobayı icat etsin lütfen

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Açılış videosu ne zaman düşer?

Açılış videosu ne zaman düşer?
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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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