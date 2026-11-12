Eriyen Kedilerden Sürekli Perşembenin Gelmesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bugün dışarıda soğuk, X'te goygoy var! Twitter'ı bilirsiniz, her olaydan goygoy çıkarmayı başaran kişilerle doludur. Bugün de durum farksızdı ve aklına gelen komik paylaşımlarla bizleri güldüren birçok kişi vardı!

Gelin, bugünün en çok güldüren paylaşımlarına bakalım.