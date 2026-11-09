Terk Edilmiş Villanın Altından Gizli Tüneller ve Cephanelik Çıktı: İçinde Bazuka Bile Var

Soruşturmayı başlatan ihbar, villada silah ve mermilerin yanı sıra tehlikeli kimyasal ve radyoaktif maddelerin bulunduğu uyarısını içeriyordu. Savcılık villaya 2 Ekim'de el koydu. Karabinieriler olası bir tehlikeye karşı haftalarca plan yaptı ve 26 Ekim'de operasyonu gerçekleştirdi. Aramaya bomba imha uzmanları, itfaiye, sağlık ekipleri ve çevre teknisyenleri de katıldı. Barut ve silah kokusunu alabilen köpekler villanın yanı sıra ormanlık alanı da taradı.

Bölge sakinleri operasyonun nedenini sorunca sıradan bir tatbikat yapıldığı yanıtını aldı. Nükleer tehlike işareti taşıyan bir dolap, cihazlar riski dışladıktan sonra açıldı ve boş çıktı. Alınan çevre örneklerinin sonuçları da negatif geldi.