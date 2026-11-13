Microsoft'ta 11 Saati Aşan Kesinti: Düzeltme 'Beklendiği Gibi' Gitmedi, 74 Ülke Etkilendi

Kesinti Perşembe günü GMT ile 16.15 sıralarında başladı. Outlook'a ilişkin sorun bildirimleri saat 18.00 civarında küresel çapta 140 bine yaklaştı; bu rakam normal seviyenin 2 binden fazla katıydı. İzleme sitesi Downdetector'a göre sorun yaklaşık bir saat içinde 74 ülke ve bölgeye yayıldı. On saatten fazla süre sonra bile birçok kullanıcı gelen kutusunu açamıyor, e-posta gönderemiyordu.

Exchange Online üzerinden çalışan Outlook e-postaları başta olmak üzere birçok hizmet aksadı. Kullanıcılar bazı dosyaları ve takvim ayrıntılarını göremedi, yapay zeka platformu Copilot da etkilendi. Microsoft, mesajlaşma ve çevrim içi toplantıların büyük oranda çalıştığını belirtti; Teams'te yaşanan sorunları bildiren kullanıcılar da oldu.

Microsoft 365 uygulamalarının 430 milyondan fazla kullanıcısı var, ancak şirket kesintiden tam olarak kaç kişinin etkilendiğini açıklamadı. Microsoft, Fortune 500 şirketlerinin yüzde 90'ından fazlasının Copilot kullandığını söylüyor. Microsoft 365'i kullanan şirket sayısı ise izleme platformlarına göre 3 ila 4 milyon arasında.