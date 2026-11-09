article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Terk Edilmiş Villanın Altından Gizli Tüneller ve Cephanelik Çıktı: İçinde Bazuka Bile Var

Terk Edilmiş Villanın Altından Gizli Tüneller ve Cephanelik Çıktı: İçinde Bazuka Bile Var

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 17:36
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İtalya'nın Vicenza yakınlarındaki Montecchio Maggiore kasabasında, uzun süredir terk edilmiş durumdaki Villa Mondeo'da yapılan altı saatlik operasyonda bazuka, makineli tüfekler ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Villanın altındaki tünel ve sığınak ağı da incelemeye alındı.

Detaylar 👇

Kaynak: 1

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karabinieri, bir ihbarın ardından Villa Mondeo'da altı saat süren kapsamlı bir arama yaptı.

Karabinieri, bir ihbarın ardından Villa Mondeo'da altı saat süren kapsamlı bir arama yaptı.

Soruşturmayı başlatan ihbar, villada silah ve mermilerin yanı sıra tehlikeli kimyasal ve radyoaktif maddelerin bulunduğu uyarısını içeriyordu. Savcılık villaya 2 Ekim'de el koydu. Karabinieriler olası bir tehlikeye karşı haftalarca plan yaptı ve 26 Ekim'de operasyonu gerçekleştirdi. Aramaya bomba imha uzmanları, itfaiye, sağlık ekipleri ve çevre teknisyenleri de katıldı. Barut ve silah kokusunu alabilen köpekler villanın yanı sıra ormanlık alanı da taradı.

Bölge sakinleri operasyonun nedenini sorunca sıradan bir tatbikat yapıldığı yanıtını aldı. Nükleer tehlike işareti taşıyan bir dolap, cihazlar riski dışladıktan sonra açıldı ve boş çıktı. Alınan çevre örneklerinin sonuçları da negatif geldi.

Silahlar villanın en az üç farklı noktasında saklanıyordu.

Silahlar villanın en az üç farklı noktasında saklanıyordu.

İlk noktada İkinci Dünya Savaşı'na ait kalıntılar, ikincisinde 1980'lerde Sırbistan'da üretilmiş el bombaları, üçüncüsünde ise bazuka ve diğer silahlar bulundu. 26 Ekim'deki aramada bazuka, iki MG makineli tüfek, iki AK-47 ve bazı koleksiyon silahları el konuldu. 2019'da yaşamını yitiren villanın eski sahibi Franz Sommer silah toplayıcısıydı ve koleksiyon parçalarının ona ait olması muhtemel görülüyor.

Villanın eski bekçisi 68 yaşındaki Arsenio Sinico'dan ise 2 ve 19 Ekim'de beş Yugoslav yapımı el bombası, bir Alman tüfek bombası, yavaş yanan bir fitil ve Almanya ile ABD'de üretilmiş 784 mermi el kondu. Bu mermilerin Soğuk Savaş ve Balkan savaşı dönemlerinde kullanıldığı belirtiliyor.

Villanın altında yapıdan önce açılmış tünel ağı, 70 metrelik atış poligonu ve sığınaklar bulunuyor.

Villanın altında yapıdan önce açılmış tünel ağı, 70 metrelik atış poligonu ve sığınaklar bulunuyor.

Villanın altından binanın inşasından önceye uzanan bir tünel ağı geçiyor. Karabinieriler burada yaklaşık 70 metre uzunluğunda ve İkinci Dünya Savaşı sonrasına ait olduğu düşünülen bir yer altı atış poligonu da tespit etti.

Arazide ayrıca sığınaklar ve doğal mağaralar bulunuyor. Bunların bazılarının İtalyan Sosyal Cumhuriyeti döneminde Decima Mas birlikleri tarafından kullanıldığı belirtiliyor. Bu sığınaklar, Sommer ailesi araziyi satın almadan önceki döneme ait. Tesiste ayrıca büyük bir anten ve dünyanın her köşesine radyo ile ulaşabilen gelişmiş bir iletişim sistemi yer alıyor.

Soruşturma sürerken iki kapta saf metalik sodyum bulundu ve bazı kuyuların henüz kontrol edilmediği belirtildi.

Soruşturma sürerken iki kapta saf metalik sodyum bulundu ve bazı kuyuların henüz kontrol edilmediği belirtildi.

29 Ekim'de itfaiyenin Nbcr birimi, villada bulunan 5'er litrelik iki sızdırmaz kabı inceledi. Analizler kapların suyla temasında şiddetli reaksiyon veren saf metalik sodyum içerdiğini ortaya koydu. Soruşturmayı yürüten savcı Valentina Todeschini, ele geçirilen malzemenin kökenini ve amaçlarını araştırıyor. Bazı kuyuların henüz kontrol edilmediği, dolayısıyla tüm cephaneliğin bulunmamış olabileceği aktarılıyor.

Sinico, 1 Ekim'de Franz Sommer'in kızının isteğiyle villadan tahliye edildi. Tahliye sırasında kaldığı yerde el bombaları bulundu. 1967 tarihli 895 sayılı yasa kapsamında savaş silahları ve patlayıcıları yasa dışı toplamak ve bulundurmakla suçlanan Sinico, avukatı Paolo Mele aracılığıyla savunuluyor. Villanın sahibi Sommer ailesi soruşturmanın dışında tutuluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın