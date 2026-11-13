Microsoft'ta 11 Saati Aşan Kesinti: Düzeltme 'Beklendiği Gibi' Gitmedi, 74 Ülke Etkilendi
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Microsoft'un Outlook, Teams ve yapay zeka asistanı Copilot'u etkileyen küresel kesinti 11 saati aştı ve 74 ülkeye yayıldı. Şirket düzeltme girişimlerinin 'beklendiği gibi' gitmediğini açıkladı, siber saldırı ihtimalini ise reddetti. Avustralya'dan Çin'e kamu kurumları ve şirketler sorun yaşarken ABD'de cezaevleri bile etkilendi; sahte 'IT desteği' uyarıları, espriler ve Microsoft'un aynı hafta yamaladığı bir güvenlik açığı da gündemi doldurdu.
Kaynak: BBC News, Daily Mail
Outlook'taki şikayetler normal seviyenin 2 bin katına çıktı.
Microsoft, düzeltme girişimlerinin beklendiği gibi ilerlemediğini duyurdu ama siber saldırı olmadığını vurguladı.
Uzman: Siber saldırı değilse bu, 'inanılmaz bir beceriksizlik'.
ABD'de cezaevlerinden New York'a kadar uzanan sorunlar kesintinin etkisini gösterdi.
Avustralya'da kamu hizmetleri aksadı, bazı sağlık kuruluşları yeniden kâğıda döndü.
Bakan Burke: Microsoft yetkilileri bunu siber bir olay olarak görmüyor.
Japonya ve Singapur hükümetleri de kesintiden etkilendi.
Diwali tatilinden dönen Hindistanlılar güne kesintiyle ve esprilerle başladı.
Çin'de Outlook kullanan ofisler de kesintiden nasibini aldı.
Bankalar ve üniversiteler sahte 'IT desteği' mesajlarına karşı uyardı.
Kesintiyle aynı hafta Microsoft, gerçek saldırılarda kullanılan bir güvenlik açığını yamaladı.
2024'teki CrowdStrike krizi 8,5 milyon bilgisayarı devre dışı bırakmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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