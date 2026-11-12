Eriyen Kedilerden Sürekli Perşembenin Gelmesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Bugün dışarıda soğuk, X'te goygoy var! Twitter'ı bilirsiniz, her olaydan goygoy çıkarmayı başaran kişilerle doludur. Bugün de durum farksızdı ve aklına gelen komik paylaşımlarla bizleri güldüren birçok kişi vardı!
Gelin, bugünün en çok güldüren paylaşımlarına bakalım.
Başlayalım!
10/10 denk geliş
Kızlarrr, biz:
Kedilerin bir türlü ısınmaması...
Ya da fazla ısınması 😂😂😂
😂😂😂
Bizim aşka olan uzaklık:
Geçmiş geçmişteeee....
Al işte yine oldu...
👇🏻
Yarın görüşmek üzere!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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