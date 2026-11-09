Polis Karakolunun İçinde İki Ülke Duruyor: Tek Bir Adım Sizi Başka Ülkeye Taşıyor

Eda–Eidskog adıyla anılan karakol, İsveç'teki Eda ve Norveç'teki Eidskog belediyelerinin sınırında, Morokulien bölgesinde bulunuyor. İsveç polisinin Arvika bölgesi amiri Jonas Wendel, Radio Sweden'a yaptığı açıklamada binanın tam sınır üzerine inşa edildiğini, bu nedenle yarısının İsveç'te, yarısının Norveç'te yer aldığını belirtti. Yaklaşık 1.250 metrekarelik yapıda iki ülkenin polis memurları ortak çalışma odalarında yan yana görev yapıyor.

Ulusal sınır, binanın içinde zemine çizilen bir hatla gösteriliyor. Böylece personel ve ziyaretçiler, çizginin hangi tarafında durduklarına bakarak hangi ülkenin topraklarında bulunduklarını görebiliyor. Karakol, 10 Eylül 2025'te İsveç Veliaht Prensesi Victoria ve Norveç Veliaht Prensi Haakon'un katıldığı törenle açıldı.