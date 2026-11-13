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Microsoft'ta 11 Saati Aşan Kesinti: Düzeltme 'Beklendiği Gibi' Gitmedi, 74 Ülke Etkilendi

Microsoft'ta 11 Saati Aşan Kesinti: Düzeltme 'Beklendiği Gibi' Gitmedi, 74 Ülke Etkilendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2026 - 09:56
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Microsoft'un Outlook, Teams ve yapay zeka asistanı Copilot'u etkileyen küresel kesinti 11 saati aştı ve 74 ülkeye yayıldı. Şirket düzeltme girişimlerinin 'beklendiği gibi' gitmediğini açıkladı, siber saldırı ihtimalini ise reddetti. Avustralya'dan Çin'e kamu kurumları ve şirketler sorun yaşarken ABD'de cezaevleri bile etkilendi; sahte 'IT desteği' uyarıları, espriler ve Microsoft'un aynı hafta yamaladığı bir güvenlik açığı da gündemi doldurdu.

Kaynak: BBC News, Daily Mail

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Outlook'taki şikayetler normal seviyenin 2 bin katına çıktı.

Outlook'taki şikayetler normal seviyenin 2 bin katına çıktı.

Kesinti Perşembe günü GMT ile 16.15 sıralarında başladı. Outlook'a ilişkin sorun bildirimleri saat 18.00 civarında küresel çapta 140 bine yaklaştı; bu rakam normal seviyenin 2 binden fazla katıydı. İzleme sitesi Downdetector'a göre sorun yaklaşık bir saat içinde 74 ülke ve bölgeye yayıldı. On saatten fazla süre sonra bile birçok kullanıcı gelen kutusunu açamıyor, e-posta gönderemiyordu.

Exchange Online üzerinden çalışan Outlook e-postaları başta olmak üzere birçok hizmet aksadı. Kullanıcılar bazı dosyaları ve takvim ayrıntılarını göremedi, yapay zeka platformu Copilot da etkilendi. Microsoft, mesajlaşma ve çevrim içi toplantıların büyük oranda çalıştığını belirtti; Teams'te yaşanan sorunları bildiren kullanıcılar da oldu.

Microsoft 365 uygulamalarının 430 milyondan fazla kullanıcısı var, ancak şirket kesintiden tam olarak kaç kişinin etkilendiğini açıklamadı. Microsoft, Fortune 500 şirketlerinin yüzde 90'ından fazlasının Copilot kullandığını söylüyor. Microsoft 365'i kullanan şirket sayısı ise izleme platformlarına göre 3 ila 4 milyon arasında.

Microsoft, düzeltme girişimlerinin beklendiği gibi ilerlemediğini duyurdu ama siber saldırı olmadığını vurguladı.

Microsoft, düzeltme girişimlerinin beklendiği gibi ilerlemediğini duyurdu ama siber saldırı olmadığını vurguladı.

Outlook sorunları Perşembe günü ABD Doğu saatiyle öğleden sonra 13.00'ten kısa süre sonra bildirilmeye başlandı. Microsoft sorunun nedenini önce altyapısındaki 'yüksek yük'e bağladı. Ardından bazı sunucuların 'otomatik sağlık kontrolleri' sırasında beklenmedik biçimde devre dışı kaldığını, yükün kalan sunuculara binmesiyle kritik bir bileşenin bunaldığını açıkladı. Bu arızanın neden yaşandığı ise açıklanmadı.

Şirketin Microsoft 365 Status hesabı X'te 'etkiyi azaltmak için tüm yolları yoğun biçimde araştırıyoruz' diye yazdı. Gün içinde Kuzey Amerika'da hizmetlerin 'başarıyla düzeltildiği' duyuruldu; kullanıcılar sorunun sürdüğünü söyleyerek buna itiraz etti. Şirket bir ara 'olumlu sonuçlar' aldığını bildirmişti. Perşembe gecesi yaptığı son açıklamada ise değişikliklerin 'beklendiği gibi sonuç vermediğini' ve 'sürekli trafik yönetimi dengesizlikleri' karşısında kapasiteyi artıracak alternatif iş akışları aradığını belirtti. Yeniden başlatılan hizmetlerin trafik gelince yine yanıt vermez hale gelebileceği de uyarılar arasında.

