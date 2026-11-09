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Polis Karakolunun İçinde İki Ülke Duruyor: Tek Bir Adım Sizi Başka Ülkeye Taşıyor

Polis Karakolunun İçinde İki Ülke Duruyor: Tek Bir Adım Sizi Başka Ülkeye Taşıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 17:52
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İsveç ile Norveç sınırındaki Morokulien bölgesinde bulunan bir polis karakolunun yarısı bir ülkenin, yarısı diğerinin toprağında yer alıyor. Binanın zemininden geçen çizgi, içeride atılan adımın sizi hangi devlete götürdüğünü gösteriyor. İki ülkenin polisi ise aynı çatı altında mesai yapıyor.

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İsveç ve Norveç sınırındaki Morokulien bölgesinde kurulan karakol, iki ülkenin polisini aynı çatı altında topluyor.

İsveç ve Norveç sınırındaki Morokulien bölgesinde kurulan karakol, iki ülkenin polisini aynı çatı altında topluyor.

Eda–Eidskog adıyla anılan karakol, İsveç'teki Eda ve Norveç'teki Eidskog belediyelerinin sınırında, Morokulien bölgesinde bulunuyor. İsveç polisinin Arvika bölgesi amiri Jonas Wendel, Radio Sweden'a yaptığı açıklamada binanın tam sınır üzerine inşa edildiğini, bu nedenle yarısının İsveç'te, yarısının Norveç'te yer aldığını belirtti. Yaklaşık 1.250 metrekarelik yapıda iki ülkenin polis memurları ortak çalışma odalarında yan yana görev yapıyor.

Ulusal sınır, binanın içinde zemine çizilen bir hatla gösteriliyor. Böylece personel ve ziyaretçiler, çizginin hangi tarafında durduklarına bakarak hangi ülkenin topraklarında bulunduklarını görebiliyor. Karakol, 10 Eylül 2025'te İsveç Veliaht Prensesi Victoria ve Norveç Veliaht Prensi Haakon'un katıldığı törenle açıldı.

Sınıra bina yapılmasına izin vermeyen kurallara proje için özel bir istisna tanındı.

Sınıra bina yapılmasına izin vermeyen kurallara proje için özel bir istisna tanındı.

Kurallar, bir mülkün ulusal sınırın üzerine ya da yakınına inşa edilmesine izin vermiyor. Karakol için bir istisna yapıldı, ancak Wendel'in ifadesine göre sürecin pek çok engeli bulunuyordu. İsveç hükümeti Ekim 2023'te Polis Kurumu'nun 20 yıllık bir kira sözleşmesi imzalamasına karar verdi. Hükümetin açıklamasında, bunun İsveç'in başka bir ülkeyle bir polis karakolunu paylaştığı ilk örnek olduğu vurgulandı.

Yapının inşasına Mayıs 2024'te başlandığı, binanın ise Mayıs 2025'te polise teslim edildiği belirtiliyor.

Karakolun temel amacı, sınır ötesi suçlara karşı iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek.

Karakolun temel amacı, sınır ötesi suçlara karşı iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek.

Karakol, Oslo, Karlstad ve Stockholm arasında stratejik bir noktada yer alıyor. Bölgede karayolu ve demiryolu üzerinden yoğun ticaret ve taşımacılık yapılıyor, çok sayıda kişi de iş için sınırı düzenli olarak geçiyor. İsveç ve Norveç yetkilileri, istasyonun sınır ötesi suçlarla ve uluslararası organize suç ağlarıyla mücadelede iş birliğini güçlendirmesini hedefliyor.

Açılış töreninde polisin operasyonlarda drone teknolojisini nasıl kullandığı da gösterildi. Karakolun sıradan suç dosyalarına bakmadığı ve düzenli halk kabul saatleri bulunmadığı da aktarılıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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