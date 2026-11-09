Terk Edilmiş Villanın Altından Gizli Tüneller ve Cephanelik Çıktı: İçinde Bazuka Bile Var
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Karabinieri, bir ihbarın ardından Villa Mondeo'da altı saat süren kapsamlı bir arama yaptı.
Silahlar villanın en az üç farklı noktasında saklanıyordu.
Villanın altında yapıdan önce açılmış tünel ağı, 70 metrelik atış poligonu ve sığınaklar bulunuyor.
Soruşturma sürerken iki kapta saf metalik sodyum bulundu ve bazı kuyuların henüz kontrol edilmediği belirtildi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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