Microsoft Başkan Yardımcısı Charles Lamanna ise X'te kesintinin siber güvenlik olayı olmadığını ifade etti: 'Şu an için bunun kötü niyetli ya da siber faaliyetin sonucu olduğuna dair bir işaret olmadığını doğrulayabilirim.'

Uzman: Siber saldırı değilse bu, 'inanılmaz bir beceriksizlik'.

Uzman: Siber saldırı değilse bu, 'inanılmaz bir beceriksizlik'.

Yeni Zelanda merkezli danışmanlık şirketi Gorilla Technology'den Paul Spain, saldırı ihtimali dışarıda bırakılırsa sorunun 'inanılmaz bir beceriksizlikten' kaynaklandığını söyledi. Spain'e göre e-postalar ve hizmetler çevrimdışı kaldığı için şirketler fiilen 'bir iş gününü kaybetti'; kesinti sürerse ekonomik etki milyonlarca doları bulabilir. Asya-Pasifik'te şimdiye kadarki 'en büyük verimlilik kaybı' olabileceğini söyleyen Spain, kesinti 24 saate ulaşırsa bunun milyarlarca dolarlık operasyonu etkileyen 'tarihin en ağır teknoloji arızası' haline gelebileceğini ekledi.

Siber güvenlik uzmanı Troy Hunt ise etkinin yalnızca Microsoft kullanıcılarıyla sınırlı kalmayacağını belirtti. Hunt'a göre Microsoft internetin omurgasının önemli bir parçası; randevu bildirimlerinden alışveriş doğrulamalarına, hesap açmaya kadar birçok işlem e-postaya bağlı. İki uzman da şirketlerin kesinti anında devreye girecek B planlarına ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

ABD'de cezaevlerinden New York'a kadar uzanan sorunlar kesintinin etkisini gösterdi.

ABD'de cezaevlerinden New York'a kadar uzanan sorunlar kesintinin etkisini gösterdi.

Sorun Microsoft'un dışına da taştı. OpenAI, Microsoft bağlayıcılarında yeni bağlantıların kopabildiğini ve araçların beklendiği gibi çalışmadığını açıkladı; ChatGPT de Perşembe günü 'düşük performans' yaşadı. Anthropic ise Microsoft 365 bağlayıcısındaki posta, takvim ve arama işlevlerinin çoğu istekte başarısız olduğunu bildirdi.

Etkiler günlük hayata da yansıdı. Colorado'daki Arapahoe Şerif Ofisi, çevrim içi kefalet ödemelerini işlemek için gereken e-posta bildirimlerini alamadığını duyurdu; hemen serbest kalmak isteyenlerden kefaleti cezaevine gidip yüz yüze yatırmaları istendi. New York Soruşturma Dairesi ise Cuma günü yapılması planlanan tahliyeleri kesinti nedeniyle askıya aldı.

Avustralya'da kamu hizmetleri aksadı, bazı sağlık kuruluşları yeniden kâğıda döndü.

Avustralya'da kamu hizmetleri aksadı, bazı sağlık kuruluşları yeniden kâğıda döndü.

Kesintiyi ilk fark eden ülkelerden Avustralya'da bazı kamu hizmetleri aksadı. New South Wales eyaletinin tek durak devlet hizmeti Service NSW, müşterilerini servis merkezlerine gitmeyi ertelemeye ve işlemleri mümkünse çevrim içi yapmaya çağırdı. Kuzey Bölgesi yönetimi de bazı hizmetlerinin çöktüğünü bildirdi.

Bazı hastane ve sağlık kuruluşları idari sorunlar yaşadıklarını, ancak hasta bakımının etkilenmediğini duyurdu. Avustralya Tabipler Birliği Başkanı Michael Bonning, The Guardian'a 'Bu sistemleri doğrudan hasta bakımında kullanmıyoruz, her zaman alternatif yöntemlerimiz var' dedi. Birliğin bazı tesisleri ise reçeteler için yeniden kâğıda döndü.

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Bakan Burke: Microsoft yetkilileri bunu siber bir olay olarak görmüyor.

Bakan Burke: Microsoft yetkilileri bunu siber bir olay olarak görmüyor.

