Polis Karakolunun İçinde İki Ülke Duruyor: Tek Bir Adım Sizi Başka Ülkeye Taşıyor
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İsveç ile Norveç sınırındaki Morokulien bölgesinde bulunan bir polis karakolunun yarısı bir ülkenin, yarısı diğerinin toprağında yer alıyor. Binanın zemininden geçen çizgi, içeride atılan adımın sizi hangi devlete götürdüğünü gösteriyor. İki ülkenin polisi ise aynı çatı altında mesai yapıyor.
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İsveç ve Norveç sınırındaki Morokulien bölgesinde kurulan karakol, iki ülkenin polisini aynı çatı altında topluyor.
Sınıra bina yapılmasına izin vermeyen kurallara proje için özel bir istisna tanındı.
Karakolun temel amacı, sınır ötesi suçlara karşı iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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