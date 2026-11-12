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Goygoy
Eriyen Kedilerden Sürekli Perşembenin Gelmesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Eriyen Kedilerden Sürekli Perşembenin Gelmesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 18:18
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Bugün dışarıda soğuk, X'te goygoy var! Twitter'ı bilirsiniz, her olaydan goygoy çıkarmayı başaran kişilerle doludur. Bugün de durum farksızdı ve aklına gelen komik paylaşımlarla bizleri güldüren birçok kişi vardı! 

Gelin, bugünün en çok güldüren paylaşımlarına bakalım.

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

10/10 denk geliş

10/10 denk geliş
twitter.com

Kızlarrr, biz:

Kızlarrr, biz:
twitter.com

Kedilerin bir türlü ısınmaması...

Kedilerin bir türlü ısınmaması...
twitter.com

Ya da fazla ısınması 😂😂😂

Ya da fazla ısınması 😂😂😂
twitter.com
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😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

Bizim aşka olan uzaklık:

Bizim aşka olan uzaklık:
twitter.com

Geçmiş geçmişteeee....

Geçmiş geçmişteeee....
twitter.com

Al işte yine oldu...

Al işte yine oldu...
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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Yarın görüşmek üzere!

Yarın görüşmek üzere!
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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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