Reuters'ın aktardığına göre Avustralya İçişleri ve Siber Güvenlik Bakanı Tony Burke, Microsoft'un ülkedeki yetkilileriyle görüştüğünü ve onların 'bir siber olayla uğraştıklarına inanmadığını' söyledi. Burke'e göre yetkililer durumu, bir güncellemenin ters gittiği 2024'teki CrowdStrike krizine benzetiyor.

Bakan, kesintinin etkisinin 'büyük ölçüde e-posta sistemlerinde' yoğunlaştığını belirtti. CrowdStrike olayında başka ürünlerin işleyişini bozan zincirleme etkilerin de görüldüğünü hatırlattı.

Japonya ve Singapur hükümetleri de kesintiden etkilendi.

Japonya ve Singapur hükümetleri de kesintiden etkilendi.

Japon hükümetinin ortak BT platformu da kesintiden etkilendi. Kabine Sözcü Yardımcısı Masanao Ozaki, Microsoft'un hizmetleri yeniden ayağa kaldırmak için çalıştığını bildiklerini ve şirketin adımlarını izlemeyi sürdüreceklerini söyledi. Dijital Dönüşüm Bakanı Toshiharu Furukawa ise Outlook kullanan kurumların telefon, sohbet araçları ve kısa mesaj gibi birden fazla alternatif iletişim yolu bulduğunu, bu sayede devlet işlerinin aksamadan sürdüğünü ifade etti.

Singapur'da Devlet Teknoloji Ajansı da bazı hükümet sistemlerinin etkilendiğini doğruladı. Acil durum hizmetleri tam kapasiteyle çalışmayı sürdürürken e-posta aksaklığının vatandaşların taleplerine verilen yanıtları geciktirebileceği belirtildi. Acil durumlarda kurumların çağrı merkezleri üzerinden iletişim kurulabileceği duyuruldu.

Diwali tatilinden dönen Hindistanlılar güne kesintiyle ve esprilerle başladı.

Diwali tatilinden dönen Hindistanlılar güne kesintiyle ve esprilerle başladı.

Hindistan'da kesinti, Pazar ve Pazartesi günleri kutlanan Diwali'nin ardından işbaşı yapanları karşıladı. Yerel saatle 11.00'i geçerken e-postalar ulaşmıyor, Teams görüşmeleri sorunlu ilerliyordu. Büyük bir aracı kurumun üst düzey yöneticisi, adının açıklanmamasını isteyerek şunları söyledi: 'Outlook çalışmıyordu, neyse ki alternatifimiz vardı. Ama özellikle büyük müşterilerle yaptığımız görüşmelerin çoğunu Teams'te yapıyoruz, orası sıkıntı oldu.'

Hisse piyasasında çalışan bazıları, sabah toplantısı öncesinde günlük araştırma raporlarına erişemeyince panikledi. Bugün çeyrek sonuçlarını açıklayacak ya da daha önce açıklamış Hint şirketleri ise yatırımcı ve analist görüşmeleri nedeniyle 'bekle-gör' modunda.

Sosyal medyada espriler de gecikmedi. Hintli kullanıcılar kesintiyi 'tatile devam etme işareti' diye yorumladı. Dünya genelinde ise Nelly ve Kelly Rowland'ın 2002 tarihli 'Dilemma' klibinde Excel'e mesaj yazılan sahne tekrar tekrar paylaşıldı. 'Outlook çöktüyse Kelly Rowland gibi e-postaları Excel'den atma zamanı' yazan bir X kullanıcısının paylaşımı 23 bin beğeni aldı. Bir başkası ise 'Outlook geri gelmezse haftanın kalanında izinli sayılırız' diye yazdı.

Çin'de Outlook kullanan ofisler de kesintiden nasibini aldı.

Çin'de Outlook kullanan ofisler de kesintiden nasibini aldı.

BBC'nin Çin muhabiri Laura Bicker, Pekin'de de Outlook ve Teams kesintisinden etkilendiklerini aktardı. Çinli şirketlerin çoğu yerli yazılımları, özellikle WPS Office'i kullanıyor; ama Outlook, dünyanın dört bir yanındaki çalışma arkadaşlarıyla yazışan birçok ofis için güvenilir kalan az sayıdaki kanaldan biri. Ülkede Google, Facebook ve Instagram'ın yanı sıra BBC dahil birçok uluslararası haber kuruluşuna erişimi kısıtlayan 'Büyük Güvenlik Duvarı' zaten işliyor.

Çinli bazı sosyal medya kullanıcıları olaya iyi tarafından baktı. Biri 'Microsoft sayesinde hafta sonumuz erken başladı' diye yazdı. Downdetector verilerine göre kesinti ağırlıklı olarak Amerika kıtası, Avrupa ve Avustralya'da yoğunlaştı; Çin ve Rusya gibi Microsoft uygulamalarının kısıtlandığı ya da yerli alternatiflerle değiştirildiği ülkelerde sorun az görünüyor.

Bankalar ve üniversiteler sahte 'IT desteği' mesajlarına karşı uyardı.

Bankalar ve üniversiteler sahte 'IT desteği' mesajlarına karşı uyardı.

ING Avustralya müşterilerini 'tetikte olmaya' çağırdı. Banka X'te, bir uygulama indirmeye ya da telefon veya görüntülü aramaya yönlendiren beklenmedik mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiğini yazdı. ABD'nin Virginia eyaletindeki Old Dominion Üniversitesi de öğrencilerine IT desteği veriyormuş gibi görünen sahte e-posta ve kısa mesajlara karşı uyarıda bulundu.

Yeni Zelanda İş, Yenilik ve İstihdam Bakanlığı ise işletmelerden hassas bilgileri korumalarını istedi. Bakanlık sözcüsü, çalışanların yalnızca onaylı iletişim kanallarını kullanması gerektiğini, işler aksamasın diye gizli ya da müşteriye ait bilgilerin kişisel e-posta hesapları veya onaysız platformlar üzerinden paylaşılmaması gerektiğini söyledi.

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Kesintiyle aynı hafta Microsoft, gerçek saldırılarda kullanılan bir güvenlik açığını yamaladı.

Kesintiyle aynı hafta Microsoft, gerçek saldırılarda kullanılan bir güvenlik açığını yamaladı.

Kesinti, Microsoft'un 10 Kasım'da yayımladığı güvenlik güncellemeleriyle aynı haftaya denk geldi. Bu güncellemeler, saldırganların oturum açma bilgilerine ulaşmasına izin veren, kesintiyle ilgisi olmayan bir açığı kapatıyordu. Açık sayesinde kurbanların kimliğine bürünmek ve hesaplara ya da iş sistemlerine girmek mümkün olabiliyor. Daily Mail'in aktardığına göre açık gerçek saldırılarda da kullanıldı.

Yama yüklenmeyen bilgisayarlar savunmasız kalıyor. Bir Office uygulaması açıp Dosya, Hesap ve Güncelleştirme Seçenekleri'nden 'Şimdi Güncelleştir'i seçmek yeterli; klasik Outlook'ta hesap menüsü 'Office Hesabı' adıyla görünebiliyor. Güncelleme yüklenene kadar tanımadığınız ek dosyaları ya da ileti dosyalarını, tanıdık birinden gelmiş gibi görünse bile açmamak gerekiyor.

2024'teki CrowdStrike krizi 8,5 milyon bilgisayarı devre dışı bırakmıştı.

2024'teki CrowdStrike krizi 8,5 milyon bilgisayarı devre dışı bırakmıştı.

Temmuz 2024'te siber güvenlik firması CrowdStrike'ın dağıttığı hatalı bir yazılım güncellemesi, dünya genelinde binlerce Windows bilgisayarını çökertmişti. Microsoft, olayda 8,5 milyon cihazın devre dışı kaldığını tahmin etmişti. Binlerce uçuş durmuş, acil servisler çevrimdışı kalmış, bazı bankacılık işlemleri aksamıştı. Etkilenen şirketlerin sistemleri toparlaması günler sürmüştü.

Bu kez tablo benzer: Microsoft, hizmetleri 'sağlıklı bir duruma' döndürmek için birden fazla iş akışı yürüttüğünü söylüyor. Kesintinin ne zaman tamamen sona ereceği ise henüz belli değil.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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